Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации?

Космические корни – это ещё одна из версий происхождения жизни на нашей планете. Можно по-разному к ней относиться, но давайте, прежде чем отмахиваться от неё с ироничной ухмылкой, разберём аргументы её сторонников.
Захария Ситчин, знаток истории и культуры Ближнего Востока, один из ярких сторонников «инопланетной» версии, изучив древние восточные тексты, а также мифы многих народов мира, нашел в них много совпадений, относящихся как раз к пришельцам.
Например, шумеры считали, что обителью богов была планета Нибиру, или Тиамат, которая каждые 3600 лет подходила к Земле, и боги в это время посещали нашу планету. Современные люди таких богов приняли бы за инопланетян: они летали между планетами, пользовались оружием, напоминающим лазерное, применяли достижения генной инженерии.
Например, шумеры считали, что обителью богов была планета Нибиру, или Тиамат, которая каждые 3600 лет подходила к Земле, и боги в это время посещали нашу планету. Современные люди таких богов приняли бы за инопланетян: они летали между планетами, пользовались оружием, напоминающим лазерное, применяли достижения генной инженерии.
Землю они называли «Ки» и очень давно основали здесь свою колонию, отправив сюда пятьдесят своих соплеменников, которые стали называться «ану-наки». Возглавлял их Ану-Энки, что означало «владыка Земли». Он, по шумерским записям, возглавлял колонию 28 тыс. лет, а затем к власти пришел Ану-Энлил («владыка Воздуха»), который увеличил колонию инопланетян на шестьсот поселенцев, а еще «триста поставил он в небесном дозоре».
Среди богов не все были равны. Шумерские документы говорят, что «семь Великих Анунаков заставили меньших богов нести бремя работ», и меньшие боги их полностью обслуживали. Также интересно упоминание того, что богов интересовало золото, и младшие боги вынуждены были опуститься в шахты. Земной климат, а тем более подземная работа, как замечают шумеры, были для них вредны, несмотря на то что работали они в скафандрах. Сохранились шумерские изображения богов в прозрачных колпаках на головах. Изображения богов в подобных предметах, напоминающих шлемы, кстати, встречаются у многих народов.
Среди богов не все были равны. Шумерские документы говорят, что «семь Великих Анунаков заставили меньших богов нести бремя работ», и меньшие боги их полностью обслуживали. Также интересно упоминание того, что богов интересовало золото, и младшие боги вынуждены были опуститься в шахты. Земной климат, а тем более подземная работа, как замечают шумеры, были для них вредны, несмотря на то что работали они в скафандрах. Сохранились шумерские изображения богов в прозрачных колпаках на головах. Изображения богов в подобных предметах, напоминающих шлемы, кстати, встречаются у многих народов.
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«Когда боги, подобно людям, несли бремя и муки тяжкого труда, – повествует шумерский эпос, – великим был тяжкий труд богов, трудной была работа, и велико было страдание». В конце концов терпение младших богов лопнуло, и, когда Энлил в очередной раз прибыл посмотреть, как в Стране копей идут дела, младшие боги подняли восстание. Мятежники сначала напали на старшего конвоира, затем сожгли орудия труда и направились к месту отдыха Энлила:
Дом его окружили, но бог Энлил о том не знал.
Была ночь, миновала половина дозора.
(затем) Калкал увидел то и встревожился…
Калкал разбудил Нуску (канцлера)…
Нуску разбудил своего господина —
Он поднял его с постели:
«Мой господин, твой дом окружен,
Битва подошла прямо к твоим вратам!»
Тот послал Нуску, своего помощника, выяснить, кто был зачинщиком, но младшие боги ответили, что «войну объявили все мы, каждый из нас!.. непосильный труд убил нас». Энлил хотел казнить бунтовщиков, но они пожаловались Энки, и тот, признав справедливость их претензий, решил найти другой выход и собрал совет. Там Энки предложил на базе земных животных создать существа более совершенные в умственном и физическом отношении, которые были бы способны выполнять эту и другие работы. Сегодняшние исследователи видят в речи Энки намек на генную инженерию. Говоря о создании новых работников, тот утверждал, что жизнь и на Земле, и на их планете имеет похожие формы, и потому возможно создание нового вида.
Дом его окружили, но бог Энлил о том не знал.
Была ночь, миновала половина дозора.
(затем) Калкал увидел то и встревожился…
Калкал разбудил Нуску (канцлера)…
Нуску разбудил своего господина —
Он поднял его с постели:
«Мой господин, твой дом окружен,
Битва подошла прямо к твоим вратам!»
