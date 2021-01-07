Самый старый в мире револьвер

Он хранится в норвежском городе Лиллехаммер, в краеведческом музее Maihaugen. На нём стоит клеймо с указанием даты изготовления и именем нюрнбергского оружейника, Ганса Стоплера, но проблема в том, что клеймо это не оружейное, а такое, какое обычно ставилось кузнецами на подковах, так что точно сказать, что именно Стоплер был изготовителем оружия «от и до», нельзя. Возможно, он изготовил только металлические части по отдельному заказу.