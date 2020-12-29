Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла

Добро пожаловать на нашу кухню! Наливайте чай, или кофе если пожелаете, или чего покрепче, если того требует душа. Берите плюшки к своим напиткам. И если Вам есть, что сказать, то не стесняйтесь, высказывайтесь - мы здесь для того и собрались.
Мы деградируем. Теория эволюции - постепенного развития жизни на Земле - один из самых масштабных самообманов, которым страдает человечество на сегодняшний день. Мы не развиваемся, а, наоборот, деградируем. И если ничего не изменится, то мы таки превратимся в обезьян! Еще 20-30 лет и нас сменит поколение абсолютно безразличных ко всему людей.
Многие мне возразят: мол вон, человечество обладает неслыханными доселе возможностями - сотовая связь, общедоступный интернет, автомобили, самолеты… Ну да, так и есть. Только знаний в нашей голове все меньше и меньше от поколения к поколению. Спросите любого молодого человека на улице, чем известен И. Ньютон или Д. И. Менделеев, и он полезет за ответом в свой смартфон. Память у человека при наличии современных гаджетов укорачивается. Все меньше и меньше активного серого вещества помещается в черепной коробке. Все меньше и меньше мы с Вами думаем и размышляем. Зачем? Ведь есть интернет. Там за нас уже давно всё придумали…
Многие мне возразят: мол вон, человечество обладает неслыханными доселе возможностями - сотовая связь, общедоступный интернет, автомобили, самолеты… Ну да, так и есть. Только знаний в нашей голове все меньше и меньше от поколения к поколению. Спросите любого молодого человека на улице, чем известен И. Ньютон или Д. И. Менделеев, и он полезет за ответом в свой смартфон. Память у человека при наличии современных гаджетов укорачивается. Все меньше и меньше активного серого вещества помещается в черепной коробке. Все меньше и меньше мы с Вами думаем и размышляем. Зачем? Ведь есть интернет. Там за нас уже давно всё придумали…
Образование в середине ХХ столетия.
Только только отгремела вторая Мировая. Люди, зачастую с половинным средним образованием, стремились учиться. И знаете, что поразительно? Их учили правильно мыслить. Знать все на свете невозможно, но можно научиться правильно думать, и, тогда, тебе будут доступны те знания, которые ты не изучал. Именно поэтому, после столь разрушительной войны, когда страна лежала попросту в руинах, советские люди смогли разработать с нуля свою космическую программу. Они смогли стать во главе всего человечества на пути покорения космоса. Они смогли разработать свою ядерную программу. Заметим, что в этой области вообще мало кто что смог сделать. Важно понять, что все эти достижения были сделаны в областях науки совершенно новых на тот момент. То есть этих людей можно смело называть первооткрывателями. Также важно понимать, что благодаря именно их достижениям мы может пользоваться нынешними благами цивилизации.
Система образования - это основа научного развития общества. Система образования именно со школьной скамьи, ибо именно в школе закладывается тот самый фундамент будущей научной мысли! Кеннеди как-то говорил: “русские обошли нас в космической гонке, сидя за школьной партой”. Президент США не зря говорил о школе - о советской школе. Школа - это основа, с нее все начинается. Здесь в будущего члена общества закладываются базовые знания. Здесь тренируют мышление.
Система образования - это основа научного развития общества. Система образования именно со школьной скамьи, ибо именно в школе закладывается тот самый фундамент будущей научной мысли! Кеннеди как-то говорил: “русские обошли нас в космической гонке, сидя за школьной партой”. Президент США не зря говорил о школе - о советской школе. Школа - это основа, с нее все начинается. Здесь в будущего члена общества закладываются базовые знания. Здесь тренируют мышление.
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Правда, странное утверждение от , наверное, самого известного президента США?
Это как изготовление клинка хорошего ножа. Мастер сначала придает форму будущему изделию долго и упорно отковывает, приближая форму к идеалу, закаливает его. Заточка - отдельная магия. Только что изготовленный нож блистает своей заточкой, способен резать все с легкостью. Но со временем, заточка ослабевает, и нож нужно подтачивать, поддерживая его режущую способность. Так и с человеком. В школе создают будущую форму. В ВУЗе оттачивают. А в течение жизни человек сам правит свои познания, постоянно самообучаясь. Но это в идеале.
На практике все несколько иначе. Система образования для государства - это способ достижения определенных долговременных целей. И от того на что заточен данный инструмент, зависит то, какое общество формируется в государстве. Возьмем послевоенный СССР, еще дохрущевский. Система образования того периода воспитывала людей стремящихся к знанию. Она взращивала ученых. Соответственно в тот промежуток времени появлялись и сильные ученые, и великие драматурги, писались песни, которые берут за душу даже сегодня!
