Стоматологическое: зубы болят — мочи нет

Детство заканчивается тогда, когда боишься посещать стоматолога не из-за зубной боли, а из-за финансов.
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Минутка тонкого медицинского юмора
Крипота-то какая, крипота!
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