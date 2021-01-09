FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум... Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на... Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 10 пунктов которые в США хуже, чем в России 10 пунктов которые в США хуже, чем в России Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и... Спасенному попугаю подарили новый клюв Спасенному попугаю подарили новый клюв Родители, которые когда-то были круты, как боги Родители, которые когда-то были круты, как боги Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Гифки Гифки Гифки дня Гифки дня 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом»
«Ермак» - первый арктический ледокол

«Ермак» - первый арктический ледокол (5 фото)

Автор:
09 января 2021 22:32
Метки: Ермак   история   ледокол   флот   
349
5
Первый в мире арктический ледокол обошелся Российской империи в крупную сумму — 1,5 млн рублей. Но машина окупила себя в первый же год эксплуатации.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Ермак   история   ледокол   флот   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дед Победы 2 часа назад
Не упомянуто что в декабре 1877 и в январе 1878 года под руководством и при личном участии Макарова были впервые использованы в боевых действиях против турецких кораблей в Батуме самодвижущиеся мины (торпеды),
И что спустя всего пять лет после спуска "Ермака" на воду, Степан Осипович будучи командующим Тихоокеанской эскадрой российского флота погиб при взрыве броненосца "Петропавловск", во время русско-японской войны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
60 лет колоть лед - тяжелейшее испытание для британской стали и машин.....
впечатляет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
albedo Броненосец Потелкам 2 часа назад
Что же англичанам не хватило мозгов сконструировать такой корабль

Кстати, а чего выдающегося в английской стали то?
Вроде как и русская весьма неплохая была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Броненосец Потелкам albedo 2 часа назад
а им-то зачем ?
у них замерзающих портов нет
у них и сейчас ледоколы без надобности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
albedo Броненосец Потелкам 2 часа назад
Я тебе просто напоминаю - в 19 веке "над Великобританией никогда не заходит солнце" (с).
Досадно, что ты этого не знаешь про сверхдержаву 19 века.
Как не знаешь и того, что у России заказывали ледоколы Дания, Германия.

В общем изучай вопрос, потом пиши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Броненосец Потелкам albedo Час назад
Ну давай, перечисли мне замерзающие крупные порты Великобритании
ГДЕ ?
В Индии ?
В Египте ?
В Африке ?
Австралия ?
Н.Зеландия ???
Персидский залив ?
Давай, не уходи от ответа !
Укажи хоть один замерзающий крупный порт Британской империи на конец 19 века !!!!!!!!
И еще.
Укажи, какие конкретно ледоколы строила Германия и Дания в Российской империи.
Наименования, даты постройки.
С интересом прочитаю.
Жду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
albedo Броненосец Потелкам 53 минуты назад
Ну давай, перечисли мне
-------------
Нукать ты будешь мамке своей.
Правда думаю только один раз - надает тебе подзатыльников, может научишься вежливости, чмо ты свидомое
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра? Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра? Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион Таким был прообраз современных роликов 250 лет назад Таким был прообраз современных роликов 250 лет назад Японские садоводы привлекли к работе сов Японские садоводы привлекли к работе сов Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле
Похабыч

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48011



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как ленивый мальчишка совершил одно из главных инженерных изобретений
6
43
Как ленивый мальчишка совершил одно из главных инженерных изобретений
28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии
4
77
28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной...
﻿
Набирающие популярность
Как итальянец угнал самолет из США в Рим из-за 200 долларов...
0
1
Как итальянец угнал самолет из США в Рим из-за 200 долларов...
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после праздников: видео
0
7
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#СССР#прикольные#истории#художник#кино#позитив#WhatsApp
#интересно#фото#история#подборка#Россия#настроение#великобритания#красиво#смешные#на различный вкус
#приколы#животные#картинки#сша#девушки#птицы#интересные факты#люди#соцсети#новый год

На что жалуетесь?

Вернуться