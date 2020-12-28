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Стоматологическое: зубы болят — мочи нет

Стоматологическое: зубы болят — мочи нет (16 фото)

Автор:
28 декабря 2020 09:16
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: интересны   медицины   подборки   приколы   стоматология   юмора   
3854
16

Детство заканчивается тогда, когда боишься посещать стоматолога не из-за зубной боли, а из-за финансов.

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Метки: интересны   медицины   подборки   приколы   стоматология   юмора   
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9k
3.6o6pa Час назад
В детстве "рвал" себе зубы сам. Единственный раз, когда не сам - то было в классе втором. Брат меня на перемене после слов: "зуб шатается" - потащил в кабинет стоматолога на третий этаж (Да! Представьте себе в "распроклятущем" СССР кабинеты зубных врачей были в школах... бесплатные). Так вот, врачиха, достав горячие щипцы из автоклава неуклюже ткнула ими мне... в глаз, зуб правда потом дёрнула, но приятного было... ай, да что там, совсем не было. И я, подумав, что зубов у меня еще много, а глаз всего два, больше зубы рвать не ходил.
В детстве "рвал" себе зубы сам. Единственный раз, когда не сам - то было в классе втором. Брат меня на перемене после слов: "зуб шатается" - потащил в кабинет стоматолога на третий этаж (Да! Представьте себе в "распроклятущем" СССР кабинеты зубных врачей были в школах... бесплатные). Так вот, врачиха, достав горячие щипцы из автоклава неуклюже ткнула ими мне... в глаз, зуб правда потом дёрнула, но приятного было... ай, да что там, совсем не было. И я, подумав, что зубов у меня еще много, а глаз всего два, больше зубы рвать не ходил.
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2k
vts Полчаса назад
Стоматологическое: зубы болят — мочи нет
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16k
Злобный Члегр 38 минут назад
Петросяна когда вызывать?
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Валерий Час назад
Заходит блондинка в кабинет стоматолога и начинает причитать:
- Ой ,прямо не знаю ,что больнее :зуб вырвать или аборт сделать?
..и так 20 минут..
Доктор срывается
-Вы уж определитесь в конце концов, а то я не пойму ,как кресло ставить?!
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