Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации?

«Когда боги, подобно людям, несли бремя и муки тяжкого труда, – повествует шумерский эпос, – великим был тяжкий труд богов, трудной была работа, и велико было страдание». В конце концов терпение младших богов лопнуло, и, когда Энлил в очередной раз прибыл посмотреть, как в Стране копей идут дела, младшие боги подняли восстание. Мятежники сначала напали на старшего конвоира, затем сожгли орудия труда и направились к месту отдыха Энлила:







Дом его окружили, но бог Энлил о том не знал.

Была ночь, миновала половина дозора.

(затем) Калкал увидел то и встревожился…

Калкал разбудил Нуску (канцлера)…

Нуску разбудил своего господина —

Он поднял его с постели:

«Мой господин, твой дом окружен,

Битва подошла прямо к твоим вратам!»

Тот послал Нуску, своего помощника, выяснить, кто был зачинщиком, но младшие боги ответили, что «войну объявили все мы, каждый из нас!.. непосильный труд убил нас». Энлил хотел казнить бунтовщиков, но они пожаловались Энки, и тот, признав справедливость их претензий, решил найти другой выход и собрал совет. Там Энки предложил на базе земных животных создать существа более совершенные в умственном и физическом отношении, которые были бы способны выполнять эту и другие работы. Сегодняшние исследователи видят в речи Энки намек на генную инженерию. Говоря о создании новых работников, тот утверждал, что жизнь и на Земле, и на их планете имеет похожие формы, и потому возможно создание нового вида.