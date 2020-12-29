Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон... Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей" Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей" Экстремальное проветривание в Норильске Экстремальное проветривание в Норильске Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020... Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году В центре Грозного боевики напали на полицейских В центре Грозного боевики напали на полицейских Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона Гифки Гифки Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу несколько независимых государств По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу... Гифки Гифки Гифки - 15 Гифки - 15 В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в... Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский граненый стакан Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский... Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год Фотографии невероятных зданий времён СССР Фотографии невероятных зданий времён СССР Хитрый способ распутать шнур Хитрый способ распутать шнур 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние
Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла

Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла (16 фото)

Автор:
29 декабря 2020 12:15
Метки: деградация   люди   общество   эволюция   эпоха   
1286
16
Добро пожаловать на нашу кухню! Наливайте чай, или кофе если пожелаете, или чего покрепче, если того требует душа. Берите плюшки к своим напиткам. И если Вам есть, что сказать, то не стесняйтесь, высказывайтесь - мы здесь для того и собрались.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: деградация   люди   общество   эволюция   эпоха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Максим Т. 2 часа назад
«Потому что люди идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде iPhone, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру... Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы». Рэй Бредбери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Сергей Борисов Полчаса назад
План Далласа по уничтожению страны изнутри через подрастающее поколение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Марина 40 минут назад
Ога, люди тупеют, а вот тесты на интеллект регулярно подкручивают в большую сторону, считается, что современный человек умнее своего предка из середины двадцатого века процентов на двадцать.
Так же современные люди стали больше и грамотнее писать, так как развитие месенджеров постоянно тренирует эти навыки. Лет пятьдесят назад, после школы, человек мог не написать ни строчки, кроме росписи в зарплатной ведомости. А вместо чтения мог удовлетворяться радио и телевизором, ну и лозунгом про светлое будущее на стене завода.
Сейчас всё меняется, люди поневоле получают гораздо больший объём информации, они вынуждены писать тексты для общения (есть конечно дауны использующие голосовухи, но недоразвитые люди были всегда).
Всё больше людей владеют иностранными языками, не только в рамках школьной программы, но и реально могут на них объясниться.
Интеллект это не багаж накопленных знаний, а умение ими оперировать, сопоставлять, уметь находить нужную информацию и делать правильные выводы.
Если у автора все вокруг тупые, то либо стоит присмотреться к окружению автора ("Скажи мне кто твой друг") либо снять с головы корону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov 43 минуты назад
Все здорово написано, но к сожалению индифферентного потребительского быдла и в СССР хватало. Тут даже Советская школа была бессильна... Да и "казанский феномен" молодежных банд, братки из 90-х, они разве не в Советских школах учились? Кто-то учился, ходил в кружки, читал книги, вдохновлялся "Гостьей из будущего", а кто-то забивал своих одноклассников арматурой...
Формально возможностей у думающего, порядочного, творческого, трудолюбивого человека в СССР было больше. Такие люди вроде как были нужны и государство пыталось их воспитывать и поддерживать... Но на практике все было очень рандомно. Зависело от города, районы, школы, преподавателя, короче от места где ты родился... ну и от семьи конечно.
Да, тогда тянули за ручку в светлое будущее. Уговаривали и плохих и хороших. Учитесь, трудитесь. Вот вам институт, вот вам работа. А сейчас всем пох. Государство уже не нянька, а сторонний наблюдатель.
В Советское время был метод пряника, но он не сработал. Теперь - метод кнута. И быдляк зауважал новую власть. А для порядочных людей, конечно Советский подход эффективнее. Да и в целом он более мудрый и перспективный. Но не успели воспитать достаточное количество Советских людей. Теперь живем по законам неандертальцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
dima423 47 минут назад
ну бред же... кого и с кем сравнивают?? гопник из пту в 80е он и сейчас гопник из пту... а отличник-вундеркинд, участвующий в олимпиадах он и сейчас умен, и не менее чем тогда... И такие и будут двигать прогресс вперед...а основные массы они всегда тупыми были и инертными, и при царе горохе и при союзе и сейчас))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Максим Час назад
Я хотел почитать пост, но уже основное утверждение ошибочно. А если ошибочна база, значит и дальше пойдёт снежным комом.
Итак, образование не набор знаний, это библиотека получается. Набор заученных данных человеку не нужен. Раньше действительно это было возможно, поскольку человек только развивался. Но сейчас знать всё абсолютно не возможно. Спросите у серьезного физика нечто серьезное из биологии и скорее всего он не сможет дать ответ.
Так вот, образование это обучение где эти самые необходимые знания брать. Не нравится интернет? Так это дурость! Интернет это не только порно, котики и сайты для деградации с умным видом, дескать, обеспокоен за человечество. Интернет лучшая из всех библиотек! Тут моно найти всё. Или почти всё.
