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Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе"

Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе" (10 фото)

Автор:
05 января 2021 06:56
Метки: грета тунберг   сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе   экология   
650
10
"...ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже"... Позавчера шведской эко-активистке Грете Тунберг исполнилось 18 лет. Помните эту девочку, наделавшую не так давно много шума своими выступлениями в защиту экологии?! В день своего рождения Грета опубликовала в твиттере свою фотографию в свитшоте Flat Mars Society («Сообщество плоского Марса» — шутливый ответ на сообщество верящих в плоскую Землю) и написала:
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Метки: грета тунберг   сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе   экология   
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27k
winergy2012 2 часа назад
У них у всех что то с глаазами.Общество даунов что ли.
У них у всех что то с глаазами.Общество даунов что ли.
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3k
Дмитрий Барановский 17 минут назад
Девочка с кучей диагнозов повзрослела. Радость-то какая.
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514
Александр Туманов Полчаса назад
Человек года Бля. Что она сделала такого? В микрофон патяфкала? Куда мир катиться?
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3k
Urlauber 49 минут назад
Тупая распиаренная мразота и явно нездоровая на морду лица . Весь мир карантинит а эта оффца в паб собралась...
Может её там кто пропердолит и она успакоется
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
Сексом теперь можно заниматься.
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Вадик Бондаренко EvgeniySAN Час назад
только без гандонов,а то они не натуральные!
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Агасфер Вадик Бондаренко Час назад
Саморазлагающиеся по стандартам Швеции - главное успеть снять :-)
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12k
Иван 2 часа назад
Грета Тунберг призывает Россию озаботиться климатическими проблемами. Интересно, какие у России "климатические" проблемы?
____________________________
либерасты зазря воздух коптят
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4k
RomaXz 2 часа назад
Мне казалось, она моложе.
Теперь я хочу футболку общества плоского Марса. Забавно

А пишет она не про кураторов. Это шутка про злых родителей.
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Агасфер RomaXz Час назад
Родитель 1 и Родитель 2 если быть точными :-)
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