Цистерцианские цифры - оригинальная средневековая схема записи чисел

Так как схема записи основана на десятичной системе счисления,

то, очевидно, цистерцианцы знали и арабские цифры.

Но монахам было удобнее записать не 1492, а вот такой символ.

В Википедии говорится, что "Цистерцианские цифры, или шифры (выражаясь языком XIX века), — система счисления... "

Не очень корректно написано.

Монахи, это видно по схеме, фактически использовали десятичную систему счисления,

но вот запись чисел вели в своём интересном формате, в виде оригинального цифроглифа.

Может, цистерцианцы так пин-коды записывали.