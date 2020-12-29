Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла

Планомерное изменение системы образования - это преступление против человечества. Ни больше, ни меньше! Эта тенденция присутствует по всему миру. И нет ни малейшего сомнения, что это заговор общемирового уровня, как бы банально это ни звучало. Если смотреть на проблему шире, то существование именно заговора, уже не видится сомнительной идеей. Нас плавно подводят к состоянию индифферентного быдла. Ну ладно, мы с Вами - наше поколение, видевшее развал Союза своими глазами - еще хоть на что-то способны. Но вот уже наши дети и внуки, вот им готовится удел стада, которое будут пичкать чем попало, как того требует высший замысел.



Теория заговора? Возможно. Возможно теория, а возможно и заговор. Но общение со своими сотрудниками, младше меня на десяток-полтора лет, не оставляет сомнения в том, что каждое новое поколение все более и более отстает в развитии интеллекта. Отсутствие интересов к самообразованию, саморазвитию - это штамп нового поколения. Следующее будет выделяться тем что будут знать где и почем можно купить… а вот как сделать, хоть что-нибудь своими руками - это, увы, не про них.