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25 доказательств того, что удивительное - рядом

25 доказательств того, что удивительное - рядом (26 фото)

Автор:
25 декабря 2020 13:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: всякое разное   всякое. интересное   и такое бывает   интересная всячина   чего только не производят   чего только не увидишь   
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На сайте Reddit есть очень популярное сообщество Mildly Interesting ("Довольно интересно") и в нем 18,4 миллиона участников. Люди публикуют все, что показалось им достойным внимания: какие-то нетривиальные штуки, которые не встретишь на каждом шагу. И вроде ничего из ряда вон выходящего, но в целом - "довольно интересно".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всякое разное   всякое. интересное   и такое бывает   интересная всячина   чего только не производят   чего только не увидишь   
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