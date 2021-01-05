"Ну что ты начинаешь?": роботы в китайской библиотеке затеяли ссору

В одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая два робота-библиотекаря по имени Туту и Ванбао поссорились. Обычно они помогали читателям находить нужные книги по очереди, однако на этот раз второй робот тоже захотел помочь. В итоге между роботами завязался конфликт примерно такого содержания:

— Признаю свою вину. Туту, давай не будем ссориться!

— У тебя так часто настроение меняется!

— Что ты опять начинаешь, я тебе уступаю, что ты злишься.

— Хорошо, тогда я прощаю тебя!

— Все, извини. Пока.