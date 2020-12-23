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"Как родили - так и обеспечивайте!": удмуртская чиновница ответила на вопрос о новогодних подарках

"Как родили - так и обеспечивайте!": удмуртская чиновница ответила на вопрос о новогодних подарках (9 фото)

Автор:
23 декабря 2020 20:22
Сообщество : Жить в России
Метки: государство не просило вас рожать   ляпы чиновников   подарки   соцзащита   социальная помощь   чиновники   
1338
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И снова скандал после неосторожного высказывания чиновницы. На этот раз дама резко отреагировала на вопрос о социальных подарках для детишек из неполных или малообеспеченных семей.
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Метки: государство не просило вас рожать   ляпы чиновников   подарки   соцзащита   социальная помощь   чиновники   
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16k
Олег 19 минут назад
Всегда удивлялся ситуации с жильём- живет алкаш (или любая другая антисоциальная личность) в квартире, доставшейся от родителей или сам успел получить при СССР, накопил долгов, довёл жилье до ручки и поменял с доплатой на квартиру в древнем жил фонде, где эту доплату успешно пропивает. И тут - бац! Расселение аварийного жилья! И опять везёт этому маргиналу. Переезжает в новую хату, которую можно снова засрать и пропить... А кто то вкалывает на трех работах и копейки считает, что бы за квартиру ипотеку выплатить. И здесь так же - малообеспеченные семьи процентов на 75 - пьющие, часто мамочка одна, устраивает свою личную жизнь, каждый день новый папа... Таким не деньги нужно давать, а ребенка приглашать на ёлку, давать кулёк с конфетами и подарок. Иначе деньги мимо ребенка пройдут. А лучше - кормить бесплатно весь год.
Яркий пример - сколько родителей орали во время весеннего дистанта, что дети не могут учиться - нет ноутбука, планшета, телефона, интернета. Два раза по 10 000 рублей дали на ребенка- планшет сраный за пять тысяч с интернет тарифом купили ребенку единицы. Остальные продолжили орать о своей нищете. Зато зайди в бар - вот они, малоимущие - с пивом сидят и сигаретой дымят... Что за манера- прикрывать свои хотелки заботой о детях. Не буду спорить - есть и приличные люди, попавшие в трудную ситуацию, но им жаловаться некогда - они из кожи лезут, что бы наладить свою жизнь.
Простите за многословие, но - реально накипело.
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1k
Radugananebe 6 минут назад
Вообще, ответ чиновницы не столько хамский, сколько неверный по сути. Да, рожают детей для себя, только вот отчего-то и государство имеет на них виды. Мальчики должны отдавать воинский долг, и все без исключения (и девочки, и мальчики), устроившись на работу, - платить налоги. Так что обучение, медобслуживание и прочие якобы бесплатные ништяки для детей обеспечены их родителями и другими налогоплательщиками. Так что да, государству дети нужны. Ох, как нужны. А то кто еще станет в будущем пахать, чтобы пополнять бюджет страны, содержать стариков и других детей?
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13k
Hairy. 37 минут назад
путенская
путенская
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13k
Hairy. Полчаса назад
Не путать с Великой Славянской Россией!
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57k
Опиум для народа Hairy. Полчаса назад
Одни такие великие славяне с кастрюлями на бошках по площадям прыгают.)
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13k
Hairy. Опиум для народа 23 минуты назад
Вот от тебя такого не ожидал. Может взломали твой аккаунт?
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12k
ЦСКА 37 минут назад
Палка о двух концах! В Россию, со всего Кавказа и Средней Азии едут гамадрилы и пытаются здесь закрепиться, нарожав "граждан России"! А потом обивают пороги, бегая со своими отпрысками по учреждениям, как сумчатые, требуя "социалки", бесплатной медицины, детских садов и образования!
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47k
alertol 39 минут назад
Ну если не для государства, значит ок, в армию можно не ходить...
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30k
Mamin Sibiriak 46 минут назад
Уж лучше бы не рожали.

Уж лучше бы не рожали.
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6k
Артём 50 минут назад
"удмурдская"? С...ка автор, г...на кусок тупой.
"жительница Удмуртии" вообще-то не жительница Удмуртии, а какой-то анон.
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16k
Марина 58 минут назад
Надоели халявщики
Как на счёт подарков для детей из полных семей с хорошим материальным достатком? Почему они менее достойны подарков, чем дети маргиналов и алкашни.
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19
Sweetie Марина 52 минуты назад
В нищей России такого никогда не будет
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12k
ЦСКА Sweetie 42 минуты назад
Ух, твою маму ты "РАКфеллер"! "Сидят хохлы на русский сайтах, и ненавидят москалей..." Ты рот после миньета прополоскало? Насекомое!
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11k
* Час назад
Ну вроде как для страны рожают, даже материнский капитал выделили именно для этих целей, подстегнуть рождаемость... Без новых рождённых жителей и страны не будет. Ну или будет, но страна приезжих.

Я не про матерей алкоголичек, которые по 10 детей рожают, хотя и её дети ни в чем не виноваты, а про многих, кто живёт за мкадом и даже трудится в поте лица, но зарплата их не позволяет зачастую даже просто выжить без долгов. У меня знакомые в Барнауле, оба работают полные смены, одна медсестра, нужная профессия, и на двоих у них редко получается закрывать месяц без долгов.
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57k
Опиум для народа * Полчаса назад
По мне так надо рассматривать каждый случай индивидуально. А то наплодят детей,а потом "не сошлись характерами"-вот вам и неполная семья.
И с какого перепуга налогоплательщики должны их обеспечивать?
Это один вопрос. И второй.
Вот пример: есть у нас работяга, платит алименты троим детям от троих баб. На работу он ложит х"й,как никто другой. А нах"я ему работать,зарплата-то фактически не его? И не увольняют. Вот нах"й такие нужны?
В этом плане всякие чайлд фри почестнее будут.
Завел ребенка-всё,наплюй на все свои сраные амбиции и тяни лямку.Либо не рожай.
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681
Linusya * Полчаса назад
кстати да, у нас многие очень нужные профессии малооплачиваемые, и таким семьям надо помогать. Зато всякие поющие трусы, ведущие всякого говна по телеку, чиновники, которые не несут никакой пользы государству, хорошо обеспечены и их дети уж точно ни в чём не нуждаются
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