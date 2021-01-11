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Редкие застольные фотографии любимых советских актёров из их домашних архивов

Редкие застольные фотографии любимых советских актёров из их домашних архивов (14 фото)

Автор:
11 января 2021 20:12
Метки: актеры   ретро   фото   
1440
14

Почти закончились Новогодние праздники. Остался только Старый Новый год. А что такое праздники? Это застолье. А давайте посмотрим, как отдыхали наши любимые советские актёры. Тут почти не будет постановочных снимков - большинство фотографий из личных архивов самих актёров (или их гостей).

Вот, к примеру, Элина Быстрицкая принимает у себя дома журналиста итальянского журнала.

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Метки: актеры   ретро   фото   
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Прохожий3 4 часа назад
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