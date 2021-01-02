Из жизни Красной Шапочки

«Лиса раскрыла пасть и ловко поймала изумленного Колобка. Аппетитно хрустнула румяная корочка, что-то тёплое и вкусное потекло по горлу. Лиса удовлетворенно задвигала челюстями. Правый глаз Колобка выпал из урчащей пасти и откатился в траву, безжизненно уставившись в голубое небо…» Красная Шапочка закрыла книгу.
- Бабушка, но ведь Колобок – это же сдоба! Он же вреден для фигуры и вообще, есть всухомятку плохо для желудка! Какая вредная книжка, как её только детям разрешают читать?!
- Совершенно с тобой согласна! – отозвалась старушка, разделывая волчий окорок, и вытерла лоб рукой, с которой стекали струйки алой крови. Жирный кот в её ногах с удовольствием кромсал острыми клыками потроха некогда грозного хищника. – Иди лучше выскобли шкуру. Зима близко!
- Не, мне ещё Белоснежку читать. Завтра доклад в школе готовить на тему профилактики венерических заболеваний при сожительстве с семью и более кавалерами, а также о генетической склонности принцев к некрофилии, и влиянии материала гроба на психосоматический портрет их потенциальной жертвы.
Шапочка сняла с полки третий том собрания «Сказки для детей 8+ лет», села в любимое кресло из кожи Крокодила (будет знать, как Солнце воровать!), зажгла светильник из черепа Кощея Бессмертного и углубилась в чтение, делая время от времени пометки пером Жар птицы (а мясо у неё противное – палёным волосом пахнет).
- Совершенно с тобой согласна! – отозвалась старушка, разделывая волчий окорок, и вытерла лоб рукой, с которой стекали струйки алой крови. Жирный кот в её ногах с удовольствием кромсал острыми клыками потроха некогда грозного хищника. – Иди лучше выскобли шкуру. Зима близко!
- Не, мне ещё Белоснежку читать. Завтра доклад в школе готовить на тему профилактики венерических заболеваний при сожительстве с семью и более кавалерами, а также о генетической склонности принцев к некрофилии, и влиянии материала гроба на психосоматический портрет их потенциальной жертвы.
Шапочка сняла с полки третий том собрания «Сказки для детей 8+ лет», села в любимое кресло из кожи Крокодила (будет знать, как Солнце воровать!), зажгла светильник из черепа Кощея Бессмертного и углубилась в чтение, делая время от времени пометки пером Жар птицы (а мясо у неё противное – палёным волосом пахнет).
Авторский пост
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была серая, из волка. Только носила она ее мясом наружу!" (с)
- Но я просила планшет! - девочка была явно разочарованна.
- Ах, милая! Эта шапочка из летней коллекции от Версачи, последний писк моды. Я три моих пенсии заплатила за неё. Хорошо хоть президент нам пенсии поднял на 500 рублей, а то бы тремя пенсиями не обошлось, - вздохнула бабушка.
Девочка взяла шапочку и повертела в руках, недоверчиво осматривая её :
- Это точно не на запупоченской фабрике, китайцами шито?
- Что ты, что ты! Нет конечно! - поспешила заверить бабушка.
- Ладно, раз это из новой коллекции, пожалуй я её поношу. Но в следующий раз, на праздник, я хочу планшет, с убойными играми.
И девочка одела бабушкин подарок на голову.
- А ничего так, симпатичненько, - сказала она, глядя на себя в зеркало.
С тех пор девочку всегда видели в красной шапочке и так и прозвали Красная Шапочка.
Однажды мама сказала Красной Шапочке:
- Бабушка заболела, лежит с температурой, у неё даже поесть нечего. Отнеси ей пирожков, которых я напекла. И вот тебе 500 рублей за твои труды, только пожалуйста не жалуйся, как в прошлый раз работникам соц.защиты по правам детей, что мы беспощадно эксплуатируем твой детский труд.
- А, ладно! Давай сюда деньги, я положу их в мой кошелёк.
Мама и бабушка всегда гордились Красной Шапочкой, потому-что она не пила и не курила, как многие другие её сверстники.
