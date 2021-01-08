Какой была русская Финляндия?

Революция 1905−1907 гг. заставила правительство пойти на уступки. Леворадикальные и националистические партии активно действовали на территории Финляндии, поэтому другого выбора у Петербурга, кроме как восстановить действие старой конституции, ограничить полномочия генерал-губернатора и отменить дискредитирующие законы, не было.



Под давлением общественности Николай II пошёл дальше простого статус-кво. Правительство реформировало финский Сейм, превратив его из сословного органа в настоящий однопалатный парламент. Кроме этого вводилось всеобщее избирательное право для всего населения Финляндии с 24 лет, это касалось и женщин. Таким образом, избирательное право для слабого пола впервые появилось в Европе в 1906 году.

Наступление на автономию продолжалось вплоть до начала Первой мировой войны. Европейская бойня на время отложила решение финской проблемы, однако вновь на повестке дня она появилась во время революционных событий 1917 года.