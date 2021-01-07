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Самый старый в мире револьвер

Самый старый в мире револьвер (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2021 17:31
Метки: Стоплер   история   оружие   револьвер   
855
4
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Старейшим в мире револьвером считается револьвер Стоплера, изготовленный в Германии в 1597 году.

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Метки: Стоплер   история   оружие   револьвер   
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212k
Chasoslov 2 часа назад
Он еще и размером не мал...
Он еще и размером не мал...
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Gena Gena 6 минут назад
Ощущение, что этот револьвер собрали из разных частей, сделанных разными цивилизациями. Посмотрите на барабан. Идеальный, точно высверлены каморы, а спусковой крючок как будто подмастерье делал криворукий. Ну и дальше в том же духе. Что то не клеится...
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118
Димыч Час назад
А ТТХ можно в студию? Заинтриговали.
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21k
turyst 2 часа назад
А вот и первый пулемет!

А вот и первый пулемет!Посмотреть
А вот и первый пулемет!
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2k
Агасфер 3 часа назад
Сохранившийся точнее
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87k
сапер Водичка 3 часа назад
Самый старый в мире револьвер
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