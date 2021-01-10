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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
10 января 2021 18:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1847
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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31  комментарий
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14k
dimitr 2 часа назад
Комментарий к фото
Собакоимельцы:
Собакоимельцы:
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897
Shashanna 24 минуты назад
Комментарий к фото
Интересно её оправдают если окажется, что он ей действительно изменял и сон был вещим? Типа она считывала некоторые признаки неверности, а подсознание во сне обработало все данные окончательно и выдало факт измены.
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8k
Kucher Shashanna 4 минуты назад
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Ну, если муж не негр, тогда оправдают. А если негр - хана ей.
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3k
umorist Полчаса назад
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Смешные и познавательные картинки
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6k
Прохожий3 Полчаса назад
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А видео есть? Друг спрашивает)
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9k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
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Сомневаюсь.
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9k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
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Прокрустова перчатка.
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9k
Андрей Ватрушкин 39 минут назад
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Кресло-качалка своими руками.
Ссылка youtu.be
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4k
Majul 42 минуты назад
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Главное что без инцестов. Хотя сыпИтся и отравляющая (видимо, боевая) химия.
Но без инцестов же!
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37k
Андрей Бертон 43 минуты назад
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Купи слона.
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37k
Андрей Бертон 44 минуты назад
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Весь пол в крови, ножик, где смеяться?
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37k
Андрей Бертон 45 минут назад
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Поверьте, любой филолог знает матерных словооборотов больше, чем грузчик с сантехником вместе взятые.
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4k
Majul 45 минут назад
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И эти фото в разы лучше современных слюнявых постановочных. Так как на тех фото ребенок в живой обстановке, в реальных жизненных ситуациях, даже если и на горшке.
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9k
zlopisec 47 минут назад
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А никого не смущает нож и лужа крови на полу?...
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14k
Юрий zlopisec 19 минут назад
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Видимо кто то от чая отказался....
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8k
Kucher Юрий 6 минут назад
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Или любимую чашку разбил.
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4k
Majul 48 минут назад
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Конечно.
Вот самое классическое устройство для маникюра и стрижки
Конечно. Вот самое классическое устройство для маникюра и стрижки
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897
Shashanna 48 минут назад
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Вполне норм. Металлические разделители надёжные, но вот деревянная основа смущает в плане гигиеничности, особенно в условиях пандемии.
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2k
* You All 50 минут назад
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и хочу перестать использовать эти "знания"
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367
Lao 56 минут назад
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Цой в Шевчука превращается, а Багров в Васильева
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8k
Бендер Родригес 57 минут назад
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Цой со временем превратился бы в Шевчука... А справа внизу кто?
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5k
Игорь 58 минут назад
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Я думал что все уже давно наигрались .... .
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9k
zlopisec Час назад
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А я кота мыл в совковой авоске...
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5k
Игорь Час назад
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Комната?
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