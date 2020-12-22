Минздрав РФ хочет включить в экспертный совет по редким болезням представителей трёх религий

В экспертный совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями могут включить представителей различных религий, сообщает РБК.

«Минздрав предложил включить в состав экспертного совета фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий», - пишет агентство со ссылкой на один из документов министерства.

В совет фонда могут войти президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, муфтия Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и епископа РПЦ Пантелеймон (Шатов).

На должность председателя экспертного совета фонда министерство предлагает главного внештатного онколога-гематолога Минздрава Александра Румянцева,