Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе"

В августе 2018 года, когда ей было 15 лет, она начала школьную забастовку за климат у стен шведского Риксдага. С тех пор она стала известна как один из главных мировых защитников окружающей среды, была номинирована на Нобелевскую премию мира, выступала с речами в ООН, два раза на яхте пересекла Атлантический океан и встретилась с несколькими мировыми лидерами.