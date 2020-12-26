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Народная мудрость о женщинах

Народная мудрость о женщинах (18 фото)

Автор:
26 декабря 2020 14:21
Метки: женщины   приколы   юмор   
846
18
Прикольные, беззлобные изречения и мысли о прекрасной половине человечства.
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Метки: женщины   приколы   юмор   
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434
insaider 2 часа назад
Народная мудрость о женщинах
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Росомаха 9 минут назад
Мы расслабились, а мусульмане думают что баба есть баба, по этому они и доминировать стали.
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19k
Добрый Алабай Полчаса назад
Женщина - друг человека. Кстати, в некоторых языках "мужчина" и "человек" - это одно слово, а "женщина" - совсем другое слово и совсем не человек.
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3k
TirAn 38 минут назад
Согласен со всем вышеизложенным. (опыт общения 54 года)
но бывают исключения. но очень редко
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18k
BillyBonzz Час назад
Чтобы научиться понимать женщину, нужно научиться думать случайные мысли.
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Счастливым - это высосать из него все соки, в 40 с лишн его в гроб загнать и дальше жить на его бабло?
Ведь с современными бабами именно так происходит направо и налево.
Счастливым - это высосать из него все соки, в 40 с лишн его в гроб загнать и дальше жить на его бабло? Ведь с современными бабами именно так происходит направо и налево.
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49k
Петр Автор поста 2 часа назад
Народная мудрость о женщинах
Народная мудрость о женщинах
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Петр Автор поста 2 часа назад
Народная мудрость о женщинах
Народная мудрость о женщинах
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Петр Автор поста 2 часа назад
Народная мудрость о женщинах
Народная мудрость о женщинах
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3k
Убийца Прохиндеев Петр 59 минут назад
Между девушкой и ох*шей бабищей, которая так воспитана старшей ох*шей бабищей, есть большая разница.
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Ратибор Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Конечно есть, девушка - персонаж сказочный, в отличие от наследственной бабищи!
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