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Остановись и улыбнись: необычные светофоры греют сердца исландцев

Остановись и улыбнись: необычные светофоры греют сердца исландцев (9 фото)

Автор:
01 октября 2020 13:54
Сообщество : Путешествия
Метки: исландия   позитив   путешествия   фото   
248
9
Порой даже такая мелочь, как маленькое красное сердечко, прилетевшее в личку, может скрасить весь день. Жители городка Акюрейри в Исландии получают такой заряд позитива не только от близких — чтобы увидеть этот воодушевляющий символ, им достаточно пройтись до ближайшего перекрестка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исландия   позитив   путешествия   фото   
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Денис 2 часа назад
Когда в Вене был первый раз, мне понравились то, как у них светофоры сделаны.
(до тех пор, пока не увидел всякие гейские светофоры)

Когда в Вене был первый раз, мне понравились то, как у них светофоры сделаны. (до тех пор, пока не увидел всякие гейские светофоры)
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