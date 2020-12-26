Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники

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Как не надо уходить от копов
Поворотник здорового человека
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короче ситуация простая как пять копеек, как многие знают у современных и не очень машин у поворотников есть функция смены полосы, тоесть слегка прижал рычажок и отпустил и лампочки с нужной стороны моргнут три-четыре раза, если нажать на рычажок до щелчка то моргать будет постоянно пока сам не выключишь или рулем не выключит.
так вот постоянно меня машины ( в семье три штуки) и на 2-х есть функция трех морганий (на них чаще езжу) а в одной нет. так вот когда еду в той где нету по привычке просто нажимаю рычажок и уверен шо моргнет,а оно не моргает, стыдно перед людьми в потоке. но минут через пять привыкаю и включаю до щелчка.