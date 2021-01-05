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Такое ощущение, что автор собрал все бояны за последние лет 10.
Или автору за 60 лет.
Идиоты, @ля...