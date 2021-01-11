Подборка интересных исторических ретро фотографий
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4.
Очередь за алкоголем, Финляндия, 1944 год
В 1944 году из–за войны все магазины по продаже алкогольных напитков были закрыты более трех месяцев. На фото очередь за крепкими спиртными напитками в Оулу после открытия магазинов 12 декабря 1944 года.
11.
Наталия Кустинская и Леонид Гайдай на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию", 1972 год, СССР
15.
Американский солдат рулеткой измеряет калибр ствола немецкой сверх-пушки "Дора", ранее уничтоженной самими немцами, 1945 год.
18.
Демонстрация гарнитуры для 8-битной Nintendo от компании Konami на конференции разработчиков видеоигр в Чикаго, 1990 г.
20.
Запонки с изображением штаммов- возбудителей чумы, предположительно работа Фаберже. Россия, 1894-1918
22.
Лев Яшин даpит Пeлe миниатюрный самовар на пpедмaтчевой трeнировкe на Центpальнoм стадионe им. Ленина (нынешний «Cтaдион Лужники»). CCCР, 1965 гoд.
23.
Художник Елена Кубарская за работой над вазой «Сталинский маршрут» на Ленинградском фарфоровом заводе. Январь 1936 года. СССР.
24.
Черный квадрат. Продолжение
Прическа от стилиста Филиппа Мейсона (Phillip Mason) для Vidal Sassoon. 1965 год. фото Richard Blinkoff
26.
Скотобойня Чикаго, 1941 год, США
Построена в 1865 и проработала 106 лет. К 1900 году бойня площадью 2 км² вмещала 300000 свиней, 75000 голов крупного рогатого скота, 80000 овец и 6000 лошадей. С распространением прямых перевозок от фермеров грузовиками–рефрижераторами потребность в централизации отпала, и в 1971 году бойня была закрыта, а на ее месте построен промпарк.
29.
27 января 1928 года в ходе эксперимента жесткий дирижабль «Лос-Анджелес» (ZR-3) сел на палубу авианосца США «Саратога», доставил пассажиров, топливо и запасы.
37.
Строительство Новоарбатского моста через Москву-реку, на втором плане строящееся высотное здание гостиницы Украина. Автор А. Устинов, 23 сентября 1955 года.
Авторский пост
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