Дети до 16-ти не допускаются

В СССР "как известно" "секса не было"...) (сарказм, если что.) Хотя, был конечно секс. ) А как иначе?! ) И ещё были помимо всего прочего, так называемые фильмы для взрослых. Или как их официально называли-"дети до 16 лет". Была у них такая грозная и одновременно привлекающая к себе внимание маркировка.
Помните эти аршинные буквы на афишах? А рядом, на кассе, обязательно висела табличка: «Все билеты проданы».
Что мы только не придумывали, чтобы проникнуть в зрительный зал! Шпионы и разведчики по обе стороны железного занавеса позавидовали бы нашей изобретательности.
В ход шли любые способы: У девочек-"мамина помада, сапоги старшей сестры", стащенные потихоньку/одолженные паспорта у тех, кому 16 уже исполнилось, выпрашивание билетика у тех, кто мог его спокойно купить и т.д. Но купить билет было мало, нужно было исхитриться и попасть в кинозал мимо бдительных билетерш, которые одним взглядом умели определять истинный возраст кинозрителя :)
И если кому-то удавалось хоть одним глазком увидеть запретные кадры - ооооо! Он становился героем класса. И на каждой перемене рассказывал в подробностях про то, как они там..
А что собственно мы там рассчитывали увидеть?!
Наверное все таки для пацанов надежда увидеть "запретку"-кусочек обнаженки ) Только вот она не всегда оправдывалась эта надежда... Порой было даже непонятно из каких соображений ставили эту маркировку "до 16 лет не допускаются". Может быть даже и произвол местного руководства был... Штампик ставили и все-"не допускаются". Потом, посмотрев фильм, выходили с него и пацаны удивлялись: "ничотакова не показали". А может был хитрый рекламный трюк местных руководителей кинопроката. Для привлечения зрителей. И такое могло быть.
Однако, показывали и обнаженку в фильмах. В меру конечно. Мы же помним, что советские граждане были "облико морале".
Так какие были фильмы для взрослых?! Дети до шестнадцати не допускаются, которые...Давайте вспоминать вместе. Часть сейчас назову. А остальные будем вспоминать вместе. Так будет и интересней. И я наверняка все не помню.
Что мы только не придумывали, чтобы проникнуть в зрительный зал! Шпионы и разведчики по обе стороны железного занавеса позавидовали бы нашей изобретательности.
В ход шли любые способы: У девочек-"мамина помада, сапоги старшей сестры", стащенные потихоньку/одолженные паспорта у тех, кому 16 уже исполнилось, выпрашивание билетика у тех, кто мог его спокойно купить и т.д. Но купить билет было мало, нужно было исхитриться и попасть в кинозал мимо бдительных билетерш, которые одним взглядом умели определять истинный возраст кинозрителя :)
И если кому-то удавалось хоть одним глазком увидеть запретные кадры - ооооо! Он становился героем класса. И на каждой перемене рассказывал в подробностях про то, как они там..
А что собственно мы там рассчитывали увидеть?!
Наверное все таки для пацанов надежда увидеть "запретку"-кусочек обнаженки ) Только вот она не всегда оправдывалась эта надежда... Порой было даже непонятно из каких соображений ставили эту маркировку "до 16 лет не допускаются". Может быть даже и произвол местного руководства был... Штампик ставили и все-"не допускаются". Потом, посмотрев фильм, выходили с него и пацаны удивлялись: "ничотакова не показали". А может был хитрый рекламный трюк местных руководителей кинопроката. Для привлечения зрителей. И такое могло быть.
Однако, показывали и обнаженку в фильмах. В меру конечно. Мы же помним, что советские граждане были "облико морале".
Так какие были фильмы для взрослых?! Дети до шестнадцати не допускаются, которые...Давайте вспоминать вместе. Часть сейчас назову. А остальные будем вспоминать вместе. Так будет и интересней. И я наверняка все не помню.
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"Новые амазонки"
Фильм в свое время конечно прогремел, хотя наиболее откровенные сцены предварительно были вырезаны нашими доблестными прокатчиками. Сюжет довольно интересный. Двоих молодых людей - ученого и пройдоху - ловеласа в ходе эксперимента замораживают на три года.
Но в результате ошибки они приходят в себя более чем через 50 лет. В стране - страшилка для мужчин - полнейший матриархат. Кругом одни женщины. Дети -причем только девочки - появляются из пробирок.
Эротических сцен, которые и дали фильму статус от 16+ совсем чуть-чуть.
Фильм в свое время конечно прогремел, хотя наиболее откровенные сцены предварительно были вырезаны нашими доблестными прокатчиками. Сюжет довольно интересный. Двоих молодых людей - ученого и пройдоху - ловеласа в ходе эксперимента замораживают на три года.
Но в результате ошибки они приходят в себя более чем через 50 лет. В стране - страшилка для мужчин - полнейший матриархат. Кругом одни женщины. Дети -причем только девочки - появляются из пробирок.
Эротических сцен, которые и дали фильму статус от 16+ совсем чуть-чуть.
"Табор уходит в небо"
Может что то ещё вспомните?! И вспомните, как проходили на "запрещенное" кино?!
Может что то ещё вспомните?! И вспомните, как проходили на "запрещенное" кино?!
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Метки: дети до 16-ти кино не допускаются
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А еще очень хотел посмотреть "Генерал песчаных карьеров" и "Фараон" - там и стен то постельных не было.
Особенно ту, где он дерево трахал.