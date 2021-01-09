FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 428 постов • 233 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации?

Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации? (11 фото)

Автор:
09 января 2021 18:34
Сообщество : Космос
Метки: зарождение жизни   космос   нло   планеты   происхождение жизни   
447
11
Космические корни – это ещё одна из версий происхождения жизни на нашей планете. Можно по-разному к ней относиться, но давайте, прежде чем отмахиваться от неё с ироничной ухмылкой, разберём аргументы её сторонников.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: зарождение жизни   космос   нло   планеты   происхождение жизни   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр Сучков Час назад
Автор!!!! Про планету нибиру уже больше пяти лет блеят такие, как ты! ХВАТИТ УЖЕ!!! нет её!!! Она уже должна была нас атаковать раз десять! Иди, валенки плети!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vitenok 11 минут назад
Давайте с ухмылочкой послушаем сторонников инопланетной теории возникновения жизни на земле. Итак, нашей земле на сегодня примерно 4,3-4,5 млрд.лет. Самые старые породы, которые сегодня обнаружены, датируются возрастом 3,8 млрд лет, и в них присутствуют определённые доказательства, что жизнь на нашей планете уже была, и в достаточных количествах, что бы оказать на формирование этих пород. Это научный факт, принятый сегодня наукой. Где то миллионов пятьсот потребовалось , что бы на Земле сформировалась хоть какая то поверхность, на которой может размещаться эта жизнь. И на образование этой жизни остаётся миллионов 200, что попросту нереально.
Так что внеземное происхождение жизни на сегодняшний день - это самая принятая большинством учёных гипотеза.
Конечно, это не снимает ряд вопросов, достаточно серьёзных, по этому поводу в частности, и по возникновению жизни в нашей вселенной вообще. Но то, что земная жизнь внеземного происхождения - это наиболее приемлемая сегодня гипотеза.
На а планета Нибиру , если убрать всю мистическую муть, тоже вызывает ряд вопросов. Для начала, то, что в солнечной системе может быть ещё одна, а может не одна, крупная планета, это тоже вполне научная гипотеза, приверженцы которой подтверждают её вполне научно.
И, надеюсь, все местные любители науки слышали о гипотезах, вполне научных, что наше Солнце - это двойная звезда? Что наше Солнышко, по научному жёлтый карлик, имеет старшего братишку, от которого он в своё время то ли убежал, со своей формирующейся системой, то ли не убежал, а перешёл на очень вытянутую орбиту с периодом обращения в пару сотен тысяч лет? И когда нибудь наши две звезды начнут сближаться, будет весело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 18 минут назад
-«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал… В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди» (Быт. 6:1–4)-
-значит ли это,что раз они польстились на наших,людских,баб,то их бабы "божии"-у"бища? А раз так,то ("по образу и подобию") и бох-у"бище.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тудаблин Полчаса назад
чо они все к нам пруцца, если сравнивать с ихней нибирой, то наша планета для них - адЪ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
citrus1 Полчаса назад
Да у нас здесь на Украине каждый второй , шумер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Иван 48 минут назад
Особенно доставили "анунахи"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Юрий 48 минут назад
Нибуру (если конечно она есть) находится намного дальше от Солнца чем Плутон. Следовательно там темнее и холоднее. А если учесть, что на Плутоне температура ниже -200С, возникает вопрос - как нибиряне там живут? Ни света, ни тепла....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
turyst Юрий 4 минуты назад
Печи топят, лучины жгут...

Печи топят, лучины жгут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Anna 55 минут назад
если бы планета в 3-4 раза превышающая Землю в размерах раз в 3600 лет или даже реже проходила бы вблизи Земли, то какие бы возмущения она вызывала бы по своей траектории (Венера, Марс, Луна и т.п.). И на минуточку представим обитателей этой планеты: имеем, планета в 3-4 раза больше (даже если только по массе), то обитатели должны быть меньше по размеру чем люди (гравитация-то тоже в 3-4 раза больше), какие нах великаны? или их по прибытии на Землю распирало (от гордости?) в 2-4 раза? хорошо если они были великанами, то как на счет физиологической совместимости, как бы ключик (ключище) не совсем подходит к замочку, и кстати продолжая эту тему - почему эти, как их, ДанунаХи, только мужского пола? у них же наверняка там демократия, толерантность, BLM (шутка) и т.п. как женский то пол анунаков обходился и как они же смотрели на связь своих мужских особей с землянками, хоть и красивыми? кароч много вопросов и нет ответов, сколько еще ждать до следующего пересечения? а то уж очень любопытно, так ли велики они, члены общества нибиру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Иван Anna 45 минут назад
Если планета в 3-4 раза больше, то масса её будет более, чем, в 3-4 раза больше, ибо формула объёма шара)) в остальном, полностью согласен

П.С. И не надо тут про "шара объёма не имеет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Anna Иван Полчаса назад
поэтому у меня в скобках стоит даже если по массе, потому как если в размере в 3-4 раза больше, то да, там кубическая зависимость идет по объему, а уж по массе, в зависимости от плотности, но вряд ли легче Земли (конечно если она полностью не газообразная, хотя при той траектории, что нарисовал ТС, после первого сближения с Солнцем, не считая планет-гигантов, то от нее не осталось бы ни следа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Anna Иван Полчаса назад
а может... она плоская?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Daniel Rumiantsev 57 минут назад
рентв читать онлайн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Игорь 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
Борис Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены Какая погода на планетах Солнечной системы? Какая погода на планетах Солнечной системы? Самые большие планеты Солнечной системы Самые большие планеты Солнечной системы Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли
Alf
Я не думаю за других, чтобы потом заранее не бояться, как подумают обо мне. #FOLLOW ME I WILL FOLLOW U BACK#
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17843



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
1
471
"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
Дуэйн "Скала" Джонсон отплатил старому товарищу добром за добро
0
54
Дуэйн "Скала" Джонсон отплатил старому товарищу добром за добро
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вместилища детских душ на острове Тиниан
1
9
Вместилища детских душ на острове Тиниан
Человек, которому платят за компанию
0
6
Человек, которому платят за компанию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#приколы#животные#подборка#настроение#истории#художник#девушки#фотографии#новый год
#интересно#картинки#кино#история#СССР#люди#актеры#птицы#WhatsApp#собака
#фото#факты#прикол#Россия#сша#позитив#великобритания#соцсети#прикольные#природа

На что жалуетесь?

Вернуться