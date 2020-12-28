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Активисты "Наследия" поймали в Запорожье очередного педофила, который оказался сотрудником полиции

Активисты "Наследия" поймали в Запорожье очередного педофила, который оказался сотрудником полиции (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 12:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   наследие   несовершеннолетняя   педофил   
2212
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Житель Днепра специально приехал в Запорожье, чтобы встретиться с несовершеннолетней девочкой. Перед поездкой он долго "окучивал" свою пассию. Осталось узнать, как отреагируют на это увлечение его коллеги.

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Метки: видео   наследие   несовершеннолетняя   педофил   
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18  комментариев
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8k
harlamov Час назад
Хайповая тема конечно. Спортсмены пиарятся, деньги зарабатывают. Их бизнес, ОК. Но все таки не считаю их такими уж благородными оленями. Хотя и зла большого не вижу. Все таки писать всякую дичь школьницам это неправильно. Да и не особо дальновидно. Это самый дорогой вид проституции, который только депутаты и олигархи могут себе позволить, а он со своей тысячью лезет))
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−7
Племянник Путина 51 секунду назад
что с ним разговаривать? грохнуть в посадке и всех дел
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1k
zenon 3 минуты назад
Опять всё напутали. Он специально хотел втесаться в их банду, что бы потом сдать всех за один раз, опять конкуренты всё испортили.
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741
buba 5 минут назад
чет как то пиз...ом попахивает и клоунадой.... он может и педофил, но не идиот, тем более мент, понимает пади что за это статья светит?? И прям взял и поехал, а тут его доблестные тимуровцы задержали и пальчиком погрозили!!!
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489
Кукулькан 15 минут назад
Ловите педофилов! Они повсюду!
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3k
Bhaal 22 минуты назад
Дело Тесака живёт. Пусть и на Украине.
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10k
Ледовый Полчаса назад
К нам сегодня заходил некропедозоофил, мёртвых маленьких котёнков он с собою уносил
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−10
Сергей 36 минут назад
Хороший бизнес, эта ловля педофилов. Можно просто актеров находить, скрины поддельные, и вуаля - просмотры в ютубе,реклама, интерес к организации
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561
Максим 39 минут назад
Ничего плохого в народном контроле нет, если это просто контроль. То есть без насилия, без самосуда. (это с точки зрения закона).
Но иной раз, государство предпочитает не замечать нарушений, вот тогда представители народа берут Закон в свои руки. Это конечно страшно, так как бесконтрольно, но у людей сдают нервы. Понять их можно.
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29k
Korolev 56 минут назад
Этим должно государство заниматься. Только у него есть право на насилие...
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629k
Result Автор поста Korolev 54 минуты назад
А где вы увидели насилие?
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8
Верните аккаунт суки! Час назад
Ну что, мои маленькие любители экстремизма? Больше эти слова вы услышите только в записи.


Для тех, кто в танке - оккупай педофиляй. Некому больше педофилов ловить.
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561
Максим Верните аккаунт суки! 42 минуты назад
"маленькие любители экстремизма", аж на слезу ностальгии пробило. Хороший проект был, душевный.
Сколько людей искупалось, сколько танцевало!
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7k
kaboza Час назад
дупло диаметром с бочку обеспеченно
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