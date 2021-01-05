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"Ну что ты начинаешь?": роботы в китайской библиотеке затеяли ссору

"Ну что ты начинаешь?": роботы в китайской библиотеке затеяли ссору (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 12:48
Сообщество : Юмор
Метки: 21 век   Юмор   интересное   китай   прикол   роботы   ссора   фото   
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Китайцы не перестают нас удивлять. Даже в провинции работают роботы, которые иногда умудряются ругаться друг с другом. Надеюсь, до восстания дело не дойдёт!

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Метки: 21 век   Юмор   интересное   китай   прикол   роботы   ссора   фото   
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13k
Ligov 57 минут назад
Похоже роботам скоро понадобится и своя полиция...)

Похоже роботам скоро понадобится и своя полиция...)
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Нескучный сад Полчаса назад
Помню, как раньше мы ржали над бедными крестьянам из Китая. А теперь у них роботы, пля, в библиотеках книги раздают...
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306
Борис Нескучный сад 15 минут назад
А мы скоро воробьёв начнем бить...
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9k
Schandmaul Борис 55 секунд назад
по кустам ещё столько жирных ежей, а вы уже за воробьёв вспомнили..никакого порядка
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