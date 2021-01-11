Цистерцианские цифры - оригинальная средневековая схема записи чисел

Цистерцианские цифры — форма записи чисел, которой пользовались европейские монахи-цистерцианцы в средние века.
Цистерцианская схема позволяет записывать числа от 1 до 9999 одним символом-глифом.
Немецкий гуманист Агриппа Неттесгеймский называл схему записи сверхэлегантной и включил описание этих шифров в свои «Три книги по оккультной философии» (1531).
Цистерцианская схема позволяет записывать числа от 1 до 9999 одним символом-глифом.
Немецкий гуманист Агриппа Неттесгеймский называл схему записи сверхэлегантной и включил описание этих шифров в свои «Три книги по оккультной философии» (1531).
Об этой более компактной и более стенографической, чем арабские или римские цифры, форме записи чисел также рассказывает книга британского востоковеда Дэвида А. Кинга "Шифры монахов: забытая числовая запись средневековья"
Говорят, что интерес к данной схеме записи проявляли оккультисты, нацисты, масоны всякие.
Говорят, что интерес к данной схеме записи проявляли оккультисты, нацисты, масоны всякие.
Цистерцианцы (Ordo Cisterciensis или кратко OCist) носили белые одежды, "белые монахи".
Название цистерцианцы происходит от первой обители ордена — монастыря Сито́ (фр. Cîteaux, лат. Cistercium), основанного в 1098 святым Робертом Молемским.
Название цистерцианцы происходит от первой обители ордена — монастыря Сито́ (фр. Cîteaux, лат. Cistercium), основанного в 1098 святым Робертом Молемским.
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Описание
В цистерцианской системе числовой записи в качестве основного символа используется вертикальная прямая линия.
Эта основная линия является осью, разделяющей двумерную плоскость на четыре квадранта.
Каждый из четырёх квадрантов содержит одно из четырёх числовых значений:
в верхнем правом квадранте указывается цифра 1 - 9 ,
в верхнем левом квадранте — число десятков 10 - 90,
в нижнем правом квадранте — число сотен 100 — 900,
в нижнем левом квадранте — число тысяч 1 000 - 9 000.
Эта основная линия является осью, разделяющей двумерную плоскость на четыре квадранта.
Каждый из четырёх квадрантов содержит одно из четырёх числовых значений:
в верхнем правом квадранте указывается цифра 1 - 9 ,
в верхнем левом квадранте — число десятков 10 - 90,
в нижнем правом квадранте — число сотен 100 — 900,
в нижнем левом квадранте — число тысяч 1 000 - 9 000.
Пояснение на примере
Так как схема записи основана на десятичной системе счисления,
то, очевидно, цистерцианцы знали и арабские цифры.
Но монахам было удобнее записать не 1492, а вот такой символ.
В Википедии говорится, что "Цистерцианские цифры, или шифры (выражаясь языком XIX века), — система счисления... "
Не очень корректно написано.
Монахи, это видно по схеме, фактически использовали десятичную систему счисления,
но вот запись чисел вели в своём интересном формате, в виде оригинального цифроглифа.
Может, цистерцианцы так пин-коды записывали.
то, очевидно, цистерцианцы знали и арабские цифры.
Но монахам было удобнее записать не 1492, а вот такой символ.
В Википедии говорится, что "Цистерцианские цифры, или шифры (выражаясь языком XIX века), — система счисления... "
Не очень корректно написано.
Монахи, это видно по схеме, фактически использовали десятичную систему счисления,
но вот запись чисел вели в своём интересном формате, в виде оригинального цифроглифа.
Может, цистерцианцы так пин-коды записывали.
А как записать "ноль"?
Вроде бы, если рассуждать по логике схемы, нулём оказывается простая вертикальная черта,
к которой ни с какого боку ничего не добавлено.
Какая-то странная запись получится.
В общем, в оригинале у изобретателей схемы нуля в чистом виде нет.
Вот такие "пляшущие цифровые человечки".
к которой ни с какого боку ничего не добавлено.
Какая-то странная запись получится.
В общем, в оригинале у изобретателей схемы нуля в чистом виде нет.
Вот такие "пляшущие цифровые человечки".
Горизонтальная система записи
Существует и горизонтальная система записи, которая действует по тому же принципу.
Оригинал горизонтальной схемы есть в Википедии.
Взял вертикальную схему, повернул на бок - и получил горизонтальную, которая и приведена в Вики.
Всё просто.
Те же пляшущие человечки, только устали.
Оригинал горизонтальной схемы есть в Википедии.
Взял вертикальную схему, повернул на бок - и получил горизонтальную, которая и приведена в Вики.
Всё просто.
Те же пляшущие человечки, только устали.
Авторский пост
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Посмотрите что будет если сделать операцию 9-1 = убрав верхнюю черточку становится автоматически восемь. Убрав два - становится автоматически 7. Прям как будто векторная система записи! 9-3 - диагональ нейтрализующая две горизонтальные черты - 6.
Вот если бы был отдельно представленный ноль, как прочие цифры, тогда можно было бы и просто единичку написать. И там все знали бы, что перед единичкой нет нулей.
2. Нафига монаху и вообще любому писать 0010, если есть готовый глиф, просто обозначающий 10. Первый во втором ряду в таблице - написал этот глиф, и всё.