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Из жизни Красной Шапочки

Из жизни Красной Шапочки (1 фото)

Автор:
02 января 2021 14:44
Метки: Сказки для взрослых детей   Юмор   красная шапочка   
962
1
«Лиса раскрыла пасть и ловко поймала изумленного Колобка. Аппетитно хрустнула румяная корочка, что-то тёплое и вкусное потекло по горлу. Лиса удовлетворенно задвигала челюстями. Правый глаз Колобка выпал из урчащей пасти и откатился в траву, безжизненно уставившись в голубое небо…» Красная Шапочка закрыла книгу.

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Метки: Сказки для взрослых детей   Юмор   красная шапочка   
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18  комментариев
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Ну такой, я бы между ног занырнул.
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Evita Yasen_Perec 2 часа назад
Это послеалкогольный синдром у мужчин. Это нормально. Только всегда следует помнить о своих реальных силах и соизмерять их. )
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3k
Чиуауа 7 минут назад
Это единственное что Вас так смутило?
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3k
Чиуауа 8 минут назад
А что там с отношением Красной Шапочки к столкновению интересов и противодействию классов общества? В метафизическом понимании сути вопроса?
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1k
Дмитрий 46 минут назад
Босиком, с голыми ногами...эй фотограф, ты хоть раз в лесу был ? Не в садике для детей, а в нормальном, диком лесу ?
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15k
Александр Сучков Дмитрий Полчаса назад
Вы считаете, что все Авторы постов лично к ним фото делают?))) забавно....
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3k
dampfer 54 минуты назад
"Жила-была девочка. Звали ее Красная Шапочка. Вообще-то шапочка у нее
была серая, из волка. Только носила она ее мясом наружу!" (с)
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19k
Влад Час назад
Из жизни Красной Шапочки
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9k
Сережа 2 часа назад
Жила-была девочка, все её любили и баловали. Как-то раз, на день рождения, подарила ей бабушка красную шапочку.
- Но я просила планшет! - девочка была явно разочарованна.
- Ах, милая! Эта шапочка из летней коллекции от Версачи, последний писк моды. Я три моих пенсии заплатила за неё. Хорошо хоть президент нам пенсии поднял на 500 рублей, а то бы тремя пенсиями не обошлось, - вздохнула бабушка.
Девочка взяла шапочку и повертела в руках, недоверчиво осматривая её :
- Это точно не на запупоченской фабрике, китайцами шито?
- Что ты, что ты! Нет конечно! - поспешила заверить бабушка.
- Ладно, раз это из новой коллекции, пожалуй я её поношу. Но в следующий раз, на праздник, я хочу планшет, с убойными играми.
И девочка одела бабушкин подарок на голову.
- А ничего так, симпатичненько, - сказала она, глядя на себя в зеркало.
С тех пор девочку всегда видели в красной шапочке и так и прозвали Красная Шапочка.
Однажды мама сказала Красной Шапочке:
- Бабушка заболела, лежит с температурой, у неё даже поесть нечего. Отнеси ей пирожков, которых я напекла. И вот тебе 500 рублей за твои труды, только пожалуйста не жалуйся, как в прошлый раз работникам соц.защиты по правам детей, что мы беспощадно эксплуатируем твой детский труд.
- А, ладно! Давай сюда деньги, я положу их в мой кошелёк.
Мама и бабушка всегда гордились Красной Шапочкой, потому-что она не пила и не курила, как многие другие её сверстники.
Взяла Красная Шапочка пакет с пирожками и отправилась к бабушке прямо через лес. Идёт, по телефону сообщения со смайликами друзьям рассылает. В лесу птички поют, хорошо!
Вдруг навстречу ей дровосеки недобрые. Время было обеденное, а дровосеки ничего ещё не ели и были очень голодные. Звали дровосеков Равшан и Джумшут.
Хотели дровосеки накинуться на девочку, чтобы отобрать пакет с пирожками, но услышали неподалёку вой волка.
