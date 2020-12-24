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Кому там не хватает жизненного пространства? А Вы говорите тесно

Кому там не хватает жизненного пространства? А Вы говорите тесно (9 фото)

Автор:
24 декабря 2020 17:27
Метки: жизненное   не хватает   пространство   
1594
9
Популярно, особенно для апостолов перенаселения планеты.
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Метки: жизненное   не хватает   пространство   
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26  комментариев
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9k
ss 3 часа назад
Где красным, там не живут. Там бесконтрольно размножаются.

Где красным, там не живут. Там бесконтрольно размножаются.
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30k
Mamin Sibiriak 4 минуты назад
Пространство вообще и пространство, пригодное для жизни - таки разные вещи.
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324
OG 53 минуты назад
У человечества есть огромный потенциал, ели конечно не поубивают друг друга
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506
Обратная сторона Луны Час назад
И что, автор хочет переехать в Сахару или тундру?

Особенно смешно сравнение сельской местности с городами. То есть вместо полей, где выращивается продовольствие для населения городов, автор предлагает расселить всех ровным сллоем? Ну поезжай на Дальневосточный гектар и попробуй прожить на нём
И что, автор хочет переехать в Сахару или тундру? Особенно смешно сравнение сельской местности с городами. То есть вместо полей, где выращивается продовольствие для населения городов, автор предлагает расселить всех ровным сллоем? Ну поезжай на Дальневосточный гектар и попробуй прожить на нём
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1k
себостьян Обратная сторона Луны 39 минут назад
Автор ничего не предлагает.
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506
Обратная сторона Луны себостьян Полчаса назад
Начало поста

Популярно, особенно для апостолов перенаселения планеты.

То есть аффтар пытается доказать, что переселение планеты это миф
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32k
parallax 2 часа назад
Человек заселил самые подходящие для себя территории. Там где нет людей, там в основном и природа не буйствует. Убив природу, мы просто уходим на другие земли оставляя после себя пустыню. Есть даже версия, что Сахару за многие тысячелетия создали одомашненные козы, так как они поедают всю зелень подчистую, не оставляя даже корней.
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61k
Максим 2 часа назад
Это так говорится про жизненое пространство.. Под этим понимается не пространство для жизни, а пространство необходимое для хорошей жизни небольшой части людей... Жизненное пространство это место, где много запасов ресурсов.. То, что некоторые называют Хартлендом)
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51k
Андрей 2 часа назад
Красным цветом окрашены территории с одинаковым количеством населения:
Красным цветом окрашены территории с одинаковым количеством населения:
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506
Обратная сторона Луны Андрей Час назад
Расселить Москву ровным слоем по тундре!
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51k
Андрей Обратная сторона Луны 41 минуту назад
Главное, чтобы в Москву перестали переться из тундры.
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506
Обратная сторона Луны Андрей Полчаса назад
Достаточно перестать всем госмонополиям платить налоги в Москве
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7k
babsbaberley Андрей 24 минуты назад
Давно уже начали. С шамана. Всё никак не дойдёт до Москвы.
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30k
Mamin Sibiriak Андрей 6 минут назад
Точнее, не из тундры, а с гор.
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Автор картинок немножко еплодолб.
Пусть зарисует все территории занятые полями, рудниками, производствами и прочим. Потом пусть зарисует зоны вечной мерзлоты, пустыни с экстремальными температурами и всё что выше 2-х тысяч метров на уровнем моря.
Вот тогда и посмотрим.
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8k
arhshed 3 часа назад
Комментарий к фото
Очень хорошая иллюстрация. Черточка по широте примерно на уровне нашего Краснодара. А севернее - не могут заманить, холодно.
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506
Обратная сторона Луны arhshed Час назад
Комментарий к фото
То - то все в Краснодар ломятся. За последние 10 лет население выросло в 2-3 раза
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14k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
Речь не о территории, а о ресурсах. Много ты людей прокормишь в Антарктиде? Ну разве что пресной воды там много, в виде снега и льда, правда. Но грызть-то можно
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
автор предлагает размазать население ровным слоем по всей планете?
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1k
val Ego sum qui sum 2 часа назад
Можно распылить
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Кому там не хватает жизненного пространства? А Вы говорите тесно
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Кому там не хватает жизненного пространства? А Вы говорите тесно
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9k
ss 3 часа назад
Автор, а ты пробовал куда-нибудь ездить? Ну, например в Австралию? Ты съезди и попробуй пожить там, где серое...

Автор, а ты пробовал куда-нибудь ездить? Ну, например в Австралию? Ты съезди и попробуй пожить там, где серое...
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3k
Едондер пуп ss 3 часа назад
Да, рисунки лукавят: люди склонны к кучкованию, поэтому огромные территории вообще не заселены и должны на картинках оставаться незакрашенными.
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