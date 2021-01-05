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Обнажёнка в советских мультиках

Обнажёнка в советских мультиках (10 фото)

Автор:
05 января 2021 13:27
Сообщество : Факты
Метки: анимация   интересно   мультфильмы   
1204
10

Да, можете себе представить, но в советских мультфильмах тоже была обнажёнка. Вот только в старой мультипликации она была уместной и символичной.

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Метки: анимация   интересно   мультфильмы   
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16k
Anna 2 часа назад
про Сидорову Вову
про Сидорову Вову
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6k
Вася 36 минут назад
Обнажёнка в советских мультиках
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861
СДД 48 минут назад
Про Грецию отличные работы, надо признать. Еще с порохом, сейчас и в помине ничего так не нарисуют. Смотрел уже в инете лет 8 назад, обалдел от стиля и ощущения, что наши их мифы представляли себе куда лучше, чем сами греки. Никакой голливуд ни разу не отснял ничего подобного в своих бесконечных постановках. Тут и лица со скульптур Микеланджело, и пейзажи райские, передающие жар и негу обитателей. И голоса красивые, чувственные. "Персей" классика, че тут лишнего говорить, сколько нас на нем росло... А вот халтурка про космос с кучерявыми тетками фигня, конечно... Неинтересно, хотя очень удивился, когда героиня поглаживала какого-то гуся. Вот на этом моменте я обалдел )
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6k
klop СДД 21 минуту назад
Про всяких богов были самыми скучными мультами в союзе.
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5k
Ф Ив 2 часа назад
Реально детскими можно назвать разве что "Персея" и "Кошку, которая гуляла сама по себе" (и там и там грудь пририсована весьма абстрактно), остальные скорее мультфильмы для взрослых.
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336
Санек 2 часа назад
Жесткая порнуха! Срочно переместить в эрофишки а лучше в порнохаб.
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