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Любителям Блюз&amp; Рок посвящается!

Любителям Блюз& Рок посвящается! (5 видео)

Автор:
06 января 2021 16:51
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: блюз   музыка   рок   
352
5
Не судите строго, по мне так достойные представители таких разных направлений в музыке.

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Метки: блюз   музыка   рок   
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22  комментария
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4k
Александр Иванов 5 часов назад
Блюз-рок без Хендрикса и Гэри Мура???
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661
Ratibor 21 минуту назад
Bonamassa Талантище!
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
А где же старый добрый HMR???
Например...
Ссылка youtu.be
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5k
Lucky 2 часа назад
Oscar Benton

Ссылка www.youtube.com
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322
Алексей 2 часа назад
Я понял, блюз мне не нравится.

А вот после ютюбчик посоветовал это:
Ссылка www.youtube.com
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12k
Corvus Corax Алексей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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11
Владимир 4 часа назад
Зачем весь этот антураж?

ну зачем все эти расстатуированные е-б-а-л-ь-н-и-к-и?

эпатажное е0б0а0л0о это компенсация за отсутствие таланта?
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12k
Corvus Corax 5 часов назад
Бет Харт с Бонамассой достойные, значить? Вот, мля... а я и не знал...
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12k
Corvus Corax Чиуауа 2 часа назад
Спасибо, это я точно не слышал!
Великая Нина Симон и забавная Этта:

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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13k
Ligov Чиуауа Час назад
А то! У меня в более чем трех терабайтной музыкальной коллекции Диддли 5 альбомов...)
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3k
Чиуауа Ligov Час назад
Была бы опция, десять плюсов, получил бы!!!
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3k
Чиуауа Corvus Corax Час назад
хорошие вещи!!!
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13k
Ligov Чиуауа 54 минуты назад
Блюз, кстати, у меня соседствует с фанком, смуф-джазом, роком, айсидом и другими музыкальными направлениями. Но из всех их я извлекаю только лучшее...)
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