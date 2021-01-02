Из жизни Красной Шапочки

- Бабушка, но ведь Колобок – это же сдоба! Он же вреден для фигуры и вообще, есть всухомятку плохо для желудка! Какая вредная книжка, как её только детям разрешают читать?!

- Совершенно с тобой согласна! – отозвалась старушка, разделывая волчий окорок, и вытерла лоб рукой, с которой стекали струйки алой крови. Жирный кот в её ногах с удовольствием кромсал острыми клыками потроха некогда грозного хищника. – Иди лучше выскобли шкуру. Зима близко!

- Не, мне ещё Белоснежку читать. Завтра доклад в школе готовить на тему профилактики венерических заболеваний при сожительстве с семью и более кавалерами, а также о генетической склонности принцев к некрофилии, и влиянии материала гроба на психосоматический портрет их потенциальной жертвы.

Шапочка сняла с полки третий том собрания «Сказки для детей 8+ лет», села в любимое кресло из кожи Крокодила (будет знать, как Солнце воровать!), зажгла светильник из черепа Кощея Бессмертного и углубилась в чтение, делая время от времени пометки пером Жар птицы (а мясо у неё противное – палёным волосом пахнет).