Минздрав РФ хочет включить в экспертный совет по редким болезням представителей трёх религий

Казалось бы, что медицина никак не может быть связана с религией, тем не менее её связывают. В минздраве РФ задумались над тем, чтобы включить президента Федерации еврейских общин, муфтия и епископа в совет по редким болезням.
В экспертный совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями могут включить представителей различных религий, сообщает РБК.
«Минздрав предложил включить в состав экспертного совета фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий», - пишет агентство со ссылкой на один из документов министерства.
В совет фонда могут войти президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, муфтия Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и епископа РПЦ Пантелеймон (Шатов).
На должность председателя экспертного совета фонда министерство предлагает главного внештатного онколога-гематолога Минздрава Александра Румянцева,
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Предложили на должность председателя правления протоиерея Санкт-Петербургской епархии, основателя «Детского хосписа Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Александра Ткаченко). У человека немалый опыт работы с больными детьми.
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з.ы. на фото ниже Дамба Бадма евич Аюше ев XXIV Пандито Хамбо лама глава Буддийской традиционной сангхи России.
Если как спонсоры еще более менее понятно, в любом другом случае они там нужны как зайцу стоп-сигнал.
Продавцам лекарств и "верочки в божечку"... это точно не возможно принять.