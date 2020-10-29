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Фотопроект: дети и их любимые игрушки

Фотопроект: дети и их любимые игрушки (23 фото)

Автор:
29 октября 2020 14:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии детей и подростков   дети   игрушки   разница   страны мира   фотограф   фотопроект   
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23
Итальянский фотограф Габриэле Галимберти около двух лет работал над книгой "Истории игрушек: фотографии детей со всего мира и их любимых вещиц". Он путешествовал по всему миру и посетил 58 стран, чтобы как более полно показать мир глазами детей. Неважно, из какой они страны и в каких условиях живут, - все они дети и все они любят играть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии детей и подростков   дети   игрушки   разница   страны мира   фотограф   фотопроект   
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10  комментариев
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
В Малави, наверно, трицераптос переходящая игрушка. А остальные слишком новые, чтоб быть любимыми. Видимо подарили перед фотосессией. Бедная, но на удивление спокойная африканская страна
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707
Стас 5 минут назад
Напомнило анекдот:
Мы жили так бедно, что если бы я был девочкой мне бы даже поиграть было нечем!
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6k
Мариус 10 минут назад
Совпадение, что динозавр один и тот же?
Совпадение, что динозавр один и тот же?
Совпадение, что динозавр один и тот же?
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981
мега гон Полчаса назад
был у меня набор солдатиков, играл днями на пролет, и нафиг нечего не нужно было, постарше стал, и отвертка стала лучшим другом, сколько всего надо было разобрать)
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155
.. 48 минут назад
из Эрнесто мафиози растет
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33k
dima423 57 минут назад
У меня дети в лего любят играть) странно что тут нету...
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948
Чучело Мяучело 58 минут назад
Девчуха с охапкой очков и пацан с арсеналом рогаток супер.
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112
евгений Час назад
Бубубу ахаха
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571
Тамара Коршунова Час назад
13. Эрнесто, 3 года, Флоренция, Италия - хороший мальчик....
Вирджиния, 5 лет, Американ-Форк, Юта - будущая феминистка...
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
Каллум - назвали пацана Толстым по-латински, а он худой)))
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