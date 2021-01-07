Странный поезд 1900-х

Первый вагон Маккина, известный как UP M-1, запустили на линию 21 августа 1905 года в Небраске. К 1908 году построили ещё семь вагонов — как моторных, так и прицепных, провели многочисленные тесты. Маккин понял, что нащупал золотое дно, запатентовал свою конструкцию, уволился из Union Pacific Railroad и основал в 1908-м собственную компанию McKeen Motor Car Company. За последующие два года был заказан 41 вагон — как Union Pacific Railroad, так и другими компаниями, в частности — Southern Pacific Transportation Company.