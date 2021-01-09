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Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят

Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят (13 фото + 2 видео)

Автор:
09 января 2021 06:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АББА   группА   как выглядят   солисты   чем занимаются   
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Мода на музыку и кумиров меняется также быстро, как само время. Но все же интересно: как там они, те звезды, под которых мы отжигали на старых дискотеках, стесняясь пригласить кого-то на танец? Как они поживают, поют ли еще? Сегодня мы решили узнать, как идут дела у всеми обожаемой группы “ABBA”!

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Метки: АББА   группА   как выглядят   солисты   чем занимаются   
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11  комментариев
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10k
[email protected] 2 часа назад
В 70-х их не замечал, тогда только тяжёлый рок признавали. А сейчас очень нравятся... постарел??..))
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7k
Валерий Полчаса назад
"Ждать прийдется долго…"
ПриЙдется?
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33k
parallax 39 минут назад
То время, когда музыка ещё была музыкой и песни пели красивым голосом, а не бубнили под непонятные бухающие звуки.
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−85
Мутный Час назад
С них песок сыпется! Вы че, галкины штоли.
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4k
Tatyana Час назад
Часто их слушаю по дороге на работу. Хорошая, лёгкая музыка, тексты без политических и иных подоплёк.
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79k
Taras Kozalupko Tatyana Минуту назад
Это уже классика шагнувшая в века
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1k
ya-rikos Час назад
Стянутый пост, да ещё и с ошибками. Про братьев вообще лютая дичь. Анни-Фрид дочь немца из оккупационных войск и лет ей 75. Бьорну 75, Бенни 74, Агнета самая молодая ей всего 70 :).
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71k
Aстановитесь.. 2 часа назад
Волшебная музыка и прекрасные голоса..
Волшебная музыка и прекрасные голоса..
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78
Серёга 2 часа назад
Кто не знает группу АББА

Тот не знает что такое настоящий шведский рок

В нашей группе есть две бабы,

Барабан, волынка, бубен, пианино и свисток,

Мы прокатимся по миру как стремительный асфальтовый каток !
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