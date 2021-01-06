Не судите строго, по мне так достойные представители таких разных направлений в музыке.
Предлагаю начать с Блюза. Встречайте Joe Bonamassa & Beth Hart с композицией "I'll Take Care of You"
Joe Bonamassa "Drive"
А теперь Рок, точнее Грув-Метал. Встречайте FFDP "Inside Out"
Еще FFDP "Wash It All Away"
И на десерт, FFDP с композицией в стиле Кантри-Рок (если такой существует) "Blue on Black"
Источник:
Ссылки по теме:
- 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные парни во времена СССР
- Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот
- Министерство культуры просят выделить 8 млн рублей на документальный фильм о Михаиле Горшенёве
- 15 удивительных фактов о Майкле Джексоне
- 19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
Например...
А вот после ютюбчик посоветовал это:
ну зачем все эти расстатуированные е-б-а-л-ь-н-и-к-и?
эпатажное е0б0а0л0о это компенсация за отсутствие таланта?
Великая Нина Симон и забавная Этта: