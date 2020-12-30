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Каким мы запомним 2020

Каким мы запомним 2020 (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 19:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2020   360подмосковье   в мире   видео   животные   люди   происшествие   события   
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Катаклизмы, катастрофы, войны и болезни сыпались в 2020 году как из ящика Пандоры. Но были и хорошие моменты.

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Метки: 2020   360подмосковье   в мире   видео   животные   люди   происшествие   события   
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Ясный Пень 2 часа назад
Только чтобы следующий не оказался ещё хуже.
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7k
Mauritanien Час назад
А следующий 21-й, очко однако
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