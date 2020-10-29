Фотопроект: дети и их любимые игрушки

Итальянский фотограф Габриэле Галимберти около двух лет работал над книгой "Истории игрушек: фотографии детей со всего мира и их любимых вещиц". Он путешествовал по всему миру и посетил 58 стран, чтобы как более полно показать мир глазами детей. Неважно, из какой они страны и в каких условиях живут, - все они дети и все они любят играть.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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