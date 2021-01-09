Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят

Такое чувство, что за десять лет они просто очень… Устали. Им хватило этого драйва и известности на всю жизнь и они просто больше не могут этим заниматься. Но, как бы там ни было, они живы и довольно счастливы, продолжая вести достойную деятельность и выглядя отлично.