Человечество не становится глупее, глупые люди были всегда и будут дальше. И больше их стало только потому что людей стало больше, а в процентном соотношении мало что поменялось.
Так что, "автор", не бойтесь за человека, мы меняемся в зависимости от потребностей и возможностей. Сейчас у нас огромные возможности, которые разгружают память и дают возможность работать мозгу, потребляя знания.
Может сумбурно, но меня правда бесят такие ч(м)удаки, которые лучше всех знают что-то, но сформулировать не могут, но точно предсказывают деградацию человека, судя по себя лично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
почему убогие думают, что их отпрысками должны заниматься посторонние люди, у которых в нашей стране своих проблем вагон и маленькая тележка?!
воспитанием и образованием свих детей заниматься должны родители, а общеобразовательная школа и учителя сегодня - это лишь вспомогательный инструмент, с которым может и не фартануть, ибо педагоги-профессионалы ушли в бизнес, как советовал один известный мудак! российская "рыночная" экономика превратила работу учителя в услугу, качество которой зависит, как это и полагается, от цены) хочешь качественную услугу для своего ребенка - сам ищи хорошего педагога и плати ему свои бабосики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Unics Шурум-бурум Час назад
Так для того, чтобы родители воспитывали своих детей на должном уровне, они сами должны соответствовать этому уровню. А наше образование гнобят и урезают уже не один десяток лет. Круг то становится почти замкнутый, а при таком подходе к образованию, он и совсем скоро замкнётся. Так что соглашусь с автором ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Unics 14 минут назад
что такое "должный уровень" воспитания?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 2 часа назад
Всё произойдёт гораздо быстрее! Уже происходит!
Всё произойдёт гораздо быстрее! Уже происходит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Pontiypilat 2 часа назад
Чем проще школьная программа, тем умнее выглядит власть в глазах избирателя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Даже добавить нечего, полностью с вами согласен
Даже добавить нечего, полностью с вами согласен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 2 часа назад
Автор, чтоб ты знал, я тебе скажу как родному: эта эпоха давно уже вовсю буйствует.
Между нами и поколением начала 2000-х уже бесконечная пропасть, точно такая же, какая была между нами и поколением наших родителей. То, как преподавали нам, в 80-х-90х и то как преподавали нашим родителям, которые по сей день все помнят и могут объяснить без консультаций в интернете, эти вещи несопоставимы. Но мы хотя бы писали грамотно, потому что читали много, а не смотрели ютуб и слушали аудиокниги, мы чертили стоя за кульманами, развивая пространственное мышление и навыки точности и аккуратности, вместо печати чертежей на плоттерах, нам преподавали люди увлечённые своей профессией, преподнося предмет так, что он по сей день в голове, а не просто отбубнив, делая одолжение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
costa BillyBonzz 55 минут назад
Все это можно вернуть, но для этого зарплата преподавателя должна стать выше средней зарплаты, чтобы преподавателем было быть престижно и чтобы был конкурс выбирающий лучших.
Я родом из Ростова и у нас по классификации вузов был РГУ (сейчас стал ЮФУ) потом Машиностроительный институт, Железнодорожники, а если ты совсем дундук - то шел ты в Пед Институт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Alexander 2 часа назад
С быдлом афтор перебрал, не нужно всех под одну гребёнку, не спорю, многое прада про СССР, но нужно жить дальше и подбадривать народ а не окунать постоянно "мордой" в дерьмо, что кстати в последнее время всё чаще и чаще в соц сетях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Alexander 2 часа назад
Как подбадривать народ? « эгегей, молодцы, больше , ещё больше Дом-2, мультиков « Южный парк, Бивес и Баттхед» , картинок в интернете, сериалов по тв и компьютерных игр?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Alexander BillyBonzz 57 минут назад
В крайности кидаться не нужно, пессимистов и так хватает, вот и ноют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь Alexander 6 минут назад
Не правы вы. Нужно почаще мордой в дерьмо макать. Пока человек сам взглянет на себя со стороны как неприглядно он выглядит - не начнёт задумываться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали Когда "борьба с расизмом" доходит до маразма Когда "борьба с расизмом" доходит до маразма Фотограф 20 лет снимал людей на улицах, чтобы доказать, что большинство из нас одевается одинаково Фотограф 20 лет снимал людей на улицах, чтобы доказать, что большинство из нас одевается одинаково 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера
сэмён

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112261



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как в Ливии пустили реки прямо под Сахарой
5
131
Как в Ливии пустили реки прямо под Сахарой
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
6
195
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
﻿
Набирающие популярность
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
0
14
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
Косплей недели: LoL, Mortal Kombat X, NieR: Automata, «Люди Икс», «Титаник»
0
3
Косплей недели: LoL, Mortal Kombat X, NieR: Automata, «Люди Икс», «Титаник»
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео)
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#аварии#интересны#коты#истории#пандемия#дети#подарки#сша
#интересно#животные#люди#Юмор#авто аварии#китай#прикол#картинки#россии#подборки
#юмора#приколы#Новым годом#дтп#прикольные#рождество#авария дня#креатив#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться