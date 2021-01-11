Редкие застольные фотографии любимых советских актёров из их домашних архивов

Почти закончились Новогодние праздники. Остался только Старый Новый год. А что такое праздники? Это застолье. А давайте посмотрим, как отдыхали наши любимые советские актёры. Тут почти не будет постановочных снимков - большинство фотографий из личных архивов самих актёров (или их гостей).

Вот, к примеру, Элина Быстрицкая принимает у себя дома журналиста итальянского журнала.