На практике все несколько иначе. Система образования для государства - это способ достижения определенных долговременных целей. И от того на что заточен данный инструмент, зависит то, какое общество формируется в государстве. Возьмем послевоенный СССР, еще дохрущевский. Система образования того периода воспитывала людей стремящихся к знанию. Она взращивала ученых. Соответственно в тот промежуток времени появлялись и сильные ученые, и великие драматурги, писались песни, которые берут за душу даже сегодня!
Вот такой вот образ светлого будущего
Человек того периода жил достаточным малым. Ему хватало времени и на саморазвитие, и на труд на благо общества. Семьи были и больше и счастливее, чем сейчас. Но с приходом к власти Н. С. Хрущева, что-то поменялось. Сумасбродство Хрущева не заметно сразу. Что там говорить, ведь именно при нем зажглась звезда Гагарина. Хрущев своими действиями и инициативами заложил кардинальные изменения в обществе будущих поколений. “Догоним и перегоним Америку” - слышали про такой план? - хрущевская идея.
Весело? теперь и молока-то натурального не найти, если только родни в деревне нет.
Зачем нужно было “догонять” отстававшие на тот момент США, не совсем понятно. Советский человек потреблял меньше мяса на душу населения? У него не было микроволновки? Личных автомобилей было мало? Бред! Была отличная медицина - бесплатная для всех. Было лучшее в мире образование - опять же бесплатное. Было стремление жить! Но что сделано, то сделано. С того момента мы “догоняем” америку по потреблению.
Чтобы советский человек стал потреблять больше американца потребовалось изменить и фундамент формирования личности - школу. Постепенно из школьной программы стали пропадать интересные предметы. Самое важное, чего лишилась школа - чистописание и логика… Две дисциплины, которые сильнее всего влияли на формирование стойкого и целеустремленного человека. Потихоньку-полегоньку программа других дисциплин менялась, сокращалась.
Чтобы советский человек стал потреблять больше американца потребовалось изменить и фундамент формирования личности - школу. Постепенно из школьной программы стали пропадать интересные предметы. Самое важное, чего лишилась школа - чистописание и логика… Две дисциплины, которые сильнее всего влияли на формирование стойкого и целеустремленного человека. Потихоньку-полегоньку программа других дисциплин менялась, сокращалась.
Образование в ХХI столетии
Я застал еще то время, когда в школьной программе была астрономия и черчение. Логики с чистописанием уже не было. Можно сказать, что от астрономии и черчения толку все равно не было. Но я с Вами не соглашусь! Астрономия, пусть и в базовом изложении давала ученику практику по применению физических законов, которые в курсе физики были как бы в подвешенном состоянии. Изучая астрономию, ученик учился применять их на практике. Это делало школьное образование более целостным.
Черчение развивает пространственное мышление и лежит в основе любого технического сооружения - от маленькой гайки до небоскреба.
Астрономия - практическое применение полученных ранее физмат знаний.
Что же касается черчения, то тут и говорить нечего. Это основа любого проекта, начиная от строительства сортира в деревне, заканчивая проектированием новейших ракет. Нет в школе черчения - нет и нормальных специалистов в ВУЗах, способных внести свой вклад в развитие нашего машиностроения. Даже если школьник поступает на техническую специальность в ВУЗ, не имея базовых навыков в черчении он просто отстает по профильным дисциплинам, таким как начертательная геометрия. Он по итогу не способен просто прочитать чертеж.
Во что это вылилось? Вылилось это в то, что мы с Вами пользуемся товарами импортного производства. Телефончики - китайские, машинки - японские, европейские, бытовая техника - ну вы сами понимаете. Выбив из школы основные элементы, влиявшие на воспитание человека-творца, мы получили на выходе полноценного человека-потребителя.
Школьное образование и на данный момент “модифицируют”. Ребенок учится во втором классе. Проходят по математике тему “уравнения”. По долгу родителя проверяю домашку и вижу в тетради запись: х+3=13, х=10. Говорю ребенку, что ответ верный, но, мол, где решение? Ребенок выпучив глаза начинает доказывать, что их так и учат… Я, естественно, не верю и открываю их учебник. Шок! Теперь выпучиваю глаза уже я. В тексте русским по белому написано: “подбери такое число, при котором уравнение будет верным”! Ни примеров решения, ни описания нужных действий… просто подбери число!
Во что это вылилось? Вылилось это в то, что мы с Вами пользуемся товарами импортного производства. Телефончики - китайские, машинки - японские, европейские, бытовая техника - ну вы сами понимаете. Выбив из школы основные элементы, влиявшие на воспитание человека-творца, мы получили на выходе полноценного человека-потребителя.
