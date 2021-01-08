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Память детства

Память детства (9 фото)

Автор:
08 января 2021 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   дети   игрушки   
368
9
Фотографии с незабываемым запахом детства
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Метки: СССР   дети   игрушки   
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65k
Варакин Алексей Час назад
Память детства
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468
Alexander 36 секунд назад
я балдел от запаха после выстрелов, наверно поэтому и стал в последствии военным, запах пороха меня всегда возбуждал, теперь я понял почему, детство о себе дало знать)
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203k
Северное сияние 16 минут назад
Память детства
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9k
котегRUS Полчаса назад
отгадайте, чего тут не хватает ?)
отгадайте, чего тут не хватает ?)
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378
Борис котегRUS 5 минут назад
NaNO3
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28k
KiploksAKS Полчаса назад
Этот пстолет бахал без пистонов: в барабанчик под стволом заряжалась простая ленточка бумаги, типа серпантина, клавиша в рукоятке взводила поршень, при полном нажатии поршень срывался и сжатый воздух пробивал бумагу. Бахал резко, но не громко. И главный недостаток - для выстрела была нужна недетская сила...

Этот пстолет бахал без пистонов: в барабанчик под стволом заряжалась простая ленточка бумаги, типа серпантина, клавиша в рукоятке взводила поршень, при полном нажатии поршень срывался и сжатый воздух пробивал бумагу. Бахал резко, но не громко. И главный недостаток - для выстрела была нужна недетская сила...
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47k
Похабыч 47 минут назад
Память детства
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3k
Горожанин 56 минут назад
Последнее фото. Самовзводный револьвер системы Нагана. Внутри зарядная лента (слева заряжается через откидную створку). Вороненая, посеребреная краска на металл. Наградной (подарочный) вариант в узорах. Раритет. Штучный товар. Шикарен!
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