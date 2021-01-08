Какой была русская Финляндия?

Пребывание в составе России способствовало развитию Финляндии, пока Николай II не попытался радикально русифицировать княжество.
В 1809 году началась новая страница в истории финских земель. После многовекового владычества Швеции, уже постепенно отказывавшейся от своих великодержавных амбиций, на лесистые территории Суоми пришли новые хозяева.
Это было не первое посещение русскими Финляндии. Сначала активно туда проникали новгородские купцы, торгуя с местным населением и пытаясь наставить их на путь ортодоксального христианства. Затем, уже при энергичном Петре I, русские полки очистили Суоми от финских гарнизонов. Однако о присоединении в пылу Великой Северной войны даже и не думали. Финляндия стала разменной картой на мирных переговорах, призванная выторговать побольше.
Это было не первое посещение русскими Финляндии. Сначала активно туда проникали новгородские купцы, торгуя с местным населением и пытаясь наставить их на путь ортодоксального христианства. Затем, уже при энергичном Петре I, русские полки очистили Суоми от финских гарнизонов. Однако о присоединении в пылу Великой Северной войны даже и не думали. Финляндия стала разменной картой на мирных переговорах, призванная выторговать побольше.
Шведская Финляндия: От Екатерины II до Александра I
Первые идеи о возможном присоединении Суоми появились во время правления просвещённой императрицы Екатерины Великой. Часть финских офицеров, недовольных абсолютистской политикой шведского короля Густава III, в 1788 году готовила заговор против своего правителя. Некоторые из них рассматривали возможность отделения Финляндии от Швеции и присоединения к России на условиях автономии.
В 1807 году в результате переговоров между Наполеоном и Александром I в Тильзите было достигнуто соглашение о «разделении сфера влияния». Наполеон предоставлял России свободу рук в шведском вопросе. Главное — чтобы Швеция присоединилась к континентальной блокаде. Приятным бонусом к решению этой проблемы прилагалась Финляндия.
В 1807 году в результате переговоров между Наполеоном и Александром I в Тильзите было достигнуто соглашение о «разделении сфера влияния». Наполеон предоставлял России свободу рук в шведском вопросе. Главное — чтобы Швеция присоединилась к континентальной блокаде. Приятным бонусом к решению этой проблемы прилагалась Финляндия.
×
Управление Финляндией в первой половине XIX века
Новый владелец финских земель на Боргоском сейме 1809 года, собравшем представителей четырёх сословий Суоми, Александр I, пообещал местному населению сохранить те порядки, которые уже много веков бытовали на этой территории. Это касалось вопросов веры, местного самоуправления и судопроизводства. Впервые в истории Финляндии страна признавалась отдельным государством — об этом сказал сам император — правда, в зависимом от России положении.
После присоединения постепенно начала складываться система управления новыми землями. Во главе государственного аппарата стоял назначаемый Петербургом генерал-губернатор, правда, с ограниченными функциями.
На деле территорией управлял Сенат, формировавшийся из аристократической прослойки Финляндии, преимущественно шведской. О положении дел в княжестве императору докладывал лично особый государственный секретарь, что повышало статус этой административной единицы, наряду с Польшей.
После присоединения постепенно начала складываться система управления новыми землями. Во главе государственного аппарата стоял назначаемый Петербургом генерал-губернатор, правда, с ограниченными функциями.
На деле территорией управлял Сенат, формировавшийся из аристократической прослойки Финляндии, преимущественно шведской. О положении дел в княжестве императору докладывал лично особый государственный секретарь, что повышало статус этой административной единицы, наряду с Польшей.
Великие реформы Александра II: увеличение автономии Финляндии
Если в первой половине XIX века в своём экономическом развитии Финляндия ориентировалась на Россию, то после окончания Крымской войны ситуация поменялась. Ослабленная империя была вынуждена расширить автономию княжества, дабы не потерять лояльность финских элит.
