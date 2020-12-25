Ева Тушенкина
25 доказательств того, что удивительное - рядом
(26 фото)
Автор:
25 декабря 2020 13:07
На сайте Reddit есть очень популярное сообщество
Mildly Interesting
("Довольно интересно") и в нем 18,4 миллиона участников. Люди публикуют все, что показалось им достойным внимания: какие-то нетривиальные штуки, которые не встретишь на каждом шагу. И вроде ничего из ряда вон выходящего, но в целом - "довольно интересно".
1. Шампунь для собак, на котором написано, что он тестировался на людях
2. Частичная гетерохромия обоих глаз
3. Соблюдение дистанции на эскалаторе в супермаркете
4. Этот финский производитель хлеба надел маску на свою фирменную картинку
5. Засыпанные снегом новогодние гирлянды
6. Лифт с ножным управлением
7. Окно в ванной комнате, которое выглядит как картина на стене
8. Одна собака выглядит как тень от другой
9. Дом, украшенный спящим псом Снупи
10. Морозилка, которая делает не ледяные кубики, а ледяные шарики
11. Мозаичный пол, выложенный из крышек от бутылок
12. Старое издание "Тома Сойера" под настоящим именем Марка Твена - Сэмюэл Л. Клеменс
13. Обручальное кольцо, на котором выгравирован отпечаток пальца партнера
14. Стойка для парковки скейтбордов
15. Кто-то выбросил старые ботинки Dr. Martens. Их подобрали и привели в порядок
16. Салфетка в точности повторяет узор ковра
17. Поручни не соединяется с полом, поэтому его легче мыть
18. Чашка, сделанная в оккупированной Японии
19. Конструктивное решение: собачья лежанка, вырезанная под лестницей
20. Старые эскалаторы на станции Виньярд в Сиднее теперь украшают собой потолок
21. Самый большой в мире ковш экскаватора "драглайн"
22. Пыльный отпечаток ящерицы, упавшей с потолка
23. Соседка по квартире поставила зеркало, чтобы солнце проникало в комнату
24. Временная библиотека в помещении старого продуктового магазина (новое библиотечное здание строится)
25. Полная коллекция всех когда-либо созданных щитов LEGO
Источник: — переведено специально для
fishki.net
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