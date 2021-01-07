Странный поезд 1900-х

Это вагон Уильяма Маккина, который больше похож не на поезд, а на подлодку.
В 1904 году Уильям Маккин-младший работал техническим суперинтендантом американской компании Union Pacific Railroad. Именно тогда Эдвард Харрингтон, владелец UPR, поручил Маккину разработать самоходный вагон, который мог бы работать без паровоза на коротких ветках.
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Результатом работы Маккина стал тепловоз с 6-цилиндровым бензиновым двигателем. Чтобы максимально облегчить работу маломощного силового агрегата, Маккин разработал специфическую аэродинамическую схему с сужающимся носом, рассекающим поток воздуха. Было два варианта длиной 16,76 и 21,34 метра, и каждый мог быть сконфигурирован по-разному: например, с большим почтовым отделом и маленьким пассажирским, или наоборот (64 или 105 пассажиров соответственно). Вагон получился более дешёвым, чем аналогичные попытки с электродвигателями, и при этом более подвижным и легким на разгон, чем паровые машины.
Первый вагон Маккина, известный как UP M-1, запустили на линию 21 августа 1905 года в Небраске. К 1908 году построили ещё семь вагонов — как моторных, так и прицепных, провели многочисленные тесты. Маккин понял, что нащупал золотое дно, запатентовал свою конструкцию, уволился из Union Pacific Railroad и основал в 1908-м собственную компанию McKeen Motor Car Company. За последующие два года был заказан 41 вагон — как Union Pacific Railroad, так и другими компаниями, в частности — Southern Pacific Transportation Company.
В 1910-м Маккин начал экспорт — первым заказчиком его вагонов стала Австралия. Но были, конечно, и минусы. Всё-таки 6-цилиндровый двигатель был слишком слабым для достаточно тяжёлой машины. Не говоря уже о том, что для упрощения конструкции привод был только на переднюю ось. Заднего хода у вагонов не было вообще — это сильно усложняло маневрирования на вокзалах, их приходилось буксировать сторонними машинами.
К 1917-му преимущества вагонов Маккина были сведены на нет, появилось множество конкурентов, и производство прекратилось. Всего было сделано 152 таких вагона разных конфигураций. До наших дней сохранилось 3 экземпляра моторных вагонов Маккина. Один 1910 года выпуска служил на Аляске на Yuma Valley Railroad и сейчас в плохом состоянии, в процессе реставрации. Вагон 1909 года выпуска Virginia and Truckee Railroad в идеальном состоянии находится в железнодорожном музее штата Невада. Там же хранится частично сохранившийся вагон, переделанный в 1920-х. Ещё сохранилось два немоторных прицепных вагона.
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Метки: Уильям Маккин вагон железная дорога история
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