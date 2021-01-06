По местам съемок известных фильмов

34.

Можно по-разному относиться к фильму «Бумер» Петра Буслова. Но фильм есть..., как есть и места натуральных съёмок в Москве и Коломне. Некоторое количество таких мест накопилось, хотя их конечно же намного больше.



Фильм начинается в Москве во дворе дома 9 по Печатникову переулку, где группа предприимчивых молодых людей решает, что владельцу больше не нужен его автомобиль bmw 7-й серии.