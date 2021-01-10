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Три реальные космические фотографии, в которые трудно поверить

Три реальные космические фотографии, в которые трудно поверить (6 фото)

Автор:
10 января 2021 07:40
Сообщество : Космос
Метки: Земля   Союз ТМА-20   космос   луна   снимки   солнце   шаттл   
1302
6
За всё время изучения и освоения космоса были сделаны сотни тысяч фотографий и некоторые из них вызвали сомнения в их реальности, в основном среди людей далёких от космической отрасли. В этой статье мы приведём несколько таких фотографий с их объяснениями.
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Метки: Земля   Союз ТМА-20   космос   луна   снимки   солнце   шаттл   
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6  комментариев
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8k
Владимир 5 часов назад
>> глазом мы не увидим поверхность Солнца такой тёмной, тем не менее изображение вполне реально
Комбинированный снимок двух фотографий в экстремальном ультрафиолете на длинах волн 171 и 193 ангстрема, раскрашенных в желтый и золотой цвета.
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6k
Vallek Час назад
меня смутили не размеры луны относительно земли - перспективу можно любую выбрать, хоть ноготь больше луны - а освещенность.
Земля, как видим, в области дня (солнце позади объектива), чего не скажешь о луне. К прочему, Луна выглядит плоской и с тенью как от сковородки на столе. Хрень полная!
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15k
Н.Е. Верная Vallek 37 минут назад
Фото в большем разрешении (изображение кликабельно)
Фото в большем разрешении (изображение кликабельно)
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736
Malros Vallek Полчаса назад
Альбедо Земли - 0.367, а луны 0,12. Так что все нормально
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−27
VNN 2 часа назад
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15k
Н.Е. Верная 2 часа назад
Серия фото Луны, проходящей на фоне Земли.

https://habr.com/ru/post/366057/https://habr.com/ru/post/366057/

Серия фото Луны, проходящей на фоне Земли.Посмотреть
Серия фото Луны, проходящей на фоне Земли.
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