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Сыровяленая свиная вырезка в домашних условиях

Сыровяленая свиная вырезка в домашних условиях (7 фото)

Автор:
03 января 2021 18:33
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Сыровял   еда   рецепты   своими руками   
655
7
Доступная технология сыровяления в домашних условиях.
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Метки: Сыровял   еда   рецепты   своими руками   
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19  комментариев
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6k
sumrаknn 2 часа назад
лет 15 уже сушу мясо. и свинину и говядину. Все получаеться круто, только трудозатраты в разы меньше. Рецепт простой.
берем мясо. если свинина то без толстых слоев сала, тонкие допускаются, если есть толстые - они дадут запах старого жира. если говядина то без пленок - они не дают сушиться и нежевабельные. Далее. солим достаточно обильно, не как для запекания а раз в 5-8 больше, обсыпаем специями и под гнет в холодильник. куски продолговатые, не круглой формы, по 0,7-2 кг. меньше - будут сушие волокна, больше - сохнуть будут дольше и может на поверхности появиться плесень. оптимально 1-1,2кг под гнетом в холодильнике 2-3 дня в зависимости от размера. раз в день сливать сок. Затем прокалываем тонким ножом и протягиваем толстую рыболовную леску. далее. большая тарелка. из гипермаркета смеси-специи, можног даже совсем недорогие. насыпаем в тарелку кладем кусок и сверху сыпем. мнем, валяем в специях чтобы вся поверхность, трещинки и дырочка были покрыты слоем специй. сплошной панцирь. вешаем сушиться. главное - отсутствие прямого солнца. вялиться в зависимости от размера от 10 до 15-20 дней. Писать дольше чем готовить. ПыСы если делать большие куски 1,5-2 кг, то кусок должен быть однородный и без трещин, иначе его разорвет при вялении и в трещене будет открытое мясо на котором появиться плесень. Если не треснет - специи надежно дезинфицируют. Приятного аппетита без хлопот.
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Старичок Час назад
нитритная соль для хранения, для того, чтобы употребить сейчас достаточно обычной, крупной соли. мелкая соль "варит"
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Леонович Старичок Полчаса назад
Да вы не пуганый батенька.
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Леонович Старичок Полчаса назад
Не экономь на соли и проверь камни в почках и давление.
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Игорь Lev Asriev Полчаса назад
"Токсин ботулизма" вроде как образуется только в анаэробной среде...
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Lev Asriev Игорь 22 минуты назад
А кусок мышечной ткани, это какая среда?
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278
Борис Lev Asriev 9 минут назад
Clostridium botulinum в свежем мясе отсутствует...
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бат св 2 часа назад
для мясопродуктов,не проходящих термообработку полагается 4% нитритной соли.
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