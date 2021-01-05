Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе"

"...ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже"... Позавчера шведской эко-активистке Грете Тунберг исполнилось 18 лет. Помните эту девочку, наделавшую не так давно много шума своими выступлениями в защиту экологии?! В день своего рождения Грета опубликовала в твиттере свою фотографию в свитшоте Flat Mars Society («Сообщество плоского Марса» — шутливый ответ на сообщество верящих в плоскую Землю) и написала:
"...Спасибо за все поздравления в день моего 18-летия! Сегодня вечером найдете меня в местном пабе, я раскрою все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут контролировать меня. Наконец-то я свободна!"
В августе 2018 года, когда ей было 15 лет, она начала школьную забастовку за климат у стен шведского Риксдага. С тех пор она стала известна как один из главных мировых защитников окружающей среды, была номинирована на Нобелевскую премию мира, выступала с речами в ООН, два раза на яхте пересекла Атлантический океан и встретилась с несколькими мировыми лидерами.
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Грета Тунберг удостоена премии в размере 1,1 миллиона евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.
Семья Греты Тунберг. Кстати, ее мама — певица Малена Эрнман, она представляла Швецию на Евровидении в 2009.
Грета Тунберг призывает Россию озаботиться климатическими проблемами.
Интересно, какие у России "климатические" проблемы?
Интересно, какие у России "климатические" проблемы?
И вот Грете 18 лет-как она пишет: теперь она стала совершеннолетней и избавится наконец от "злых кураторов"
Девочку финансирует "Фонд Открытое Общество" /https://www.quora.com/Is-Greta-Thunberg-sponsored-by-Soros/, которым владеет Джордж Сорос.
Куратором Тунберг является Луиза-Мария Нойбауэр, немецкая экологическая активистка и "эко-коуч", которая работает в фонде "One", который финансируется в числе прочих "Фондом Сороса".
Куратором Тунберг является Луиза-Мария Нойбауэр, немецкая экологическая активистка и "эко-коуч", которая работает в фонде "One", который финансируется в числе прочих "Фондом Сороса".
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Может её там кто пропердолит и она успакоется
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либерасты зазря воздух коптят
Теперь я хочу футболку общества плоского Марса. Забавно
А пишет она не про кураторов. Это шутка про злых родителей.