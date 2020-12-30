Каким мы запомним 2020

Катаклизмы, катастрофы, войны и болезни сыпались в 2020 году как из ящика Пандоры. Но были и хорошие моменты.
«Да подальше всё пошло» – эти слова для многих стали лейтмотивом этого года. И под строчки этой песни мы провожаем 2020-й.
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