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Какой была русская Финляндия?

Какой была русская Финляндия? (6 фото)

Автор:
08 января 2021 10:04
Метки: история   российская империя   финляндия   
514
6
Пребывание в составе России способствовало развитию Финляндии, пока Николай II не попытался радикально русифицировать княжество.
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Метки: история   российская империя   финляндия   
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
везде николашка обосрался... ну как так можно?
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Иван Акимов 23 минуты назад
И старательно не замечали свинской фашизации...
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1k
Riddick 43 минуты назад
Сами виноваты. Так финны сказали спасибо ". Изначально нужно было постепенно ликвидировать автономию. И финны ничего не сделали. Ввести русский язык в начале университетах, потом в школах и обязательное знание русского на гос. службе.
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