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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
08 января 2021 19:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2550
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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8  комментариев
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896
Feofil 2 часа назад
Конечно пюрешка с котлеткой! Тоже мне выбор)
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12k
Corvus Corax 46 минут назад
№5 - Ваще летом хожу в домашних льняных штанах, и еще прилично выгляжу, куча народу ходит в шортах мало отличимых от семейников...
№8 - А вот фиг, одноклассница была хороша, но сейчас просто великолепна... Тогда умишка слабого не хватило, а ща уже поздно...
№11 - Есть у нас один мусульманин на работе.. не, их есть и еще, но религиозен он один. Совершает, как положено, по часам намазы, с ковриком уходит в свободные помещения, никому не мешает, как специалист - уважаем весьма, недавно даже назначен одним из замов генерального по определенному направлению, очень хороший человек...
№15 - Таня в школе не училась, Таня здеся не жила... ЧЕТЫРЕ раза каникулы были, ЧЕТЫРЕ!!!
№29 - циркулярный душ придуман еще до рождения бабушек и дедушек.. да, скорее, и прабабушек и прадедушек аффтара...
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1k
Алексей Corvus Corax 17 минут назад
№15. Да, каникулы были четыре раза в год, но в дневнике указывались только три. Т.к. после летних переходили в новый класс и заводили новый дневник.
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12k
Corvus Corax Алексей 11 минут назад
Не спорю, но вот Таня считает, что только два раза... и не впервые это в сети, какая-то жертва ЕГЭ попутала семестры и четверти...
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42k
Alex Ivanov Час назад
Умильно и смешно в тырнете, а по жизни( Внимательнее надо... У меня щен тогда был(амбуль) 5-6 месяцев, просто умильная зверушка, но на котика моментальная реакция на подобии матёрого льва. Испугались все, котёнок не пострадал. У них это походу в инстинктах)
Умильно и смешно в тырнете, а по жизни( Внимательнее надо... У меня щен тогда был(амбуль) 5-6 месяцев, просто умильная зверушка, но на котика моментальная реакция на подобии матёрого льва. Испугались все, котёнок не пострадал. У них это походу в инстинктах)
Умильно и смешно в тырнете, а по жизни( Внимательнее надо... У меня щен тогда был(амбуль) 5-6 месяцев, просто умильная зверушка, но на котика моментальная реакция на подобии матёрого льва. Испугались все, котёнок не пострадал. У них это походу в инстинктах)
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2k
Валерий Викторович 2 часа назад
Бред.
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1k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Смешные и познавательные картинки
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