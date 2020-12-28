Активисты "Наследия" поймали в Запорожье очередного педофила, который оказался сотрудником полиции

Житель Днепра специально приехал в Запорожье, чтобы встретиться с несовершеннолетней девочкой. Перед поездкой он долго "окучивал" свою пассию. Осталось узнать, как отреагируют на это увлечение его коллеги.
Украинские активисты из группы "Наследие" занимаются разоблачением педофилов. Это некоммерческая организация, членами которой являются обычные неравнодушные граждане страны. Они отслеживают любителей несорвешеннолетних в соцсетях, назначают им встречи и снимают их на камеру, чтобы "страна знала своих героев".
Только за последний год таким образом было выявлено около 20 склонных к педофилии лиц. Среди них- люди достойных профессий и разной ориентации.
Только за последний год таким образом было выявлено около 20 склонных к педофилии лиц. Среди них- люди достойных профессий и разной ориентации.
Совсем недавно в Запорожье поймали очередного 25-летнего любителя несовершеннолетних девочек. Им оказался сотрудник полиции из Днепра. Он переписывался в Сети с 13-летней девочкой и ради встречи с ней приехал в Запорожье. Однако вместо юной "Лолиты" ему пришлось пообщаться с крепкими парнями из группы "Наследие", которые провели профилактическую беседу и объяснили, в чем товарищ был неправ.
В паблике в ВК активисты выкладывают скрины переписок и фото тех, кого они успели вывести на чистую воду, а также отвечают на вопросы. подписчиков.
Думаем, и наших читателей может заинтересовать эта информация. Итак, самые распространенные вопросы и ответы на них.
"Что вы с ними делаете после встречи? Передаете ли в полицию?"
- После того как пойманный отвечает на наши вопросы,касательно своей идентификации,места жительства,мотивов встречи,деталей переписки и т.д гражданин отпускается восвояси. В полицию водим редко,так как в этом нет смысла. В том что гражданин имел умысел нет преступления согласно УК Украины. В полицию пойманные попадают только если сердобольные граждане,ставшие невольными свидетелями поимки звонят в 102.
"Их убивать надо! Почему вы их не убиваете? Яйца отрезать надо! В подвалы сажать"и т.п.
- ☝🏻Если вы готовы взять на себя убийство или нанесение тяжких телесных-милости просим,я вам с удовольствием передам педа для казни😊.
"Я хочу с вами на выезд,я сын директора мира/крутой спортсмен/раньше занимался таким же/ненавижу педофилов"и т.п.
- Команда собрана около года назад,все мои друзья,проверенные не раз в передрягах люди с непоколебимыми убеждениями. Это мои люди,которым я доверяю как себе. Спасибо за предложения помощи,они очень ценны для меня и говорят как минимум,что организация занимается верным делом и у нас есть единомышленники💪🏻. Но помощь в выездах не нужна,справляемся.
"Это мой муж/брат/сват,он не мог такого сделать,100+ лет его знаю/он примерный семьянин/вы сами его заставили/признание выбили"и т.п.
- Единственное,что я могу ответить на подобное это "соболезную". За время существования движения у нас не было поймано ни одного невиновного,цели клеветать людей нет. И хочу обратиться к родственникам/друзьям,которые заступаются за педов. Не стоит мнить,что ваш родыч или друг на столько важная персона,чтобы на него тратили время и обвиняли беспочвенно☝🏻😉
"Что вы с ними делаете после встречи? Передаете ли в полицию?"
- После того как пойманный отвечает на наши вопросы,касательно своей идентификации,места жительства,мотивов встречи,деталей переписки и т.д гражданин отпускается восвояси. В полицию водим редко,так как в этом нет смысла. В том что гражданин имел умысел нет преступления согласно УК Украины. В полицию пойманные попадают только если сердобольные граждане,ставшие невольными свидетелями поимки звонят в 102.
"Их убивать надо! Почему вы их не убиваете? Яйца отрезать надо! В подвалы сажать"и т.п.
- ☝🏻Если вы готовы взять на себя убийство или нанесение тяжких телесных-милости просим,я вам с удовольствием передам педа для казни😊.
"Я хочу с вами на выезд,я сын директора мира/крутой спортсмен/раньше занимался таким же/ненавижу педофилов"и т.п.
- Команда собрана около года назад,все мои друзья,проверенные не раз в передрягах люди с непоколебимыми убеждениями. Это мои люди,которым я доверяю как себе. Спасибо за предложения помощи,они очень ценны для меня и говорят как минимум,что организация занимается верным делом и у нас есть единомышленники💪🏻. Но помощь в выездах не нужна,справляемся.
"Это мой муж/брат/сват,он не мог такого сделать,100+ лет его знаю/он примерный семьянин/вы сами его заставили/признание выбили"и т.п.
- Единственное,что я могу ответить на подобное это "соболезную". За время существования движения у нас не было поймано ни одного невиновного,цели клеветать людей нет. И хочу обратиться к родственникам/друзьям,которые заступаются за педов. Не стоит мнить,что ваш родыч или друг на столько важная персона,чтобы на него тратили время и обвиняли беспочвенно☝🏻😉
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Метки: видео наследие несовершеннолетняя педофил
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Но иной раз, государство предпочитает не замечать нарушений, вот тогда представители народа берут Закон в свои руки. Это конечно страшно, так как бесконтрольно, но у людей сдают нервы. Понять их можно.
Для тех, кто в танке - оккупай педофиляй. Некому больше педофилов ловить.
Сколько людей искупалось, сколько танцевало!