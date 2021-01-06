Что не так с Джонни Деппом? Развод с Эмбер Херд и судебные иски практически разрушили карьеру звезды

Все таблоиды пестрят информацией о самом громком скандале 2020 года – разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд. Где затерялась правда, и чем этот развод отличается от остальных? Семейное насилие, пьянки, наркотики, ссоры, судебные разбирательства – неужели это столь редкое явление, тем более в Голливуде?
Давайте разберемся!
Давайте разберемся!
Карьера
Говорят, беда не приходит одна. Карьере Джонни Деппа завидовал весь мир. Яркие, знаковые роли в самых культовых фильмах, казалось, жизнь удалась, и ничто не могло затмить его успех. Но тут пришла она – роковая связь с красоткой-блондинкой, а вместе с ней – полоса бед и несчастий.
После развода и обвинении в жестоком семейном насилии у Деппа подпортилась репутация, соответственно на актера резко упал спрос. Как известно, ни одна киностудия не заинтересована, чтобы в фильме ее производства играл актер со столь скандальной репутацией, даже если это сам Джонни Депп. Как итог, он больше не будет играть в продолжении киноленты «Фантастические твари» (3-я часть). Теперь большие проекты обходят Деппа стороной, ибо он внесен в черный список.
Но неизменно одно: у актера целая армия преданных поклонников, которые верят в его невиновность. После увольнения их кумира из «Фантастических тварей», они объединились во имя мести и создали петицию, чтобы Эмбер Херд, в свою очередь, тоже сняли с роли в фильме «Аквамен 2». Петицию подписало более полутора миллиона человек.
Говорят, беда не приходит одна. Карьере Джонни Деппа завидовал весь мир. Яркие, знаковые роли в самых культовых фильмах, казалось, жизнь удалась, и ничто не могло затмить его успех. Но тут пришла она – роковая связь с красоткой-блондинкой, а вместе с ней – полоса бед и несчастий.
После развода и обвинении в жестоком семейном насилии у Деппа подпортилась репутация, соответственно на актера резко упал спрос. Как известно, ни одна киностудия не заинтересована, чтобы в фильме ее производства играл актер со столь скандальной репутацией, даже если это сам Джонни Депп. Как итог, он больше не будет играть в продолжении киноленты «Фантастические твари» (3-я часть). Теперь большие проекты обходят Деппа стороной, ибо он внесен в черный список.
Но неизменно одно: у актера целая армия преданных поклонников, которые верят в его невиновность. После увольнения их кумира из «Фантастических тварей», они объединились во имя мести и создали петицию, чтобы Эмбер Херд, в свою очередь, тоже сняли с роли в фильме «Аквамен 2». Петицию подписало более полутора миллиона человек.
Отношения
Депп всегда говорил, что боится официального брака. С гражданской женой Ванессой Паради он прожил 14 лет, так и не сделав ей предложение. А на Эмбер женился довольно скоро. Уже в 2015 пара узаконила свои отношения, после чего сразу же началась чреда бед.
Во время одной из ссор, где оба супруга были под воздействием наркотических средств, Депп потерял часть пальца, после чего ему понадобилась серьезная операция. Эмбер утверждала, что отрезал он его сам, дабы жена запомнила эту минуту навсегда, Джонни же отрицает эту версию и заявляет, что это она в него кинула бутылку спиртного, чем и травмировала палец. Так или иначе, оба были под действием наркотиков и в состоянии аффекта. Брак продлился год и 3 месяца.
Суд
На суде Херд говорила о насилии со стороны мужа и потребовала с него 7 млн долларов. Проиграв дело, Депп заплатил ей названную сумму, но этим ничего не закончилось. Актер подал апелляцию и теперь требует от бывшей жены 50 млн долларов за ложные обвинения. Суд состоится в мае 2021 года, в нем будут давать показания такие мировые звезды, как Марион Котийяр, Анджелина Джоли и Кира Найтли. Все трое когда-то состояли в отношениях с Джонни Деппом.
Депп всегда говорил, что боится официального брака. С гражданской женой Ванессой Паради он прожил 14 лет, так и не сделав ей предложение. А на Эмбер женился довольно скоро. Уже в 2015 пара узаконила свои отношения, после чего сразу же началась чреда бед.
Во время одной из ссор, где оба супруга были под воздействием наркотических средств, Депп потерял часть пальца, после чего ему понадобилась серьезная операция. Эмбер утверждала, что отрезал он его сам, дабы жена запомнила эту минуту навсегда, Джонни же отрицает эту версию и заявляет, что это она в него кинула бутылку спиртного, чем и травмировала палец. Так или иначе, оба были под действием наркотиков и в состоянии аффекта. Брак продлился год и 3 месяца.