Волк был другом человека и всегда приходил на помощь слабым и обиженным.
Тогда дровосеки притворились, что уже пообедали и стали расспрашивать:
- Здравствуй, Красная Шапочка! А куда это ты идёшь?
Девочка не знала как это опасно разговаривать с незнакомцами и ответила:
- Я иду к бабушке, несу ей пирожки. Она живёт за лесом, в городе. На улице Чапаева дом 18.
- Как хорошо, что мы тебя тут встретили. Ты по короткой дороге не ходи, там сейчас ведутся дорожные работы и всё кругом раскопано, ты там не пройдёшь. Иди по длинной дороге и передавай привет бабушке.
Красная Шапочка поблагодарила Равшана и Джумшута и ничего не подозревая пошла по длинной дороге, продолжая писать и рассылать сообщения друзьям. А дровосеки тем временем побежали по короткой дороге, планируя устроить большую и весёлую вечеринку в доме бабушки.
Конечно они обманули Красную Шапочку, никаких дорожных работ в лесу не велось уже лет десять, потому-что деньги на ремонт дороги хоть и выделялись, но всё время куда-то исчезали.
Тем временем дровосеки прибежали к дому бабушки и постучали в дверь.
-Кто там?- спросила бабушка.
- ГорГаз. Проверка газовых труб,- ответил Равшан.
Ничего не подозревая, бабушка открыла дверь и дровосеки тут-же напали на неё. Они скрутили ей руки, связали ноги и даже рот заклеили скотчем. Затем они положили бабушку на кровать и расположившись в доме, стали поджидать Красную Шапочку с пирожками.
Девочка не заставила себя долго ждать и вскоре постучала в дверь бабушки.
- Кто там? - спросил хриплым голосом Равшан, стараясь подражать голосу бабушки.
Услышав этот голос, Красная Шапочка подумала: "Бабушка наверное съела много мороженного, перед тем как заболеть."
И ответила вслух:
-Это я Красная Шапочка. Я принесла тебе пирожки.
Тогда Равшан продолжил:
-А! Ну,заходи. У меня сегодня не заперто.
Не успела Красная Шапочка войти, как дровосеки набросились и на неё. Они быстро стали учить Красную Шапочку пить и курить, и даже ругаться матом.
Алкоголь быстро подействовал на девочку и она стала приставать к своей бабушке с глупыми вопросами:
-Бабушка, бабушка. А почему у тебя такие большие уши?
Не дождавшись ответа она продолжила:
-Бабушка, бабушка. А почему у тебя такие большие глаза?
Джумшут пожалел старушку:
-Нормальные у твоей бабушки глаза и уши. Лучше выпей за её здоровье.
Но Красную Шапочку это не остановило:
-Бабушка, бабушка. А почему у тебя такие странные зубы? Они вобще у тебя настоящие или протезы?
В то время, мимо дома пробегал волк. Он был совсем не голодный, все мысли его были направлены на то, как помочь людям.
Волк услышал, что в доме бабушки подозрительно не здоровая вечеринка. Не раздумывая волк бросился на помощь и разорвал дровосеков Равшана и Джумшута.
Радостная бабушка хотела отдать волку все свои пирожки, но волк постеснялся и сказал:
- Не надо. У меня хорошая зарплата и я могу себе позволить поужинать в дорогом ресторане "Три пескаря".
А Красная Шапочка на следующее утро пришла в себя. Бабушка дала ей пиво, чтобы не болела голова и они зажили как и прежде, а может даже лучше прежнего.
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37k
Сергей 2 часа назад
КолянКоляныч, а где красная шапка?
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4k
yahaomsk Сергей Час назад
волку дала поносить
волку дала поносить
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−127
Владимир 2 часа назад
Домашняя вермиферма это закрытая установка из нескольких ящиков, в которой живут компостные черви. Без шума и запаха черви поедают пищевые отходы и превращают их в удобрение биогумус.

автор, я то же так могу
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−127
Владимир 3 часа назад
б0л0я!!!! наркоты проснулись!
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30k
Опаньки 3 часа назад
ну е-мае, я думал тут фотки будут
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