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Дети до 16-ти не допускаются

Дети до 16-ти не допускаются (6 фото)

Автор:
25 декабря 2020 06:18
Метки: дети   до 16-ти   кино   не допускаются   
550
6
В СССР "как известно" "секса не было"...) (сарказм, если что.) Хотя, был конечно секс. ) А как иначе?! ) И ещё были помимо всего прочего, так называемые фильмы для взрослых. Или как их официально называли-"дети до 16 лет". Была у них такая грозная и одновременно привлекающая к себе внимание маркировка.
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Метки: дети   до 16-ти   кино   не допускаются   
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5k
АлександрЧестный Час назад
А сейчас извольте пожалуйста до 16 на отечественный "фильм" где мы вам покажем и расскажем как чпокать бабу которую знаешь один день на горе трупов друзей и где за стеной враг.
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14k
Теуш Алексей 38 минут назад
Укрощение строптивого вроде "до 16ти" был...
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15k
Ал 41 минуту назад
до 16 еще не допускали в эпидемии гриппа !
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8k
albedo Час назад
Я не понял в свое время почему советский фильм "Вооружен и очень опасен" был детям до 16! Из за Сенчины в цельном купальнике что ли?
А еще очень хотел посмотреть "Генерал песчаных карьеров" и "Фараон" - там и стен то постельных не было.
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4k
Александр Иванов Час назад
В начале чтения мне как раз вспомнился детский кинец про синьора Робинзона. Мне как раз было лет 14-15, когда он вышел. А поскольку в одном из кинотеатров работал киномехаником мой двоюродный брат, я посмотрел его одним из первых. И не понял, что там запретного. И анекдот в те годы ходил: "Контролёр: -Девочка! Ты куда? Это кино тем, кто старше 16 лет! -Дяденька! Пусти, я ребёнка с мужем оставила, а он ещё младше!"
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8k
albedo Александр Иванов Час назад
Да там все повырезали - эротические сцены.
Особенно ту, где он дерево трахал.
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10k
alexis Час назад
Сибириада.
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сергей 2 часа назад
Проще всего в летнем кинотеатре - сидя на ограждении. Вспоминается несколько фильмов о "Жандарме".
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