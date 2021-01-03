Великолепные портреты красавиц "золотого века Голливуда"

Роберт Коберн был одним из самых известных и влиятельных фотографов-портретистов, работавших на крупных голливудских киностудиях с 1930-х по 1960-е годы. Его моделями побывали многие звезды - Хеди Ламарр, Рита Хейворт, Джоан Кроуфорд, Ким Новак и другие.
В 1940 году Роберт Коберн начал двадцатилетнюю карьеру на студии Columbia Pictures в качестве главы отдела производства фотографий и главного фотографа-портретиста. Он принимал участие в создании множества известных кинокартин, в том числе фильмов "Пикник", "Гильда" и "Сильная жара". И в 1941, и в 1943 году Роберт Коберн был удостоен награды Академии киноискусства, искусства и науки за свой вклад.
Давайте посмотрим на его работы и ненадолго окунемся в золотой век Голливуда.
Давайте посмотрим на его работы и ненадолго окунемся в золотой век Голливуда.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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