Взяла Красная Шапочка пакет с пирожками и отправилась к бабушке прямо через лес. Идёт, по телефону сообщения со смайликами друзьям рассылает. В лесу птички поют, хорошо!
Вдруг навстречу ей дровосеки недобрые. Время было обеденное, а дровосеки ничего ещё не ели и были очень голодные. Звали дровосеков Равшан и Джумшут.
Хотели дровосеки накинуться на девочку, чтобы отобрать пакет с пирожками, но услышали неподалёку вой волка.
Волк был другом человека и всегда приходил на помощь слабым и обиженным.
Тогда дровосеки притворились, что уже пообедали и стали расспрашивать:
- Здравствуй, Красная Шапочка! А куда это ты идёшь?
Девочка не знала как это опасно разговаривать с незнакомцами и ответила:
- Я иду к бабушке, несу ей пирожки. Она живёт за лесом, в городе. На улице Чапаева дом 18.
- Как хорошо, что мы тебя тут встретили. Ты по короткой дороге не ходи, там сейчас ведутся дорожные работы и всё кругом раскопано, ты там не пройдёшь. Иди по длинной дороге и передавай привет бабушке.
Красная Шапочка поблагодарила Равшана и Джумшута и ничего не подозревая пошла по длинной дороге, продолжая писать и рассылать сообщения друзьям. А дровосеки тем временем побежали по короткой дороге, планируя устроить большую и весёлую вечеринку в доме бабушки.
Конечно они обманули Красную Шапочку, никаких дорожных работ в лесу не велось уже лет десять, потому-что деньги на ремонт дороги хоть и выделялись, но всё время куда-то исчезали.
Тем временем дровосеки прибежали к дому бабушки и постучали в дверь.
-Кто там?- спросила бабушка.
- ГорГаз. Проверка газовых труб,- ответил Равшан.
Ничего не подозревая, бабушка открыла дверь и дровосеки тут-же напали на неё. Они скрутили ей руки, связали ноги и даже рот заклеили скотчем. Затем они положили бабушку на кровать и расположившись в доме, стали поджидать Красную Шапочку с пирожками.
Девочка не заставила себя долго ждать и вскоре постучала в дверь бабушки.
- Кто там? - спросил хриплым голосом Равшан, стараясь подражать голосу бабушки.
Услышав этот голос, Красная Шапочка подумала: "Бабушка наверное съела много мороженного, перед тем как заболеть."
И ответила вслух:
-Это я Красная Шапочка. Я принесла тебе пирожки.
Тогда Равшан продолжил:
-А! Ну,заходи. У меня сегодня не заперто.
Не успела Красная Шапочка войти, как дровосеки набросились и на неё. Они быстро стали учить Красную Шапочку пить и курить, и даже ругаться матом.
Алкоголь быстро подействовал на девочку и она стала приставать к своей бабушке с глупыми вопросами:
-Бабушка, бабушка. А почему у тебя такие большие уши?
Не дождавшись ответа она продолжила:
-Бабушка, бабушка. А почему у тебя такие большие глаза?
Джумшут пожалел старушку:
-Нормальные у твоей бабушки глаза и уши. Лучше выпей за её здоровье.
Но Красную Шапочку это не остановило:
-Бабушка, бабушка. А почему у тебя такие странные зубы? Они вобще у тебя настоящие или протезы?
В то время, мимо дома пробегал волк. Он был совсем не голодный, все мысли его были направлены на то, как помочь людям.
Волк услышал, что в доме бабушки подозрительно не здоровая вечеринка. Не раздумывая волк бросился на помощь и разорвал дровосеков Равшана и Джумшута.
Радостная бабушка хотела отдать волку все свои пирожки, но волк постеснялся и сказал:
- Не надо. У меня хорошая зарплата и я могу себе позволить поужинать в дорогом ресторане "Три пескаря".
А Красная Шапочка на следующее утро пришла в себя. Бабушка дала ей пиво, чтобы не болела голова и они зажили как и прежде, а может даже лучше прежнего.
автор, я то же так могу