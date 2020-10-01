Остановись и улыбнись: необычные светофоры греют сердца исландцев

Порой даже такая мелочь, как маленькое красное сердечко, прилетевшее в личку, может скрасить весь день. Жители городка Акюрейри в Исландии получают такой заряд позитива не только от близких — чтобы увидеть этот воодушевляющий символ, им достаточно пройтись до ближайшего перекрестка.
После финансового кризиса 2008-го года в Акюрейри, — культурной столице Исландии, расположенной на пороге Северного полярного круга, — представили простое, но весьма изящное решение для поднятия духа населения: равнодушные красные огни светофоров превратили в сердца.
Произошло это в рамках кампании Brostu Með Hjartanu ¬— Улыбнись Сердцем. Местным жителям предложили присоединиться к инициативе для поднятия морали и прикрепить сердца, сложенные из незабудок, на окна машин, домов и офисов. Примерно тогда же представители города установили на горе Вадлахейди световую инсталляцию в виде бьющегося сердца, собранную из 400 лампочек.
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Светофоры с сердцами, которые должны были поддержать горожан в трудное время, остались на улицах навсегда. И, хотя инсталляция размером с футбольное поле больше не освещает гору Вадлахейди, годами ходят слухи о ее восстановлении. Пожалуй, лучшего времени, чем сейчас, и не придумать.
Жители Акюрейри лучше других знают, что ежедневные напоминания о любви, надежде и духе сообщества играют большую роль, когда жизнь кажется холодной и мрачной, точно исландская зима. Для многих, запертых на карантине, идея пройтись до ближайшего перекрестка, чтобы поглядеть на позитивные светофоры, кажется сомнительной, не говоря уже о долгом путешествии до Исландии.
Но раз власти Акюрейри сделали невозможное, подарив улыбки застрявшим в пробке водителям, может быть, даже издалека, эти лучики надежды в форме сердец послужат нам напоминанием о том, как важно в эти времена мыслить позитивно и продолжать улыбаться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: исландия позитив путешествия фото
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(до тех пор, пока не увидел всякие гейские светофоры)