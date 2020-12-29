Красавицы, спортсменки, комсомолки из СССР

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи... Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с... Экстремальное проветривание в Норильске Экстремальное проветривание в Норильске Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла Особенности езды по тротуару: карма настигла автомобилиста Особенности езды по тротуару: карма настигла автомобилиста “Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя! “Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает... Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Установка кондиционера пошла не по плану Установка кондиционера пошла не по плану Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский граненый стакан Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский... Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с полицейскими В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с... Хитрый способ распутать шнур Хитрый способ распутать шнур Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась выживать при зубодробительных морозах Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась... Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором...
Красавицы, спортсменки, комсомолки из СССР

Красавицы, спортсменки, комсомолки из СССР (55 фото)

Автор:
29 декабря 2020 13:20
Метки: СССР   девушки   фото   
1943
55
Советские времена многие вспоминают с теплотой внутри. Потому что было классно. Не всё, конечно, но в целом было неплохо. Спокойно, стабильно, с надеждой.
Давайте посмотрим на прекрасных девушек того времени, которые много улыбались и были очень красивыми.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   девушки   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Свирепый Бамбр 11 часов назад
Офигеть! У всех лица разные. Не то что сейчас...
Офигеть! У всех лица разные. Не то что сейчас...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−22
kazakh 52 минуты назад
Как убого одеты и выглядят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
newegg 55 минут назад
Слава советской женщине, женщине-матери, женщине созидательного труда.
Ура, товарищи !!!!

Слава советской женщине, женщине-матери, женщине созидательного труда. Ура, товарищи !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
newegg 51 минуту назад
Сергей Васильев, газета «Вечерний Челябинск». 1977
Серия «Рождение человека». В челябинском родильном доме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 3 часа назад
Кровь с молоком.
Кровь с молоком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−35
Серж 4 часа назад
На 43 фото девушка в черном купальнике мне очень понравилась.....Красивая и улыбается!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ZmeyUA 6 часов назад
Лучшая советская девчонка
Лучшая советская девчонка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
akurys 7 часов назад
Это все фотографии поддельные! В СССР все ходили в мешковине, обуть было нечего, выпускались только галоши. Так сказочно-обнулённый сказал. А может вы не верите ему? Ну тогда вы террорист, экстремист, хохол , госдеповец и навальнёнок! И да! США прям вот сейчас конец, в уркаине ещё хуже и россияне все попадут в рай... А может вы вообще хотите как во Франции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dobryi_KOT akurys 5 часов назад
Красавицы, спортсменки, комсомолки из СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
uuid 10 часов назад
знали бы все они тогда, что их ждет в 91-м.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин 11 часов назад
советские женщины были более женственными, чем нынешние тп...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 11 часов назад
Добавлю ещё одну красавицу, хоть она и не наша , но отношение к СССР имеет.
Добавлю ещё одну красавицу, хоть она и не наша , но отношение к СССР имеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Антон Семёныч 11 часов назад
И не брились. И детей и семьи как то создавали
И не брились. И детей и семьи как то создавали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) Девушка-пилот Луана Торрес покоряет не только небо Девушка-пилот Луана Торрес покоряет не только небо Силиконовая москвичка с 11 размером груди покоряет Дубай: фото до и после трансформации Силиконовая москвичка с 11 размером груди покоряет Дубай: фото до и после трансформации Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера Как это было: 20 девушек из лихих 90-х Как это было: 20 девушек из лихих 90-х Солнце, море, девушки, СССР Солнце, море, девушки, СССР
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3183930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
35 фото, от которых прошибает ностальгией
2
43
35 фото, от которых прошибает ностальгией
Пользователи Сети о советском детстве
5
129
Пользователи Сети о советском детстве
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео)
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#приколы#прикол#автомир#кино#прикольные#истории#подарки#дети
#интересно#животные#люди#аварии#Новым годом#коты#интересны#картинки#авария дня#задержание
#Юмор#юмора#новый год#рождество#дтп#авто аварии#подборка#креатив#девушки#китай

На что жалуетесь?

Вернуться