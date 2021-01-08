Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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№8 - А вот фиг, одноклассница была хороша, но сейчас просто великолепна... Тогда умишка слабого не хватило, а ща уже поздно...
№11 - Есть у нас один мусульманин на работе.. не, их есть и еще, но религиозен он один. Совершает, как положено, по часам намазы, с ковриком уходит в свободные помещения, никому не мешает, как специалист - уважаем весьма, недавно даже назначен одним из замов генерального по определенному направлению, очень хороший человек...
№15 - Таня в школе не училась, Таня здеся не жила... ЧЕТЫРЕ раза каникулы были, ЧЕТЫРЕ!!!
№29 - циркулярный душ придуман еще до рождения бабушек и дедушек.. да, скорее, и прабабушек и прадедушек аффтара...