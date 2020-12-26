"А это грибочки": полицейские задержали веселого закладчика с большой партией наркотиков

Полицейские Северного округа Москвы задержали в районе Восточного Дегунино позитивного молодого человека, который занимался сбытом наркотических веществ, оставляя для покупателей так называемые закладки.

При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 99 упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану, общим весом 630 граммов, а также незначительное количество галлюциногенных грибов.

Кладмен откровенно поведал полицейским, где распространял наркотики, как получал деньги и как их выводил. Весельчак даже хотел съесть грибочков, но ему, к счастью, не дали.