26.

Построена в 1865 и проработала 106 лет. К 1900 году бойня площадью 2 км² вмещала 300000 свиней, 75000 голов крупного рогатого скота, 80000 овец и 6000 лошадей. С распространением прямых перевозок от фермеров грузовиками–рефрижераторами потребность в централизации отпала, и в 1971 году бойня была закрыта, а на ее месте построен промпарк.