Деятельность Александра II, его реформы государственного управления повысили активность общественной жизни в Великом княжестве. Новый сеймовый устав 1869 года открыл дорогу для формирования политических партий. Финский язык получил статус государственного. В экономическом развитии Финляндия получила большую самостоятельность. Финский лев окреп на груди русского орла.
Даже в годы правления Александра III, когда в России начались так называемые «контрреформы», сворачивавшие большинство начинаний предыдущего императора, Финляндия продолжала развиваться в духе предшествовавшего времени.
Деятельность Александра II, его реформы государственного управления повысили активность общественной жизни в Великом княжестве. Новый сеймовый устав 1869 года открыл дорогу для формирования политических партий. Финский язык получил статус государственного. В экономическом развитии Финляндия получила большую самостоятельность. Финский лев окреп на груди русского орла.
Даже в годы правления Александра III, когда в России начались так называемые «контрреформы», сворачивавшие большинство начинаний предыдущего императора, Финляндия продолжала развиваться в духе предшествовавшего времени.
Русификация Финляндии: Николай II, Бобриков и младофинны
Ситуация кардинально поменялась с воцарением Николая II. В 1899 году император назначает генерал-губернатором Великого княжества Николая Ивановича Бобрикова. Новоиспечённый наместник предоставил царю план развития Финляндии на ближайшие несколько лет. Он предполагал серьёзное ограничение автономии княжества, контроль над образованием и внедрение русского языка как государственного.
С каждым новым решением, направленным на ликвидацию финской автономии, общество всё более и более радикализировалось. Популярность стали набирать националистические движения, например, так называемые «младофинны». Они организовывали широкомасштабные забастовки, стачки и другие акции гражданского неповиновения. Например, после распространения всеобщего воинского призыва в Финляндии на сборные пункты явилось только половина лиц, подлежащих прохождению службы.
С каждым новым решением, направленным на ликвидацию финской автономии, общество всё более и более радикализировалось. Популярность стали набирать националистические движения, например, так называемые «младофинны». Они организовывали широкомасштабные забастовки, стачки и другие акции гражданского неповиновения. Например, после распространения всеобщего воинского призыва в Финляндии на сборные пункты явилось только половина лиц, подлежащих прохождению службы.
Борьба за автономию
Революция 1905−1907 гг. заставила правительство пойти на уступки. Леворадикальные и националистические партии активно действовали на территории Финляндии, поэтому другого выбора у Петербурга, кроме как восстановить действие старой конституции, ограничить полномочия генерал-губернатора и отменить дискредитирующие законы, не было.
Под давлением общественности Николай II пошёл дальше простого статус-кво. Правительство реформировало финский Сейм, превратив его из сословного органа в настоящий однопалатный парламент. Кроме этого вводилось всеобщее избирательное право для всего населения Финляндии с 24 лет, это касалось и женщин. Таким образом, избирательное право для слабого пола впервые появилось в Европе в 1906 году.
Наступление на автономию продолжалось вплоть до начала Первой мировой войны. Европейская бойня на время отложила решение финской проблемы, однако вновь на повестке дня она появилась во время революционных событий 1917 года.
Под давлением общественности Николай II пошёл дальше простого статус-кво. Правительство реформировало финский Сейм, превратив его из сословного органа в настоящий однопалатный парламент. Кроме этого вводилось всеобщее избирательное право для всего населения Финляндии с 24 лет, это касалось и женщин. Таким образом, избирательное право для слабого пола впервые появилось в Европе в 1906 году.
Наступление на автономию продолжалось вплоть до начала Первой мировой войны. Европейская бойня на время отложила решение финской проблемы, однако вновь на повестке дня она появилась во время революционных событий 1917 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра?
- Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле
- Неочевидная очевидность: сон в шкафу
- Новый год удался! Парня занесло в Химки
- Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион
Метки: история российская империя финляндия
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...