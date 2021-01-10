Три реальные космические фотографии, в которые трудно поверить

За всё время изучения и освоения космоса были сделаны сотни тысяч фотографий и некоторые из них вызвали сомнения в их реальности, в основном среди людей далёких от космической отрасли. В этой статье мы приведём несколько таких фотографий с их объяснениями.
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На данном фото мы видим шаттл Endeavour пристыкованный к МКС. У многих скептиков по прошествии времени сразу возник вопрос — вот, шаттл, вот МКС, а кто и откуда тогда снял это фото?
Ларчик открывается просто. Это фото снято 24-го мая 2011-го года. 16-го мая шаттл Endeavour пристыковался к МКС и доставил на борт станции кое-какое оборудование, а также нескольких астронавтов. 24-го мая от станции отстыковался космический корабль Союз TMA-20, который повёз часть экипажа станции обратно на Землю. Данный снимок сделан итальянским астронавтом Паоло Несполи с борта удаляющегося от МКС корабля Союз TMA-20.
Ларчик открывается просто. Это фото снято 24-го мая 2011-го года. 16-го мая шаттл Endeavour пристыковался к МКС и доставил на борт станции кое-какое оборудование, а также нескольких астронавтов. 24-го мая от станции отстыковался космический корабль Союз TMA-20, который повёз часть экипажа станции обратно на Землю. Данный снимок сделан итальянским астронавтом Паоло Несполи с борта удаляющегося от МКС корабля Союз TMA-20.
При некоторой доле фантазии на этом снимке Солнца можно увидеть улыбающийся смайлик, а огненный окрас добавляет ему зловещего ореола. Некоторые усматривают сходство данного изображения с Хэллоуинской тыквой.
Многие люди уверены, что это изображение — фотошоп, и хотя это действительно изображение не в реальных цветах: глазом мы не увидим поверхность Солнца такой тёмной, тем не менее изображение вполне реально. Оно было получено космическим аппаратом Solar Dynamics Ovservatory (SDO) и является не более чем удачным совпадением и ракурсом, а также эффектом парейдолической иллюзии.
Многие люди уверены, что это изображение — фотошоп, и хотя это действительно изображение не в реальных цветах: глазом мы не увидим поверхность Солнца такой тёмной, тем не менее изображение вполне реально. Оно было получено космическим аппаратом Solar Dynamics Ovservatory (SDO) и является не более чем удачным совпадением и ракурсом, а также эффектом парейдолической иллюзии.
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Комбинированный снимок двух фотографий в экстремальном ультрафиолете на длинах волн 171 и 193 ангстрема, раскрашенных в желтый и золотой цвета.
Земля, как видим, в области дня (солнце позади объектива), чего не скажешь о луне. К прочему, Луна выглядит плоской и с тенью как от сковородки на столе. Хрень полная!
https://habr.com/ru/post/366057/https://habr.com/ru/post/366057/