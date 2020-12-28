Активисты "Наследия" поймали в Запорожье очередного педофила, который оказался сотрудником полиции

Думаем, и наших читателей может заинтересовать эта информация. Итак, самые распространенные вопросы и ответы на них.

"Что вы с ними делаете после встречи? Передаете ли в полицию?"

- После того как пойманный отвечает на наши вопросы,касательно своей идентификации,места жительства,мотивов встречи,деталей переписки и т.д гражданин отпускается восвояси. В полицию водим редко,так как в этом нет смысла. В том что гражданин имел умысел нет преступления согласно УК Украины. В полицию пойманные попадают только если сердобольные граждане,ставшие невольными свидетелями поимки звонят в 102.



"Их убивать надо! Почему вы их не убиваете? Яйца отрезать надо! В подвалы сажать"и т.п.

- ☝🏻Если вы готовы взять на себя убийство или нанесение тяжких телесных-милости просим,я вам с удовольствием передам педа для казни😊.



"Я хочу с вами на выезд,я сын директора мира/крутой спортсмен/раньше занимался таким же/ненавижу педофилов"и т.п.

- Команда собрана около года назад,все мои друзья,проверенные не раз в передрягах люди с непоколебимыми убеждениями. Это мои люди,которым я доверяю как себе. Спасибо за предложения помощи,они очень ценны для меня и говорят как минимум,что организация занимается верным делом и у нас есть единомышленники💪🏻. Но помощь в выездах не нужна,справляемся.



"Это мой муж/брат/сват,он не мог такого сделать,100+ лет его знаю/он примерный семьянин/вы сами его заставили/признание выбили"и т.п.

- Единственное,что я могу ответить на подобное это "соболезную". За время существования движения у нас не было поймано ни одного невиновного,цели клеветать людей нет. И хочу обратиться к родственникам/друзьям,которые заступаются за педов. Не стоит мнить,что ваш родыч или друг на столько важная персона,чтобы на него тратили время и обвиняли беспочвенно☝🏻😉