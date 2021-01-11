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Цистерцианские цифры - оригинальная средневековая схема записи чисел

Цистерцианские цифры - оригинальная средневековая схема записи чисел (7 фото)

Автор:
11 января 2021 17:22
Сообщество : Факты
Метки: цистерцианские числа   цистерцианцы   яавтор   
798
7
Цистерцианские цифры — форма записи чисел, которой пользовались европейские монахи-цистерцианцы в средние века.
Цистерцианская схема позволяет записывать числа от 1 до 9999 одним символом-глифом.
Немецкий гуманист Агриппа Неттесгеймский называл схему записи сверхэлегантной и включил описание этих шифров в свои «Три книги по оккультной философии» (1531).
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Метки: цистерцианские числа   цистерцианцы   яавтор   
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15  комментариев
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7k
costa 4 часа назад
Действительно элегантно.

Посмотрите что будет если сделать операцию 9-1 = убрав верхнюю черточку становится автоматически восемь. Убрав два - становится автоматически 7. Прям как будто векторная система записи! 9-3 - диагональ нейтрализующая две горизонтальные черты - 6.
Действительно элегантно. Посмотрите что будет если сделать операцию 9-1 = убрав верхнюю черточку становится автоматически восемь. Убрав два - становится автоматически 7. Прям как будто векторная система записи! 9-3 - диагональ нейтрализующая две горизонтальные черты - 6.
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6k
Sterling Malory Archer 12 минут назад
2020
2020
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21k
Дмитрий Час назад
Спасибо, познавательно. Очередной раз убедился, что удобнее арабских цифр и позиционной системы ничего пока еще не изобрели.
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6k
Саша Смирнов 4 часа назад
Эти глифы не позволяют писать числа короче 4 цифр. Даже просто единичка по этой записи становится 0001. В общем, весьма узкого использования запись четырёхзначных чисел.
Вот если бы был отдельно представленный ноль, как прочие цифры, тогда можно было бы и просто единичку написать. И там все знали бы, что перед единичкой нет нулей.
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92k
Виктор Апрель Автор поста Саша Смирнов 4 часа назад
Можно записать любое число от 1 до 9999. Например, 32 будет так:
Можно записать любое число от 1 до 9999. Например, 32 будет так:
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6k
Саша Смирнов Виктор Апрель 3 часа назад
Чтобы было понятней. Напиши пожалуйста 2 числа - 10 и 0010. И так, чтобы было понятно, что в одном случае написано 10, а в другом случае написано 0010.
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92k
Виктор Апрель Автор поста Саша Смирнов 2 часа назад
1. "Эти глифы не позволяют писать числа короче 4 цифр". Ответ - позволяют, ответ на картинке, никаких нулей, просто 32.
2. Нафига монаху и вообще любому писать 0010, если есть готовый глиф, просто обозначающий 10. Первый во втором ряду в таблице - написал этот глиф, и всё.
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853
Дмитрий Круглов Саша Смирнов 2 часа назад
Наверное они не для вычислений это придумали, а чтобы зашифровать даты (годы) важных для них событий.
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1k
Сергей 4 часа назад
А как писать числа свыше 9999?
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22k
turyst Сергей 3 часа назад
" Раз... Два... Три... В общем, много!" (С) К/ф "Зверобой".
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7k
kaboza 4 часа назад
Цистерцианские цифры - оригинальная средневековая схема записи чисел
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3k
Taf Taffus 4 часа назад
Ну и как в такой системе проводить математические действия? Монахи явно воздавали должное сатане, предаваясь греху праздности.
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Виктор Апрель

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