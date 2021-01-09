Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят

Мода на музыку и кумиров меняется также быстро, как само время. Но все же интересно: как там они, те звезды, под которых мы отжигали на старых дискотеках, стесняясь пригласить кого-то на танец? Как они поживают, поют ли еще? Сегодня мы решили узнать, как идут дела у всеми обожаемой группы “ABBA”!
Так вышло, что коллектив состоящий из Агнеты, Бьерна, Бенни и Анни-Фрид за свое не слишком долгое существование (с 1972 по 1982 г) обеспечил хитами весь мир на долгие десятилетия вперед. Музыка, на перекрестии глэм-рока и танцевальных жанров совместила в себе все самое лучшее, что можно было придумать в то время.
Интересно и то, что несмотря на то, сколько времени прошло, их хиты остаются узнаваемыми и по сей день! Пусть редко, но на улице можно услышать подростков, поющих под их самые известные хиты, а в соцсетях есть множество каверов и видео с подпеваниями, акапельными версиями или музыкальными переделками.
После тяжелых для всех (или почти для всех…) 90-х и кратковременных встреч участников в нулевых, группа в полном составе спела песню “Me and i” на мероприятии посвященном 50-летию творческого союза основателей коллектива Бьорна и Бенни. Было это в 2016 году.
Они решили записать несколько новых песен для грядущего виртуального тура. Сейчас известно не так уж и много, только то, что 2 песни будут выпущены не позднее конца 2022 года. Ждать прийдется долго…
Агнета Фельтског
Живет в личном поместье находящемся на одном из островов Стокгольма и приняла на себя роль любимой бабушки.
У нее множество увлечений: даже в свои семьдесят лет она не бросила йогу и верховую езду, а астрология является ее главным хобби! У нее есть несколько своих сольных альбомов и даже автобиография!
Бьорн Ульвеус
Бьорн живет в Стокгольме со своей женой Леной Калерсио. Он – один из самых успешных и узнаваемых личностей в музыкальной индустрии Швеции, как был, так и остался. До сих пор продюсирует музыкальные проекты и ударился в общественную деятельность.
Он моложе своего брата Бенни на несколько лет – ему 75, зато выглядит он даже более солидно и внушительно, чем в молодости.
Бенни Андерсон
Бенни все еще успешен в музыке: он также взял на себя роль продюсера, занимаясь несколькими музыкальными проектами. Он все еще находится в Стокгольме, увлекаясь аранжировкой и всеми возможными тонкостями этого ремесла.
Анни-Фрид Лингстад
Анни неплохо живет в прекрасной Швейцарии и продолжает заниматься музыкой, имея в запасе несколько сольных проектов. Анни говорит, что уже устала от музыки и не хочет ею заниматься – ей 74 года.
Такое чувство, что за десять лет они просто очень… Устали. Им хватило этого драйва и известности на всю жизнь и они просто больше не могут этим заниматься. Но, как бы там ни было, они живы и довольно счастливы, продолжая вести достойную деятельность и выглядя отлично.
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