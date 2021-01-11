Редкие застольные фотографии любимых советских актёров из их домашних архивов

Почти закончились Новогодние праздники. Остался только Старый Новый год. А что такое праздники? Это застолье. А давайте посмотрим, как отдыхали наши любимые советские актёры. Тут почти не будет постановочных снимков - большинство фотографий из личных архивов самих актёров (или их гостей).
Вот, к примеру, Элина Быстрицкая принимает у себя дома журналиста итальянского журнала.
А это уже у себя дома принимает гостей Валентина Теличкина.
Очень интересный снимок. На нём Андрей Миронов и Лариса Голубкина в компании Кирилла Ласкари (брата Миронова) и Владимира Высоцкого с Мариной Влади празднуют Международный женский день. А заодно, возможно, дни рождения Миронова и Голубкиной. Дело происходило 8 марта 1976 года в московской квартире Высоцкого по улице Малая Грузинская.
Кто-то, возможно, скажет - ну какое же это застольное фото! Стола почти не видно. Хорошо, вот другой снимок с Высоцким, где точно видно застолье. Этот снимок сделан 20 апреля 1965 года. На нём Юрий Любимов, Николай Дупак, Анатолий Белорусец, Владимир Высоцкий и Юрий Голубев в гостях у Гидалия Рахлина. Ну, и как положено на таких мероприятиях, если есть человек с гитарой - он должен петь.
Это подтверждает и следующий снимок из начала 80-х. Вот только его герой уже Александр Розенбаум. Это новогоднее застолье в ленинградском клубе авторской песни.
А здесь перечислять известных людей тяжело - сплошные звёзды! Ведь это что-то празднует труппа театра Ленком и их особый гость - английский актёр и режиссёр Питер Устинов.
Вот очень тёплое фото. Семейные вечерние посиделки двух больших друзей - Виталия Соломина и Василия Ливанова.
А вот это фото часто называют свадебной фотографией Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко. На самом деле это не так. Это более поздний снимок. Сам Кобзон в своей книге его подписал "Я и Гурченко еще рядом…" Как выяснилось, этот снимок был сделан на дне рождения их родственника (На второй фотографии в галерее именно он с гитарой).
А вот снова дружеские посиделки. На этот раз - двух соседей. Юрий Никулин и Ростислав Плятт долгое время жили по соседству и периодически заглядывали друг к другу на рюмку чая.
Вот интересный снимок. Алла Пугачёва принимает у себя дома двух солистов "Аббы" Бьерна Ульвеуса и Бенни Андерссона. Говорят, что они и автор мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» Тим Райс приезжали в СССР с целью заполучить Пугачёву для своего мюзикла "Шахматы". Но не срослось.
Вот ещё очень милый снимок. Не совсем застолье. Скорее перекус в перерыве. Сейчас это называется кофе-брейк. А на фото - Людмила Савельева и Ирина Губанова.
Ну и закончим сегодняшнюю подборку вот такой фотографией из архива Натальи Варлей. Явно какое-то актёрское застолье уже 90-х. Наталья Варлей и Светлана Светличная в компании Юрия Чернова и Дмитрия Харатьяна
Источник:
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