Дети до 16-ти не допускаются

Помните эти аршинные буквы на афишах? А рядом, на кассе, обязательно висела табличка: «Все билеты проданы».

Что мы только не придумывали, чтобы проникнуть в зрительный зал! Шпионы и разведчики по обе стороны железного занавеса позавидовали бы нашей изобретательности.

В ход шли любые способы: У девочек-"мамина помада, сапоги старшей сестры", стащенные потихоньку/одолженные паспорта у тех, кому 16 уже исполнилось, выпрашивание билетика у тех, кто мог его спокойно купить и т.д. Но купить билет было мало, нужно было исхитриться и попасть в кинозал мимо бдительных билетерш, которые одним взглядом умели определять истинный возраст кинозрителя :)



И если кому-то удавалось хоть одним глазком увидеть запретные кадры - ооооо! Он становился героем класса. И на каждой перемене рассказывал в подробностях про то, как они там..

А что собственно мы там рассчитывали увидеть?!



Наверное все таки для пацанов надежда увидеть "запретку"-кусочек обнаженки ) Только вот она не всегда оправдывалась эта надежда... Порой было даже непонятно из каких соображений ставили эту маркировку "до 16 лет не допускаются". Может быть даже и произвол местного руководства был... Штампик ставили и все-"не допускаются". Потом, посмотрев фильм, выходили с него и пацаны удивлялись: "ничотакова не показали". А может был хитрый рекламный трюк местных руководителей кинопроката. Для привлечения зрителей. И такое могло быть.



Однако, показывали и обнаженку в фильмах. В меру конечно. Мы же помним, что советские граждане были "облико морале".



Так какие были фильмы для взрослых?! Дети до шестнадцати не допускаются, которые...Давайте вспоминать вместе. Часть сейчас назову. А остальные будем вспоминать вместе. Так будет и интересней. И я наверняка все не помню.