Школьное образование и на данный момент “модифицируют”. Ребенок учится во втором классе. Проходят по математике тему “уравнения”. По долгу родителя проверяю домашку и вижу в тетради запись: х+3=13, х=10. Говорю ребенку, что ответ верный, но, мол, где решение? Ребенок выпучив глаза начинает доказывать, что их так и учат… Я, естественно, не верю и открываю их учебник. Шок! Теперь выпучиваю глаза уже я. В тексте русским по белому написано: “подбери такое число, при котором уравнение будет верным”! Ни примеров решения, ни описания нужных действий… просто подбери число!
Да, вот такие у нас в правительстве встречаются персонажи. И по закону демократии, такое можно разрешать...
Как Вам цитата? Раскрывает весь масштаб произошедших изменений? И все это берет начало в ДиП. Сначала выросло одно поколение, которое стремилось догнать америку по потреблению. Оно воспитало уже другое поколение, которое еще больше стремилось стать лучшими в мире потребителями. В итоге уже на уровне министров мы видим цель государства вырастить именно квалифицированных потребителей!
Тут есть один подвох. Чтобы потребитель квалифицированно потреблял, его нужно квалифицированно снабжать. А квалифицированное снабжение без планирования попросту невозможно. То есть, нам нужен плановый капитализм, что само по себе звучит абсурдно. По итогу мы получаем картину: воспитывается общество потребления, которому владельцы мира (а по-другому спланировать экономику не получится), будут продавать то, что произведут. Скажут Вам, что фаст-фуд полезен для здоровья, будете завтракать, обедать и ужинать гамбургерами. А знаете почему? Потому что в школе вас учили: “подбери такое число, при котором уравнение будет верным”, а не реши уравнение.
Тут есть один подвох. Чтобы потребитель квалифицированно потреблял, его нужно квалифицированно снабжать. А квалифицированное снабжение без планирования попросту невозможно. То есть, нам нужен плановый капитализм, что само по себе звучит абсурдно. По итогу мы получаем картину: воспитывается общество потребления, которому владельцы мира (а по-другому спланировать экономику не получится), будут продавать то, что произведут. Скажут Вам, что фаст-фуд полезен для здоровья, будете завтракать, обедать и ужинать гамбургерами. А знаете почему? Потому что в школе вас учили: “подбери такое число, при котором уравнение будет верным”, а не реши уравнение.
Резюмируя: нас планомерно подводят к стадному состоянию. Найдено в интернете. Честно говоря, от такого фото передергивает... Это то, что растет.
А вот это картинка из совершенно другой вселенной. Там есть люди, и нет быдла.
Планомерное изменение системы образования - это преступление против человечества. Ни больше, ни меньше! Эта тенденция присутствует по всему миру. И нет ни малейшего сомнения, что это заговор общемирового уровня, как бы банально это ни звучало. Если смотреть на проблему шире, то существование именно заговора, уже не видится сомнительной идеей. Нас плавно подводят к состоянию индифферентного быдла. Ну ладно, мы с Вами - наше поколение, видевшее развал Союза своими глазами - еще хоть на что-то способны. Но вот уже наши дети и внуки, вот им готовится удел стада, которое будут пичкать чем попало, как того требует высший замысел.
Теория заговора? Возможно. Возможно теория, а возможно и заговор. Но общение со своими сотрудниками, младше меня на десяток-полтора лет, не оставляет сомнения в том, что каждое новое поколение все более и более отстает в развитии интеллекта. Отсутствие интересов к самообразованию, саморазвитию - это штамп нового поколения. Следующее будет выделяться тем что будут знать где и почем можно купить… а вот как сделать, хоть что-нибудь своими руками - это, увы, не про них.
Теория заговора? Возможно. Возможно теория, а возможно и заговор. Но общение со своими сотрудниками, младше меня на десяток-полтора лет, не оставляет сомнения в том, что каждое новое поколение все более и более отстает в развитии интеллекта. Отсутствие интересов к самообразованию, саморазвитию - это штамп нового поколения. Следующее будет выделяться тем что будут знать где и почем можно купить… а вот как сделать, хоть что-нибудь своими руками - это, увы, не про них.
Возможно, не вс еще потеряно? Хочется в это верить!
Можно ли хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию? Думаю, да, можно. Первое, что надо сделать, это привить детям ограниченное пользование гаджетами. Им нужно объяснить, что все в жизни можно сделать своими руками, а интернет, хоть и кладезь знаний, отнюдь не единственный источник истины. Всему можно научиться. Важно привить им мысль, что самообразование - это интересно. Второе, научить их любить читать. Это вообще проблема современных подростков. Чтение для них - это мука, пустая трата времени. Но только благодаря чтению у человека может развиваться память. Чтение, если хотите, это бодибилдинг для мозга. Ну и третье, научить их наблюдать. Наблюдение за природой само по себе занятие интересное. Но если при этом дети будут делать свои умозаключения, то и мышление у них будет развиваться.