Тот послал Нуску, своего помощника, выяснить, кто был зачинщиком, но младшие боги ответили, что «войну объявили все мы, каждый из нас!.. непосильный труд убил нас». Энлил хотел казнить бунтовщиков, но они пожаловались Энки, и тот, признав справедливость их претензий, решил найти другой выход и собрал совет. Там Энки предложил на базе земных животных создать существа более совершенные в умственном и физическом отношении, которые были бы способны выполнять эту и другие работы. Сегодняшние исследователи видят в речи Энки намек на генную инженерию. Говоря о создании новых работников, тот утверждал, что жизнь и на Земле, и на их планете имеет похожие формы, и потому возможно создание нового вида.
После чего боги «воззвали к богине, давшей жизнь богам»:
Мудрой акушерке:
Дай жизнь новому существу, создай рабочих!
Сотвори Примитивного Рабочего,
Который сможет тащить это ярмо!
Пусть он исполняет это по поручению Энлила.
Пусть этот Рабочий продолжит работу богов!
Говоря языком научной фантастики, поступил заказ на создание биороботов. Работы возглавил Энки, а его помощницей стала «Госпожа (дающая) жизнь» – Нинхурсаг, она же Нинти.
Вскоре это имя заменили псевдонимом «Мами», и потому стоит считать, что слово «мама» произошло как раз из языка древних шумеров.
Дай жизнь новому существу, создай рабочих!
Сотвори Примитивного Рабочего,
Который сможет тащить это ярмо!
Пусть он исполняет это по поручению Энлила.
Пусть этот Рабочий продолжит работу богов!
Говоря языком научной фантастики, поступил заказ на создание биороботов. Работы возглавил Энки, а его помощницей стала «Госпожа (дающая) жизнь» – Нинхурсаг, она же Нинти.
Вскоре это имя заменили псевдонимом «Мами», и потому стоит считать, что слово «мама» произошло как раз из языка древних шумеров.
В эпосе «Атра Хасис» («Превосходящий мудростью») новосозданное существо называется лулу, что, хотя и означает «человек», но при этом имеет еще значение «смешанный»: новое существо было создано из земной грязи (или глины) и божественного элемента, взятого из крови богов. Было решено, что созданную яйцеклетку должна выносить богиня, что и было сделано Нинти. Нормальных родов у неё не получилось: беременность затянулась, и потому она сама произвела «кесарево сечение» и, взяв новорожденного на руки, воскликнула: «Я сотворила! Мои руки сделали это!»
Боги, поняв, что эксперимент прошёл успешно, создали ещё 14 яйцеклеток и пересадили их 14 богиням. Те выносили их, но взбунтовались и обратились через Нинти к Энки: «Сотвори слуг для богов, да так, чтобы они производили себе подобных». На что Энки ответил: «Существо, которое ты назвала, уже существует!» Задача привести гибридов к самостоятельному размножению была выполнена: роженицы родили семерых мужчин и семь женщин.
Боги, поняв, что эксперимент прошёл успешно, создали ещё 14 яйцеклеток и пересадили их 14 богиням. Те выносили их, но взбунтовались и обратились через Нинти к Энки: «Сотвори слуг для богов, да так, чтобы они производили себе подобных». На что Энки ответил: «Существо, которое ты назвала, уже существует!» Задача привести гибридов к самостоятельному размножению была выполнена: роженицы родили семерых мужчин и семь женщин.
Исследователи обращают внимание, что в шумерском эпосе слишком много подробностей как технического, так и биологического плана, чтобы их мог знать древний человек. Что интересно, практически повторяют рассказ шумеров о зарождении человечества и предания американских индейцев, живших на противоположной стороне земли и вряд ли каким образом могущих знать о мифах шумеров, как и о существовании самих шумеров. Только имена прародителей человечества у индейцев звучат не как Энки и Нинти, а как Тлалок и Чальчиутлике. Далее в «Пополь-Вух» говорится: «Так давайте же попытаемся создать послушных, исполнительных, почтительных существ, которые бы кормили и поддерживали нас… Из земли, из грязи сделаем человеческую плоть, чтобы появились существа, которые взывали бы к нам, молились бы нам».
Упоминаются и у шумеров, и у индейцев различные козлоногие, собакоголовые и прочие химерные существа, описанные в древних мифах других народов. Но в этих текстах поясняется, что боги сотворили их спьяну.
Упоминаются и у шумеров, и у индейцев различные козлоногие, собакоголовые и прочие химерные существа, описанные в древних мифах других народов. Но в этих текстах поясняется, что боги сотворили их спьяну.
Тут поневоле вспоминаются Библия и дискуссия о том, советовался ли с кем-то Бог, когда создавал человека. Если отталкиваться от шумерских текстов, то понятно: совет был, инопланетяне советовались между собой. Также становится понятнее, почему Ева была создана из ребра Адама, хотя уже было ясно, что Бог в силах сотворить человека из глины. Ребро могло служить как источник генетического материала, который себя уже хорошо зарекомендовал.
