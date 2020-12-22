FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3846 постов • 698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Минздрав РФ хочет включить в экспертный совет по редким болезням представителей трёх религий

Минздрав РФ хочет включить в экспертный совет по редким болезням представителей трёх религий (1 фото)

Автор:
22 декабря 2020 12:42
Сообщество : Жить в России
Метки: еврейская община   епископ   интересное   минздрав   муфтий   религия   фото   
331
1

Казалось бы, что медицина никак не может быть связана с религией, тем не менее её связывают. В минздраве РФ задумались над тем, чтобы включить президента Федерации еврейских общин, муфтия и епископа в совет по редким болезням.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: еврейская община   епископ   интересное   минздрав   муфтий   религия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
Алекс Юстасов 52 минуты назад
Минздрав РФ хочет включить в экспертный совет по редким болезням представителей трёх религий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Serg Dex 4 минуты назад
Так чё у нас с религией, отделена она или нет от государства? Походу уже нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 13 минут назад
А кто насылает редкие болезни на бедных детишек? Бог, кто же еще. Значит, все правильно. Попы/муллы/раввины - полномочные представители Бога на Земле, значит, они и должны отвечать за действия своего босса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−125
im240 14 минут назад
грёбанное мракобесие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BenderRodriguez 20 минут назад
Вообще-то, речь идёт о фонде помощи детям. То есть, тупо сбор средств на лечение. И тут духовенство как раз может помочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Дядя Витя Полчаса назад
Евреи есть? Да. Тогда всё ясно. Путин, я понял где моя пенсия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот Полчаса назад
И что тут страшного и непонятного?
Предложили на должность председателя правления протоиерея Санкт-Петербургской епархии, основателя «Детского хосписа Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Александра Ткаченко). У человека немалый опыт работы с больными детьми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Raush Полчаса назад
Лучше бы так: "Минздрав РФ хочет включить в список по редким болезням представителей трёх религий"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ser Полчаса назад
Верочка .. в "одного из" идолов, не важно как его называют озабоченные верочкой бох ли, как то по другому, не важно - ЭТО НОРМАЛЬНО - НО! ТОЛЬКО тому, кому думать больно!
Верочка .. в "одного из" идолов, не важно как его называют озабоченные верочкой бох ли, как то по другому, не важно - ЭТО НОРМАЛЬНО - НО! ТОЛЬКО тому, кому думать больно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Полчаса назад
И разделил поровну в завещании отец наследство между тремя сыновьями.
- Ну о.х.у.е.т.ь б.л.я! -сказал четвертый сын
з.ы. на фото ниже Дамба Бадма евич Аюше ев XXIV Пандито Хамбо лама глава Буддийской традиционной сангхи России.
И разделил поровну в завещании отец наследство между тремя сыновьями. - Ну о.х.у.е.т.ь б.л.я! -сказал четвертый сын з.ы. на фото ниже Дамба Бадма евич Аюше ев XXIV Пандито Хамбо лама глава Буддийской традиционной сангхи России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei BillyBonzz 19 минут назад
А ещё внебрачных сколько!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр 47 минут назад
От этого и то больше пользы будет!
От этого и то больше пользы будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
vmsoroka 50 минут назад
У меня один вопрос - а нахрена они там?
Если как спонсоры еще более менее понятно, в любом другом случае они там нужны как зайцу стоп-сигнал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei vmsoroka Полчаса назад
Тут скорее наоборот, максимум - распределять финансовые потоки и пафосно выдавать государственные деньги и пожертвования граждан от своего имени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Toxictofa 51 минуту назад
А МОЗГИ Минздрав не хочет включить в экспертный совет???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ser Toxictofa 41 минуту назад
Где их взять!?...Что бы включить мозги
их надо иметь. Ну а дальше - мозги к мозгам.
Продавцам лекарств и "верочки в божечку"... это точно не возможно принять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 51 минуту назад
Кто-то из депутатов оговорил, что все должны работать по диплому. Просьба к данным товарищам предъявить медицинские дипломы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей 59 минут назад
ну тогда уж надо и алхимиков возрождать и налаживать пр-во волшебных палочек. Лампа с джинном есть у кого? тоже сгодится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Самые трогательные мечты, которые сбылись под Новый год Самые трогательные мечты, которые сбылись под Новый год Минздрав рассказал о самых опасных видах рака для россиян Минздрав рассказал о самых опасных видах рака для россиян Проповедница стала порнозвездой, променяв религию на славу Проповедница стала порнозвездой, променяв религию на славу Епископ Павел заявил, что из-за его проклятий умерло 4 человека Епископ Павел заявил, что из-за его проклятий умерло 4 человека Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5 Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5 В Минздраве рассказали, сколько нужно времени, чтобы вылечить алкоголизм Ефремова В Минздраве рассказали, сколько нужно времени, чтобы вылечить алкоголизм Ефремова
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
305995



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана
3
362
Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
0
24
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
«Нет!» резкости и субъективности: почему Тарасову хотят лишить права комментировать выступления по фигурному катанию?
0
7
«Нет!» резкости и субъективности: почему Тарасову хотят лишить права комментировать...
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#подборка#автомобили#новый год#красота#в мире#картинки#смешные
#прикол#факты#животные#авария#дтп#россия#природа#девушка#позитив#шоу бизнес
#фото#интересное#сша#авто авария#люди#прикольные#коронавирус#знаменитости#путешествия#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться