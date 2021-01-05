"Ну что ты начинаешь?": роботы в китайской библиотеке затеяли ссору

Китайцы не перестают нас удивлять. Даже в провинции работают роботы, которые иногда умудряются ругаться друг с другом. Надеюсь, до восстания дело не дойдёт!
В одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая два робота-библиотекаря по имени Туту и Ванбао поссорились. Обычно они помогали читателям находить нужные книги по очереди, однако на этот раз второй робот тоже захотел помочь. В итоге между роботами завязался конфликт примерно такого содержания:
— Признаю свою вину. Туту, давай не будем ссориться!
— У тебя так часто настроение меняется!
— Что ты опять начинаешь, я тебе уступаю, что ты злишься.
— Хорошо, тогда я прощаю тебя!
— Все, извини. Пока.
Источник:
После ссоры посетитель всё же смог найти книгу, пожалев Туту и сделав запрос через него.
Источник:
- За дело берутся любители тавтологии
- Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии
- Парень из Штатов каждый год дарит брату один и тот же подарок
- Жизнь в капле воды: красивые фото и факты
- Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками
Понравилось17