Самый старый в мире револьвер

Старейшим в мире револьвером считается револьвер Стоплера, изготовленный в Германии в 1597 году.
Он хранится в норвежском городе Лиллехаммер, в краеведческом музее Maihaugen. На нём стоит клеймо с указанием даты изготовления и именем нюрнбергского оружейника, Ганса Стоплера, но проблема в том, что клеймо это не оружейное, а такое, какое обычно ставилось кузнецами на подковах, так что точно сказать, что именно Стоплер был изготовителем оружия «от и до», нельзя. Возможно, он изготовил только металлические части по отдельному заказу.
Известно, что пистолет принадлежал впоследствии Георгу Райхвайну-старшему, норвежском офицеру, прославившемуся военными записками и описанием геополитической обстановки в Норвегии в первой половине XVII века. Райхвайн имел немецкое происхождение и переехал в Норвегию в 1628 году, а в 1636-м получил этот револьвер в качестве наградного оружия за службу комендантом крепости Бергенхус.
Восьмизарядный револьвер имеет вполне традиционную конструкцию, сравнимую с «Кольтами» XIX века. Каждая камера имеет отдельную закрытую полку для насыпания пороха, как в кремневых пистолетах. Для того времени пистолет такой конструкции был исключительно совершенным, но крайне сложным в изготовлении.
Револьвер не является частью постоянной экспозиции и находится в фондах. Показывают его только в рамках временных выставок.
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