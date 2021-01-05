Обнажёнка в советских мультиках

Да, можете себе представить, но в советских мультфильмах тоже была обнажёнка. Вот только в старой мультипликации она была уместной и символичной.
К примеру, если нужно было показать женщину в первобытном обществе – ну не надевать же на неё первобытный бюстгалтер. Вот и рисовали их так, как в мультфильме «Кот, который гуляет сам по себе» Александры Снежко-Блоцкой
или «Дарю тебе звезду» Фёдора Хитрука.
Ещё одни героини, которых «раздевали» советские мультипликаторы – древнегреческие боги и герои. К примеру, та же Снежко-Блоцкая раздела Андромеду в мультике «Персей».
Но самый забавный момент «обнажёнки» в советских мультиках был замечен в замечательном мульте Роберта Саакянца «Ух ты, говорящая рыба!», когда одна из конечностей колдуна Ээха трансформируется в обнажённую ведьму, которая тут же улетает на метле.
Но все эти обнажения, повторюсь, были символичны (ну кроме маленькой ведьмы). Всё изменилось в позднесоветской мультипликации.
Тот же Саакянц в 1987 и 1988 году выпустил два фантастических мультфильма.
В замечательном фильме «Урок» в одном моменте присутствует полностью обнажённая космонавтка с достаточно подробной прорисовкой. Причем в этом случае сюжетом это не было сильно обосновано.
В фантастическом сюре «Ветер» вообще один из персонажей – ожившая резиновая женщина, детали которой в мультфильме обозначены очень подробно.
Была в позднесоветской мультипликация и попытка переснять «Кошку, которая гуляла сама по себе». Но кукольная мультипликация даже «с обнажёнкой» была мало притягательна.
Дальше всех в этом плане ушли в позднесоветских экранизациях древнегреческих мифов. В 1989 году Анатолий Петров, которого многие помнят по фантастическому мультфильму «Полигон», снял мультфильм «Рождение Эрота». Замечательный мультфильм по одному из вариантов мифа о появлении бога Любви. Мультфильм очень откровенен.
Обнажённые и полуобнажённые боги, прорисованные то вскользь, то очень отчётливо. И даже само появление на свет Эрота (роды Афродиты) показано достаточно подробно.
Позже, уже в 90-е Анатолий Петров продолжил серию мультфильмов по древнегреческим мифам. В 1990-м вышел мультфильм «Дафна», в 1992 – «Нимфа Салмака», в 1996 – «Полифем, Акид и Галатея». В них сохранился режиссёрский стиль Петрова, только обнажённые тела древнегреческих богов и героев стали вырисованы более фотореалистично.
Источник:
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