Это, на мой взгляд, основа развивающегося человека.
Это, на мой взгляд, основа развивающегося человека.
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Метки: деградация люди общество эволюция эпоха
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Так же современные люди стали больше и грамотнее писать, так как развитие месенджеров постоянно тренирует эти навыки. Лет пятьдесят назад, после школы, человек мог не написать ни строчки, кроме росписи в зарплатной ведомости. А вместо чтения мог удовлетворяться радио и телевизором, ну и лозунгом про светлое будущее на стене завода.
Сейчас всё меняется, люди поневоле получают гораздо больший объём информации, они вынуждены писать тексты для общения (есть конечно дауны использующие голосовухи, но недоразвитые люди были всегда).
Всё больше людей владеют иностранными языками, не только в рамках школьной программы, но и реально могут на них объясниться.
Интеллект это не багаж накопленных знаний, а умение ими оперировать, сопоставлять, уметь находить нужную информацию и делать правильные выводы.
Если у автора все вокруг тупые, то либо стоит присмотреться к окружению автора ("Скажи мне кто твой друг") либо снять с головы корону.
Формально возможностей у думающего, порядочного, творческого, трудолюбивого человека в СССР было больше. Такие люди вроде как были нужны и государство пыталось их воспитывать и поддерживать... Но на практике все было очень рандомно. Зависело от города, районы, школы, преподавателя, короче от места где ты родился... ну и от семьи конечно.
Да, тогда тянули за ручку в светлое будущее. Уговаривали и плохих и хороших. Учитесь, трудитесь. Вот вам институт, вот вам работа. А сейчас всем пох. Государство уже не нянька, а сторонний наблюдатель.
В Советское время был метод пряника, но он не сработал. Теперь - метод кнута. И быдляк зауважал новую власть. А для порядочных людей, конечно Советский подход эффективнее. Да и в целом он более мудрый и перспективный. Но не успели воспитать достаточное количество Советских людей. Теперь живем по законам неандертальцев.
Итак, образование не набор знаний, это библиотека получается. Набор заученных данных человеку не нужен. Раньше действительно это было возможно, поскольку человек только развивался. Но сейчас знать всё абсолютно не возможно. Спросите у серьезного физика нечто серьезное из биологии и скорее всего он не сможет дать ответ.
Так вот, образование это обучение где эти самые необходимые знания брать. Не нравится интернет? Так это дурость! Интернет это не только порно, котики и сайты для деградации с умным видом, дескать, обеспокоен за человечество. Интернет лучшая из всех библиотек! Тут моно найти всё. Или почти всё.
Человечество не становится глупее, глупые люди были всегда и будут дальше. И больше их стало только потому что людей стало больше, а в процентном соотношении мало что поменялось.
Так что, "автор", не бойтесь за человека, мы меняемся в зависимости от потребностей и возможностей. Сейчас у нас огромные возможности, которые разгружают память и дают возможность работать мозгу, потребляя знания.
Может сумбурно, но меня правда бесят такие ч(м)удаки, которые лучше всех знают что-то, но сформулировать не могут, но точно предсказывают деградацию человека, судя по себя лично.
воспитанием и образованием свих детей заниматься должны родители, а общеобразовательная школа и учителя сегодня - это лишь вспомогательный инструмент, с которым может и не фартануть, ибо педагоги-профессионалы ушли в бизнес, как советовал один известный мудак! российская "рыночная" экономика превратила работу учителя в услугу, качество которой зависит, как это и полагается, от цены) хочешь качественную услугу для своего ребенка - сам ищи хорошего педагога и плати ему свои бабосики!
Между нами и поколением начала 2000-х уже бесконечная пропасть, точно такая же, какая была между нами и поколением наших родителей. То, как преподавали нам, в 80-х-90х и то как преподавали нашим родителям, которые по сей день все помнят и могут объяснить без консультаций в интернете, эти вещи несопоставимы. Но мы хотя бы писали грамотно, потому что читали много, а не смотрели ютуб и слушали аудиокниги, мы чертили стоя за кульманами, развивая пространственное мышление и навыки точности и аккуратности, вместо печати чертежей на плоттерах, нам преподавали люди увлечённые своей профессией, преподнося предмет так, что он по сей день в голове, а не просто отбубнив, делая одолжение.
Я родом из Ростова и у нас по классификации вузов был РГУ (сейчас стал ЮФУ) потом Машиностроительный институт, Железнодорожники, а если ты совсем дундук - то шел ты в Пед Институт.