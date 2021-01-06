FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4693 поста • 1025 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
По местам съемок известных фильмов

По местам съемок известных фильмов (45 фото)

Автор:
06 января 2021 21:12
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   места съемок   
1110
45
Сегодня в подборке будут некоторые места съемок фильмов "Афоня", "Брат", "Формула любви" и "Бумер"
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: интересно   кино   места съемок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Tatyana 7 часов назад
Спасибо за пост. Не знала, что "Афоню" в Ярославле снимали. Если летом победим COVID-19, поедем туда на рок-фестиваль
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ALEX 3 часа назад
https://pikabu.ru/story/sovremennyie_mesta_semok_staryikh_sovetskikh_filmov_5454677https://pikabu.ru/story/sovremennyie_mesta_semok_staryikh_sovetskikh_filmov_5454677
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Паша Эмильевич 5 часов назад
"За двумя зайцами"
"За двумя зайцами"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Дети при деле: бесплатные способы занять скучающих школьников Дети при деле: бесплатные способы занять скучающих школьников Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино Печальная судьба архитектора из "Жмурок"&nbsp; Печальная судьба архитектора из "Жмурок"  11 интересных фактов о Жераре Депардьё 11 интересных фактов о Жераре Депардьё Что стало с главным героем фильма «Курьер» Что стало с главным героем фильма «Курьер» Неизвестный Георгий Вицин Неизвестный Георгий Вицин
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3227540



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
2
154
Скажи спасибо 2020 году
50 комков счастья из твиттер-аккаунта "Почему вам нужна кошка"
5
34
50 комков счастья из твиттер-аккаунта "Почему вам нужна кошка"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
0
20
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
Съемки кинозвезд: Мастера Золотого века голливудского гламура (часть 1)
0
2
Съемки кинозвезд: Мастера Золотого века голливудского гламура (часть 1)
Дети при деле: бесплатные способы занять скучающих школьников
Дети при деле: бесплатные способы занять скучающих школьников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#сша#прикольные#истории#позитив#коронавирус#Россия#коты#хоккей
#животные#прикол#факты#знаменитости#китай#смешные#подборка#в мире#приколы#познавательно
#интересно#люди#картинки#интересное#настроение#на различный вкус#история#забавно#СССР#Автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться