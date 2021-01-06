По местам съемок известных фильмов

Сегодня в подборке будут некоторые места съемок фильмов "Афоня", "Брат", "Формула любви" и "Бумер"
2.
Фильм «Афоня». Места съёмок в Ярославле, 1975 г.
Которосльная набережная, 8, на заднем плане (ближняя) Церковь Николы Рубленого. Катя бежит к Борщёву домой в хорошем настроении...
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3.
Волжская набережная, 17/1. Катя приезжает на станцию скорой помощи, где и работает. Сейчас по этому адресу находится музей истории Ярославля
5.
Советская площадь, на заднем плане Ильинская церковь и северный корпус Присутственных мест (Губернское правление). Афоня с Федулом направляются на употребление
6.
ДК Нефтяников, Московский проспект, 92. Катя стоит у несуществующей автобусной остановки. Людмила, любящая энергичные танцы идет вдоль здания ДК. Совсем скоро Афоне будут объяснять, что слово козёл - обидное
7.
Ул. Елены Колесовой, 50. Пивка попить не получилось - санитарный день. Кафе «Ассоль» потеряло сплошное остекление и было покрашено в ужасный цвет. Сейчас здесь продуктовый магазин
12.
У музыкального магазина, где герой Бодрова знакомится с Кэт и выбирает музыкальные диски, ул.Кирочная, 8. Магазин «Рок остров» работает до сих пор
13.
Сцена в трамвае, который едет по Малому проспекту. За спиной кавказцев часовня Благовещенской церкви на на углу Малого проспекта и 8 линии. Трамвая больше здесь нет.
16.
У Смоленского лютеранского кладбища. На заднем плане доходный дом Смоленского кладбища, 17-я линия В.О. 70/12
22.
Кладбище само по себе достопримечательность, а беседка-склеп, показанная в фильме, стала неким местом памяти погибшего Сергея Бодрова.
25.
«Формула любви»
Усадьба Ляхово находится недалеко от Москвы, в Домодедовском районе, найти очень просто.
Главный усадебный дом
Главный усадебный дом
26.
Немного истории.
Усадьба на этом месте сформировалась в 19 веке местным владельцем Г.А. Васильчиковым, хотя есть упоминания и о более ранних владельцах. Позже она принадлежала жене губернского секретаря А.Д. Заливской, статскому советнику, управляющему имениями графа С.Д. Шереметева Н.А. Агапову, а в конце 19 века - помощнику предводителя уездного дворянства А.А. Варгину. Благодаря последнему усадьба и приобрела свой заключительный вид.
Флигель
Усадьба на этом месте сформировалась в 19 веке местным владельцем Г.А. Васильчиковым, хотя есть упоминания и о более ранних владельцах. Позже она принадлежала жене губернского секретаря А.Д. Заливской, статскому советнику, управляющему имениями графа С.Д. Шереметева Н.А. Агапову, а в конце 19 века - помощнику предводителя уездного дворянства А.А. Варгину. Благодаря последнему усадьба и приобрела свой заключительный вид.
Флигель
27.
Сейчас трудно поверить, что усадьба была достаточно большой. Она состояла из главного дома, двух флигелей, деревянного дома, конюшни и парка с каскадными прудами.
План усадьбы
План усадьбы
28.
С 70-х гг. все потихоньку начинает исчезать. Дерево горит, а кирпич - это строительный материал (бесплатный).
Главный усадебный дом (2020)
Главный усадебный дом (2020)
29.
В советские годы усадьба была в ведении одноимённого совхоза. Есть упоминания, что во флигеле была школа, а в главном доме детский сад. Чьё сейчас - непонятно. Несмотря на упоминаемый статус объекта культурного наследия хозяина нет и, думаю, не будет (территория даже не огорожена). Дом в очень плохом состоянии. Ещё интересно, полы разобраны, выкопаны ямы, клад наверное искали)
Разруха в доме
Разруха в доме
30.
Усадьба, кстати, была показана в нескольких фильмах. Самый известный - «Формула любви» Марка Захарова, думаю все его помнят...
Дальше смотрите фотосравнения с несколькими кадрами из фильма.
Дальше смотрите фотосравнения с несколькими кадрами из фильма.
34.
«Бумер»
Можно по-разному относиться к фильму «Бумер» Петра Буслова. Но фильм есть..., как есть и места натуральных съёмок в Москве и Коломне. Некоторое количество таких мест накопилось, хотя их конечно же намного больше.
Фильм начинается в Москве во дворе дома 9 по Печатникову переулку, где группа предприимчивых молодых людей решает, что владельцу больше не нужен его автомобиль bmw 7-й серии.
Фильм начинается в Москве во дворе дома 9 по Печатникову переулку, где группа предприимчивых молодых людей решает, что владельцу больше не нужен его автомобиль bmw 7-й серии.
39.
АЗС, где герои заправляются в обмен на магнитолу - на своём месте, это на трассе м5 около посёлка Радужный, Коломенского района (55.144856, 38.730799). Здесь же в кадре появляется и режиссёр фильма. Комплекс полностью перестроен, однако все идентифицируемо
41.
Далее в Коломне (55.089589, 38.796267). Около подземного перехода под железной дорогой от ул. Партизан подростки обсуждают бейсбол и применяемость спортивного инвентаря в повседневной жизни
42.
Еще кадры в Коломне. Герой Владимира Вдовиченкова осматривает живописные окрестности Коломны на перекрёстке Уманской и Савельича (55.10013, 38.765726). Узнаваемый забор с правой стороны убран
44.
И ещё один эпизод уже за пределами города, на трассе. Герои фильма делают водителям большегрузных автомобилей предложение, от которого невозможно отказаться и знакомятся с коллегами «по цеху». Место узнать сложно, доверяюсь информации из сети. Сейчас оно называется «Старый замок» (55.148908, 38.719864)
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Метки: интересно кино места съемок
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