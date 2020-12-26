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Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники

Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники (12 фото + 3 гиф)

Автор:
26 декабря 2020 22:20
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: автомобилисты   интересны   поворотники   подборки   приколы   юмор   
1747
15
Включить все анимашки

Смешно и грустно это всё...

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Метки: автомобилисты   интересны   поворотники   подборки   приколы   юмор   
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3k
Tuskub Полчаса назад
Включить поворотник - движение одного пальца. И я всегда считал и считаю, что это ничтожное время делит водителей на нормальных людей и мудаков. Нормальным людям - респект и уважуха, а мудакам всех родов и видов - негатив и проклятия! ..ибо они не должны размножаться!
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4k
Янус Полуэктович Tuskub 7 минут назад
есть ещё один подвид дебилов. включить поворотник уже в момент манёвра. этим, почему-то, в основном девушки за рулём промышляют.
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4k
Янус Полуэктович 9 минут назад
на самом первом фото - передние поворотники от BMW в кузове Е36. Это такой намёк или просто первую попавшуюся фотографию взяли?)
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794
оберлейтенант 17 минут назад
щас тапками закидаете, ну а шо делать если переодически виноват
,
короче ситуация простая как пять копеек
, как многие знают у современных и не очень машин у поворотников есть функция смены полосы, тоесть слегка прижал рычажок и отпустил и лампочки с нужной стороны моргнут три-четыре раза, если нажать на рычажок до щелчка то моргать будет постоянно пока сам не выключишь или рулем не выключит.
так вот постоянно меня машины ( в семье три штуки) и на 2-х есть функция трех морганий (на них чаще езжу) а в одной нет. так вот когда еду в той где нету по привычке просто нажимаю рычажок и уверен шо моргнет,а оно не моргает, стыдно перед людьми в потоке. но минут через пять привыкаю и включаю до щелчка.
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3k
RALEXXX 39 минут назад
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7k
Cornho Час назад
Самокритично...

Самокритично...
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