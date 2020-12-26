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"А это грибочки": полицейские задержали веселого закладчика с большой партией наркотиков

"А это грибочки": полицейские задержали веселого закладчика с большой партией наркотиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 21:35
Сообщество : Криминал
Метки: видео   закладчик   москва   наркотики   обыски   полиции   
1780
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1

Молодой человек с таким позитивом признает свою вину будто ему светит 10 лет курорта.

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Метки: видео   закладчик   москва   наркотики   обыски   полиции   
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17  комментариев
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20
Aiden Highrider 2 часа назад
Синька - главный наркотик, но почему-то активно продается, а к грибочкам и травке даже нет привыкания...
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−28
Электроник 6 минут назад
Его бы отправить на Филиппины для перевоспитания.
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3k
Tuskub Полчаса назад
Дурак! Просто взял и просрал свою жизнь...Жаль его, но он сам выбрал...
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86k
Дмитрий Полчаса назад
На Украину надо было ехать - Зеленский бы прикупил всю партию .
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2k
Mellivora 47 минут назад
А че, наркоманье кого-то интересует?
У нас в Питере реклама наркоты и работы разносчиком разве что конкурирует с рекламой проституток.
Мутные торчки курсируют по району в поисках закладок.
Чего они там ловят? Наркота тоннами ввозится,а они сотню кило конфискуют и рапортуют.
Борьба с наркотиками ведется не так. Это все возня между бизнесменами и крышами.
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32k
parallax Mellivora Полчаса назад
Отлавливают пешек, для отчётности. А крупная рыбёшка им в сети не попадётся.
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3
Евгений 2 часа назад
Надо было ему скормить все найденное
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Он сам обделанный по самые уши. А вообще, таких надо бы отстреливать на месте! как бешеных собак. А их шефов и "биг боссов" вычислять и прилюдно вешать на площадях.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
А ему пофиг. Будет на зоне распространять
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
"А это грибочки": полицейские задержали веселого закладчика с большой партией наркотиков
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1k
valns 2 часа назад
Ээээх, по этапу, да с юморком
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32k
parallax 2 часа назад
Как кумар пройдёт, так и осознает.
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−24
Бубенчики 2 часа назад
У нас марихуана, грибочки, боевые пистолеты продаются свободно
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5k
Андрей Крылов Бубенчики 2 часа назад
Где у Вас? В Киеве? Может быть...
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348
Алексей Андрей Крылов 56 минут назад
У, да у вас батенька украинизация головного мозга.
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5k
Андрей Крылов Алексей 44 минуты назад
Это у вас дебилизация мозга! Поди купи в РОссии наркотики или пистолет? И мне расскажи, где это сделать просто. Я то знаю как оно и что. Полтора года "ограничения свободы" за 222. Пояснить за что и как? Умник хренов. Агна... Так всё просто, что прям ПЦ... Это только в кино просто!
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