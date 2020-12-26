Прикольные, беззлобные изречения и мысли о прекрасной половине человечства.
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но бывают исключения. но очень редко
Ведь с современными бабами именно так происходит направо и налево.