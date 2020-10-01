Остановись и улыбнись: необычные светофоры греют сердца исландцев

Жители Акюрейри лучше других знают, что ежедневные напоминания о любви, надежде и духе сообщества играют большую роль, когда жизнь кажется холодной и мрачной, точно исландская зима. Для многих, запертых на карантине, идея пройтись до ближайшего перекрестка, чтобы поглядеть на позитивные светофоры, кажется сомнительной, не говоря уже о долгом путешествии до Исландии.