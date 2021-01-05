Обнажёнка в советских мультиках

Но все эти обнажения, повторюсь, были символичны (ну кроме маленькой ведьмы). Всё изменилось в позднесоветской мультипликации.

Тот же Саакянц в 1987 и 1988 году выпустил два фантастических мультфильма.

В замечательном фильме «Урок» в одном моменте присутствует полностью обнажённая космонавтка с достаточно подробной прорисовкой. Причем в этом случае сюжетом это не было сильно обосновано.