Суд
На суде Херд говорила о насилии со стороны мужа и потребовала с него 7 млн долларов. Проиграв дело, Депп заплатил ей названную сумму, но этим ничего не закончилось. Актер подал апелляцию и теперь требует от бывшей жены 50 млн долларов за ложные обвинения. Суд состоится в мае 2021 года, в нем будут давать показания такие мировые звезды, как Марион Котийяр, Анджелина Джоли и Кира Найтли. Все трое когда-то состояли в отношениях с Джонни Деппом.
Где правда?
Сам Депп рассказывает, что Эмбер была просто неуправляема, вела себя неадекватно и сама провоцировала семейные скандалы. То же самое подтверждает бывшая ассистентка актрисы, вспоминая истеричные припадки Херд, и повторяя, что с ней невозможно было находиться на одной территории. Своими приступами ярости девушка известна на весь Голливуд.
Режиссеры, операторы и работники съемочной площадки то и дело вспоминают, насколько невыносимо с ней работать. Кроме того, в ходе суда на теле жертвы так и не нашли следов побоев.
С другой стороны, многочисленные интервью дает подруга Эмбер Ракель Пеннингтон, рассказывая, что муж унижал актрису, кидался в нее бутылками и крушил мебель в доме.
Ясно одно: бутылки в доме действительно летали, и уже не важно, в чью сторону. Сейчас уже кажется странным и невообразимым, что эти двое когда-то могли любить друг друга. Смотря на весь этот скандал, трудно представить себе, зачем они вообще поженились. Про невыносимый характер Эмбер Херд слышал весь мир, поэтому домашние скандалы с ее участием – дело житейское. Тогда возникает вопрос: почему же этот развод стал столь громким?
Сам Депп рассказывает, что Эмбер была просто неуправляема, вела себя неадекватно и сама провоцировала семейные скандалы. То же самое подтверждает бывшая ассистентка актрисы, вспоминая истеричные припадки Херд, и повторяя, что с ней невозможно было находиться на одной территории. Своими приступами ярости девушка известна на весь Голливуд.
Режиссеры, операторы и работники съемочной площадки то и дело вспоминают, насколько невыносимо с ней работать. Кроме того, в ходе суда на теле жертвы так и не нашли следов побоев.
С другой стороны, многочисленные интервью дает подруга Эмбер Ракель Пеннингтон, рассказывая, что муж унижал актрису, кидался в нее бутылками и крушил мебель в доме.
Ясно одно: бутылки в доме действительно летали, и уже не важно, в чью сторону. Сейчас уже кажется странным и невообразимым, что эти двое когда-то могли любить друг друга. Смотря на весь этот скандал, трудно представить себе, зачем они вообще поженились. Про невыносимый характер Эмбер Херд слышал весь мир, поэтому домашние скандалы с ее участием – дело житейское. Тогда возникает вопрос: почему же этот развод стал столь громким?
Почему так громко?
Дело в том, что Эмбер Херд поддерживает феминистическое общество, которое заинтересовано в популяризации историй, где ущемляются права женщин со стороны мужей-тиранов. История развода голливудской пары выгодный пример, ведь их жизнями интересуется множество людей со всех стран мира.
В добавок ко всему, в последние годы тема насилия (в том числе семейного) одна из самых актуальных. Фильмы именно с этой тематикой получили статуэтку «Оскар» в 2020 году. Чтобы продвигать тренд про насилие и беззащитных женщин, пресса, медиа и интернет сфокусировались на разводе двух звезд мирового масштаба. Если майский суд завершится в пользу Эмбер, карьере всеми любимого Джонни Деппа придет конец.
Дело в том, что Эмбер Херд поддерживает феминистическое общество, которое заинтересовано в популяризации историй, где ущемляются права женщин со стороны мужей-тиранов. История развода голливудской пары выгодный пример, ведь их жизнями интересуется множество людей со всех стран мира.
В добавок ко всему, в последние годы тема насилия (в том числе семейного) одна из самых актуальных. Фильмы именно с этой тематикой получили статуэтку «Оскар» в 2020 году. Чтобы продвигать тренд про насилие и беззащитных женщин, пресса, медиа и интернет сфокусировались на разводе двух звезд мирового масштаба. Если майский суд завершится в пользу Эмбер, карьере всеми любимого Джонни Деппа придет конец.
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Жил бы и не тужил
Лучше бы бобылём жил.
Бабы в режиме тест-драйва в 10 раз лучше, чем в замужестае
Короче, писать много, кто хочет, сами в Ютьюбе все можете найти.
до этой сумашедшей траблов то не было ;)