Заводские рабочие вчетвером украли больше тонны сыра

Полиция города Ольгин (Куба) арестовала четырех мужчин, которые украли с завода 1335 килограммов сыра. Половину товара они успели сбыть на черном рынке, но были задержаны, когда перевозили оставшийся сыр в автомобиле.
По данным полиции, расхитители государственного имущества были сотрудниками компании Holguín Dairy и вынесли со склада предприятия в общей сложности 1335 килограммов молочного продукта. Они спрятали украденное в двух помещениях, находящихся прямо рядом со складом.
Продукты хранили в холодильниках и сбывали на черном рынке - в основном владельцам ресторанов, большими партиями. Помещения были предварительно подготовлены - промышленные холодильники, кондиционер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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