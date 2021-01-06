Что не так с Джонни Деппом? Развод с Эмбер Херд и судебные иски практически разрушили карьеру звезды

Отношения



Депп всегда говорил, что боится официального брака. С гражданской женой Ванессой Паради он прожил 14 лет, так и не сделав ей предложение. А на Эмбер женился довольно скоро. Уже в 2015 пара узаконила свои отношения, после чего сразу же началась чреда бед.



Во время одной из ссор, где оба супруга были под воздействием наркотических средств, Депп потерял часть пальца, после чего ему понадобилась серьезная операция. Эмбер утверждала, что отрезал он его сам, дабы жена запомнила эту минуту навсегда, Джонни же отрицает эту версию и заявляет, что это она в него кинула бутылку спиртного, чем и травмировала палец. Так или иначе, оба были под действием наркотиков и в состоянии аффекта. Брак продлился год и 3 месяца.



Суд



На суде Херд говорила о насилии со стороны мужа и потребовала с него 7 млн долларов. Проиграв дело, Депп заплатил ей названную сумму, но этим ничего не закончилось. Актер подал апелляцию и теперь требует от бывшей жены 50 млн долларов за ложные обвинения. Суд состоится в мае 2021 года, в нем будут давать показания такие мировые звезды, как Марион Котийяр, Анджелина Джоли и Кира Найтли. Все трое когда-то состояли в отношениях с Джонни Деппом.