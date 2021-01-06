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Что не так с Джонни Деппом? Развод с Эмбер Херд и судебные иски практически разрушили карьеру звезды

Что не так с Джонни Деппом? Развод с Эмбер Херд и судебные иски практически разрушили карьеру звезды (4 фото)

Автор:
06 января 2021 20:46
Сообщество : Кино
Метки: movienews.film   актеры   кино   лучшее   новинки   фильмы   
553
4
Все таблоиды пестрят информацией о самом громком скандале 2020 года – разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд. Где затерялась правда, и чем этот развод отличается от остальных? Семейное насилие, пьянки, наркотики, ссоры, судебные разбирательства – неужели это столь редкое явление, тем более в Голливуде?
Давайте разберемся!

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Метки: movienews.film   актеры   кино   лучшее   новинки   фильмы   
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16  комментариев
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3k
tamin 9 часов назад
Это целая индустрия. Выходит такая барышня замуж за богатого. Потом он меня поимел. У меня травма. Глубокая. Я хочу денег. А ведь если она вышла за мужика со 100 млн., единственное, что ей делать нужно-качественно давать и ублажать. Ибо все остальное делает прислуга. Тьфу. Будут 100 млн, никогда не женюсь
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150k
Alf 2 часа назад
Бедняга, что ещё сказать. Вот есть такой актёр и просто замечательный человек как Киану Ривз. Вот не водится он со всякими странными бабами, не попадает в секс-скандалы, не подают на него в суд...
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9k
KOSTELLO 5 часов назад
Зря он с Ванессой разошелся.
Жил бы и не тужил
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33k
parallax 7 часов назад
Сам винват. Видел ведь с кем свою жизнь связал.
Лучше бы бобылём жил.
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73k
Броненосец Потелкам parallax 6 часов назад
Поепывал бы потихоньку....
Бабы в режиме тест-драйва в 10 раз лучше, чем в замужестае
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4k
Tatyana 7 часов назад
Каждый тянет одеяло этой истории в свою строну. Со стороны плебоса похоже, что люди с проблемами (наркотики и алкоголь), при больших деньгах в угаре покалечили друг друга и теперь пилят ден. знаки (кто у кого больше отожмёт). Это не про любовь, это про психиатрию, жадность, склонность к агрессии. Запасёмся поп-корном и понаблюдаем за битвой миллионеров.
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3k
Tuskub 7 часов назад
Нас - много!! Нас - рать!!! ..на эту "неновость"))
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7k
Караганда 7 часов назад
когда ты бедный-находится спутница по жизни и живут счастливо-когда богатый и упустил этот момент-тебя имеют все-начиная от супруги и заканчивая знакомыми(которым улыбнулся).
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4k
Александр Иванов 8 часов назад
дЖОННИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АКТЁР, А ЭТА ТЁЛКА, ОНА КТО И ГДЕ?
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Все беды от баб. Как заметили британские ученые: чем красивее баба, тем она @банутее. А американские бабы вообще славятся своей @банутостью.
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37k
Андрей Бертон 8 часов назад
Статья бред, как и суд. Кстати прошедший суд бул не Эмбер к Дэппуи он не проиграл 7000000, а Дэппа к журналу САН на 50 млн. Дэпп проиграл из-за того что суд был политизирован, и женщина - априори не может быть плохой. Да и судья тот ещё, он отказался главному свидетелей Дэппа, подруги Эмбер, и не поверил множеству свидетелям Дэппа, а поверил сестре Эмбер. Да и как оказалось, судья, его жена и сын, владелец журнала САН, активистка за феминизм и Эмбер, все связаны друг к другу.

Короче, писать много, кто хочет, сами в Ютьюбе все можете найти.
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2k
Mutantino Андрей Бертон 7 часов назад
мсье в теме плотно я смотрю, всецело поддерживаю деппа
до этой сумашедшей траблов то не было ;)
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2k
Voland 8 часов назад
А кому будет нравиться, когда жена какается в кроватке постоянно?
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3k
Maikie 9 часов назад
Вот всё "равноправие" в одной статье , наглядным образом..)
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