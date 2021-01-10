FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на... 10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной 10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной 20 людей, чьи неудачи в 2021 напомнят вам, что не время расслабляться 20 людей, чьи неудачи в 2021 напомнят вам, что не время расслабляться 10 пунктов которые в США хуже, чем в России 10 пунктов которые в США хуже, чем в России "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум... Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и... Спасенному попугаю подарили новый клюв Спасенному попугаю подарили новый клюв Родители, которые когда-то были круты, как боги Родители, которые когда-то были круты, как боги Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гифки Гифки Гифки дня Гифки дня WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты
Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
10 января 2021 00:27
Метки: настроение   позитив   фото   
927
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: настроение   позитив   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
773
Ян 5 часов назад
Первые две вообще огонь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron 16 минут назад
Две старые девы сидят во дворе на скамейке и, поджав скорбно губы, наблюдают за петухом, который гоняется за курицей и никак не может догнать. Два раза обежав вокруг дома, курица выбегает на улицу и попадает под колеса грузовика. Одна из дев произносит с пафосом:
- Она предпочла смерть.
Две старые девы сидят во дворе на скамейке и, поджав скорбно губы, наблюдают за петухом, который гоняется за курицей и никак не может догнать. Два раза обежав вокруг дома, курица выбегает на улицу и попадает под колеса грузовика. Одна из дев произносит с пафосом: - Она предпочла смерть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ZmeyUA 4 часа назад
1-я Квочур?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир ZmeyUA 58 минут назад
Да, Китай, март 2006
https://military.wikireading.ru/hogf9BrnIkhttps://military.wikireading.ru/hogf9BrnIk

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kca-opa Владимир Полчаса назад
СУ-30МС однозначно красавец, или КУБ, или МКИ, не лётчик, так по видео не определю, но СУ и красавец бесспорно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир kca-opa 21 минуту назад
СУ-30ЛЛ. Чаще пишут, что номер 79871010102, но тут утверждают, что на самом деле 96310102005
http://forums.airforce.ru/matchast/printfriendly3582-28/?pp=30http://forums.airforce.ru/matchast/printfriendly3582-28/?pp=30
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kca-opa Владимир 14 минут назад
Дискуссия на форуме достаточно длинная и разбираться в серийных номерах истребителей мне не с руки, но если ЛЛ, это летающая лаборатория, и тогда вообще хрен знает какие двигатели и прочее оборудование на нём установлены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Экологи нашли поссумов, которые пропали после пожаров в Австралии Экологи нашли поссумов, которые пропали после пожаров в Австралии 18 фотографий с коровами, которые своей милотой могут посоревноваться с котиками 18 фотографий с коровами, которые своей милотой могут посоревноваться с котиками Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте Остановись и улыбнись: необычные светофоры греют сердца исландцев Остановись и улыбнись: необычные светофоры греют сердца исландцев В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3254270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
1
132
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
Как ленивый мальчишка совершил одно из главных инженерных изобретений
6
41
Как ленивый мальчишка совершил одно из главных инженерных изобретений
﻿
Набирающие популярность
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
2
25
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
Традиционные рождественские гадания
1
38
Традиционные рождественские гадания
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#прикол#прикольные#настроение#девушки#красиво#птицы#WhatsApp
#интересно#животные#картинки#подборка#Россия#художник#интересные факты#люди#смешные#на различный вкус
#фото#приколы#СССР#сша#истории#великобритания#кино#позитив#соцсети#новый год

На что жалуетесь?

Вернуться