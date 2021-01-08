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Этот пстолет бахал без пистонов: в барабанчик под стволом заряжалась простая ленточка бумаги, типа серпантина, клавиша в рукоятке взводила поршень, при полном нажатии поршень срывался и сжатый воздух пробивал бумагу. Бахал резко, но не громко. И главный недостаток - для выстрела была нужна недетская сила...