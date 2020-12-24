Кому там не хватает жизненного пространства? А Вы говорите тесно

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Метки: жизненное не хватает пространство
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Особенно смешно сравнение сельской местности с городами. То есть вместо полей, где выращивается продовольствие для населения городов, автор предлагает расселить всех ровным сллоем? Ну поезжай на Дальневосточный гектар и попробуй прожить на нём
Популярно, особенно для апостолов перенаселения планеты.
То есть аффтар пытается доказать, что переселение планеты это миф
Пусть зарисует все территории занятые полями, рудниками, производствами и прочим. Потом пусть зарисует зоны вечной мерзлоты, пустыни с экстремальными температурами и всё что выше 2-х тысяч метров на уровнем моря.
Вот тогда и посмотрим.