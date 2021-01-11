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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
11 января 2021 22:20
Метки: история   ретро   фото   
882
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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3k
ZmeyUA 4 часа назад
От жеж. И я в те годы тоже там в караул ходил! Киев. 1975
От жеж. И я в те годы тоже там в караул ходил! Киев. 1975
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Ретро фотографии
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Буквально на прошлой неделе пересматривал "Повелитель зверей", а вот про королеву джунглей забыл, спасибо за напоминание, надо будет в выходные посмотреть

Буквально на прошлой неделе пересматривал "Повелитель зверей", а вот про королеву джунглей забыл, спасибо за напоминание, надо будет в выходные посмотреть
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3k
Gen Dem 3 часа назад
Ретро фотографии
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4k
hairov 4 часа назад
Беллуччи на месте
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732
Дмитрий Шахов 5 часов назад
Могу ошибаться, но на фото Порт-Артуро, возможно запечатлена Аврора, можете спорить, могу сам ошибаться, но если почитать историю, то Аврора участвовала в боях, даты не помню, но очень похожа на фото.
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ZmeyUA Дмитрий Шахов 4 часа назад
Аврора в Порт-Артуре не была. Она шла со второй эскадрой З. Рожественского.
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ZmeyUA Дмитрий Шахов 4 часа назад
Возможно однотипная "Паллада"
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Скальпы Гуронов Дмитрий Шахов 2 часа назад
Порт-Артур сдали 2 января 1905 года, а 2-я Тихоокеанская эскадра была в это время на Мадагаскаре. Было решено идти во Владивосток.
Цусимское сражение началось 14 мая...
21 мая остатки эскадры пришли в порт Манилы. Так что ни в Порт-Артуре, ни во Владивостоке Авроре быть не довелось...
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