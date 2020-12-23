"Как родили - так и обеспечивайте!": удмуртская чиновница ответила на вопрос о новогодних подарках

И снова скандал после неосторожного высказывания чиновницы. На этот раз дама резко отреагировала на вопрос о социальных подарках для детишек из неполных или малообеспеченных семей.
Как видим, дело Глацких, ставшей известной после фразы "Государство не просило вас рожать" цветет и процветает. В этом году отличилась чиновница из администрации Селтинского района Удмуртии.
16 декабря жительница Удмуртии в открытом паблике "Отзывы. Ува" спросила о том, будут ли выделяться подарки для детей из малообеспеченных и неполных семей. Видимо, запрос оказался непомерным - ответившая на него чиновница резко осадила подписчицу сообщества.
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Житель Ижевска Андрей Мерзляков, как и другие, возмутился реакцией работника администрации. На своей странице в ВК он сообщил, что позвонил в Администрацию Селтинского района, чтобы пообщаться с мадам Пескишевой, но ее там не застал. Мужчине сообщили, что женщина теперь трудится в другом месте - МБУ "Центр по комплексному обслуживанию" Селтинского района. Но и там ее застать не удалось. Поэтому Мерзляков обращается к Главе Селтинского района Протопопову с логичным вопросом: "Василий Андреевич, какого х...а у Вас, в государственных учреждениях, работают с детьми (или работали) люди, которые этих самых детей ненавидят. Ксати, президент Путин очень сильно топит за увеличение рождаемости и защиту материнства и детства. Василий Андреевич, Вы своим подчинённым это донесите на очередном совещании".
Профиль чиновницы в соцсетях оказался закрытым. Однако обращение неравнодушного ижевчанина не осталось безответным. В администрации Селтинского района ему ответили, что с сотрудницей уже провели профилактическую беседу.
Кстати, среди обсудивших эту ситуацию, нашлись и те, кто поддержал чиновницу. Дескать, чтобы родить - ума много не надо, а кто думает, как содержать этих детей будет. Видимо, забывая, что ситуации бывают разными, и в одночасье можно потерять работу, родных и остаться с ребенком одному.
Правильно она сказала. Кто-то родил детей и не ходит ничего не клянчит, на свои силы рассчитывает. А из так называемых малоимущих, которые зачастую ими не являются страна взращивает вечных халявщиков. Кто работает, тот платит, а кто алкашит, тот халяву получает— MirSvoboden (@MirSvoboden) December 23, 2020
А что касается чиновницы, то таких в стране наверняка много. А это значит, что еще не раз мы услышим фразы о "макарошках" и о том, что государство нам ничем не обязано.
Кстати, Светлана Пескишева после волны негатива в свой адрес поспешила заметить, что ее страницу взломали. Якобы она написала ответ другого содержания, а потом кто-то его изменил. Однако, судя по опубликованному скриншоту, комментарий не редактировался.
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Метки: государство не просило вас рожать ляпы чиновников подарки соцзащита социальная помощь чиновники
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Яркий пример - сколько родителей орали во время весеннего дистанта, что дети не могут учиться - нет ноутбука, планшета, телефона, интернета. Два раза по 10 000 рублей дали на ребенка- планшет сраный за пять тысяч с интернет тарифом купили ребенку единицы. Остальные продолжили орать о своей нищете. Зато зайди в бар - вот они, малоимущие - с пивом сидят и сигаретой дымят... Что за манера- прикрывать свои хотелки заботой о детях. Не буду спорить - есть и приличные люди, попавшие в трудную ситуацию, но им жаловаться некогда - они из кожи лезут, что бы наладить свою жизнь.
Простите за многословие, но - реально накипело.
"жительница Удмуртии" вообще-то не жительница Удмуртии, а какой-то анон.
Как на счёт подарков для детей из полных семей с хорошим материальным достатком? Почему они менее достойны подарков, чем дети маргиналов и алкашни.
Я не про матерей алкоголичек, которые по 10 детей рожают, хотя и её дети ни в чем не виноваты, а про многих, кто живёт за мкадом и даже трудится в поте лица, но зарплата их не позволяет зачастую даже просто выжить без долгов. У меня знакомые в Барнауле, оба работают полные смены, одна медсестра, нужная профессия, и на двоих у них редко получается закрывать месяц без долгов.
И с какого перепуга налогоплательщики должны их обеспечивать?
Это один вопрос. И второй.
Вот пример: есть у нас работяга, платит алименты троим детям от троих баб. На работу он ложит х"й,как никто другой. А нах"я ему работать,зарплата-то фактически не его? И не увольняют. Вот нах"й такие нужны?
В этом плане всякие чайлд фри почестнее будут.
Завел ребенка-всё,наплюй на все свои сраные амбиции и тяни лямку.Либо не рожай.