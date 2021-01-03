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Великолепные портреты красавиц "золотого века Голливуда"

Великолепные портреты красавиц "золотого века Голливуда" (36 фото)

Автор:
03 января 2021 14:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   актрисы голливуда   голливудские звезды   золотой век Голливуда   красивые актрисы   фотопортреты   
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Роберт Коберн был одним из самых известных и влиятельных фотографов-портретистов, работавших на крупных голливудских киностудиях с 1930-х по 1960-е годы. Его моделями побывали многие звезды - Хеди Ламарр, Рита Хейворт, Джоан Кроуфорд, Ким Новак и другие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актрисы   актрисы голливуда   голливудские звезды   золотой век Голливуда   красивые актрисы   фотопортреты   
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TirAn 36 минут назад
Только ОХ, и больше ни кто
Только ОХ, и больше ни кто
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6k
Matthew Hopkins 2 минуты назад
И ни одной ниггерши
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