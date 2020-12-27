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Заводские рабочие вчетвером украли больше тонны сыра

Заводские рабочие вчетвером украли больше тонны сыра (4 фото)

Автор:
27 декабря 2020 13:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: воровство на работе   воровство. кража   кражи   куба   преступление   сыр   
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Полиция города Ольгин (Куба) арестовала четырех мужчин, которые украли с завода 1335 килограммов сыра. Половину товара они успели сбыть на черном рынке, но были задержаны, когда перевозили оставшийся сыр в автомобиле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воровство на работе   воровство. кража   кражи   куба   преступление   сыр   
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5  комментариев
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9k
zlopisec 2 часа назад
Совсем Ольгинские ахренели....
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сапер Водичка 45 минут назад
Заводские рабочие вчетвером украли больше тонны сыра
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8
Иван 48 минут назад
О, так значит можно воровать без потери качества продукции, ведь заметили лишь при перевозке:)))
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446
insaider 2 часа назад
Заводские рабочие вчетвером украли больше тонны сыра
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Фидель крутится, как вентилятор, в своей могиле. В Кубе началась прихватизация! Скоро компаньеро Чубайсеро выпустит ваучеры и вообше все загонит задешево американцам. Все просрали!
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