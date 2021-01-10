Три реальные космические фотографии, в которые трудно поверить

При некоторой доле фантазии на этом снимке Солнца можно увидеть улыбающийся смайлик, а огненный окрас добавляет ему зловещего ореола. Некоторые усматривают сходство данного изображения с Хэллоуинской тыквой.

Многие люди уверены, что это изображение — фотошоп, и хотя это действительно изображение не в реальных цветах: глазом мы не увидим поверхность Солнца такой тёмной, тем не менее изображение вполне реально. Оно было получено космическим аппаратом Solar Dynamics Ovservatory (SDO) и является не более чем удачным совпадением и ракурсом, а также эффектом парейдолической иллюзии.