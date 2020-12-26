"А это грибочки": полицейские задержали веселого закладчика с большой партией наркотиков

Молодой человек с таким позитивом признает свою вину будто ему светит 10 лет курорта.
Полицейские Северного округа Москвы задержали в районе Восточного Дегунино позитивного молодого человека, который занимался сбытом наркотических веществ, оставляя для покупателей так называемые закладки.
При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 99 упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану, общим весом 630 граммов, а также незначительное количество галлюциногенных грибов.
Кладмен откровенно поведал полицейским, где распространял наркотики, как получал деньги и как их выводил. Весельчак даже хотел съесть грибочков, но ему, к счастью, не дали.
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На вопрос о том сколько он заработал, закладчик честно ответил, что нисколько - "все скурил". Интересно, как скоро, молодой человек осознает всю серьезность ситуации. Ведь судя по количеству обнаруженных наркотиков, ему светит от 10 до 20 лет заключения.
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У нас в Питере реклама наркоты и работы разносчиком разве что конкурирует с рекламой проституток.
Мутные торчки курсируют по району в поисках закладок.
Чего они там ловят? Наркота тоннами ввозится,а они сотню кило конфискуют и рапортуют.
Борьба с наркотиками ведется не так. Это все возня между бизнесменами и крышами.