Дальше в шумерских преданиях для человека, изучавшего мифы или, по крайней мере, читавшего Библию, нет ничего нового: первые люди были изгнаны из рая, затем сыновья Божьи стали брать в жены дочерей человеческих, а потом боги решили всех уничтожить, залив Землю водой.
Но сердобольный Энки предупредил добропорядочного человека – Зиусудру (Ноя), и тот, построив ковчег, сумел спастись. Когда богам это стало известно, то они даже обрадовались, так как успели пожалеть творение рук своих, и человечество снова было восстановлено. К сожалению, эта часть табличек шумеров еще не найдена, и мы не знаем, каким образом произошло восстановление человечества по версии шумеров.
Дальше в шумерских преданиях для человека, изучавшего мифы или, по крайней мере, читавшего Библию, нет ничего нового: первые люди были изгнаны из рая, затем сыновья Божьи стали брать в жены дочерей человеческих, а потом боги решили всех уничтожить, залив Землю водой.
Но сердобольный Энки предупредил добропорядочного человека – Зиусудру (Ноя), и тот, построив ковчег, сумел спастись. Когда богам это стало известно, то они даже обрадовались, так как успели пожалеть творение рук своих, и человечество снова было восстановлено. К сожалению, эта часть табличек шумеров еще не найдена, и мы не знаем, каким образом произошло восстановление человечества по версии шумеров.
С. Н. Крамер, исходя из проведённого им анализа шумерских текстов, пишет, что «мыслители Шумера, в соответствии с их мировоззрением, не слишком верили в человека и его предназначение. Они были твердо убеждены, что человек вылеплен из глины и вообще создан богами только для того, чтобы приносить им еду и питье, строить для них святилища и всячески прислуживать им, дабы боги могли, ни о чем не заботясь, заниматься своими божественными делами. Жизнь, согласно такому мировоззрению, полна неопределённости и неожиданных опасностей, ибо человек не может заранее знать свою судьбу, которой распорядились боги в своей непостижимой премудрости».
Боги и шумеров, и древних греков, и индейцев вообще не слишком похожи на богов в нашем современном понимании (всемогущих и справедливых высших существ). Они берут себе в жены дочерей человеческих, подвержены влиянию алкоголя, врут, ошибаются, предают друг друга, завидуют, болеют. Скорее, эти существа и в самом деле больше похожи на рядовых представителей некоей высокоразвитой цивилизации. Хотя и считается, что боги предпочитали истину лжи, а справедливость насилию, но их побуждения далеко не всегда были ясны простым смертным.
Боги и шумеров, и древних греков, и индейцев вообще не слишком похожи на богов в нашем современном понимании (всемогущих и справедливых высших существ). Они берут себе в жены дочерей человеческих, подвержены влиянию алкоголя, врут, ошибаются, предают друг друга, завидуют, болеют. Скорее, эти существа и в самом деле больше похожи на рядовых представителей некоей высокоразвитой цивилизации. Хотя и считается, что боги предпочитали истину лжи, а справедливость насилию, но их побуждения далеко не всегда были ясны простым смертным.
Боги, заметьте, не только имеют плотскую оболочку, но еще и генетически совместимы с людьми. Библия сообщает: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал… В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди» (Быт. 6:1–4)
Можно вспомнить и древнегреческие легенды, где не только подробно описываются браки богов со смертными, но и прослеживается судьба их детей, которые и в самом деле весьма отличались от простых смертных.
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Так что внеземное происхождение жизни на сегодняшний день - это самая принятая большинством учёных гипотеза.
Конечно, это не снимает ряд вопросов, достаточно серьёзных, по этому поводу в частности, и по возникновению жизни в нашей вселенной вообще. Но то, что земная жизнь внеземного происхождения - это наиболее приемлемая сегодня гипотеза.
На а планета Нибиру , если убрать всю мистическую муть, тоже вызывает ряд вопросов. Для начала, то, что в солнечной системе может быть ещё одна, а может не одна, крупная планета, это тоже вполне научная гипотеза, приверженцы которой подтверждают её вполне научно.
И, надеюсь, все местные любители науки слышали о гипотезах, вполне научных, что наше Солнце - это двойная звезда? Что наше Солнышко, по научному жёлтый карлик, имеет старшего братишку, от которого он в своё время то ли убежал, со своей формирующейся системой, то ли не убежал, а перешёл на очень вытянутую орбиту с периодом обращения в пару сотен тысяч лет? И когда нибудь наши две звезды начнут сближаться, будет весело.
-значит ли это,что раз они польстились на наших,людских,баб,то их бабы "божии"-у"бища? А раз так,то ("по образу и подобию") и бох-у"бище.)))
П.С. И не надо тут про "шара объёма не имеет"