Про современную музыку и сопли

Я тут послушал треки в компе своего сына. Нет, нет, не будет сокрушительных разоблачений, сетований на отсутствие вкуса, слуха, разогнутые скрепы. Не будет молитв духу Боба Марли, Моррисону и даже Цою. Всё хорошо. У каждого поколения своя хреновая музыка. Но..
Меня интересует другой аспект. Все эти рэперы, а я не беру в расчет Моргенштерна, поскольку с этим-то все понятно, он заработал кучу бабла на хайповом чидагопе. Там другие рэперы, мало кому известные, со странными аббревиатурами и сочетаниями букв вместо имен.
Так вот, у меня два вопроса.
Первый заключается в том, что они все поют о том, что у них гелики, бентли, телки с бриллиантами в писе, часы монтана, багама-мама. Предположим. Но вам же по семнадцать лет. Кому вы пиздите? У вас папин Хундай, мамины кудряшки и цепь, спиженная с цыганской лошади. И даже если предположить, что вы сын богатого джентльмена, то не бывает такого, чтобы в мире было столько богатых джентльменов с таким количеством ебанутых детей.
Более того, в мире нет столько геликов и бентли. В мире нет столько телок, сколько вы, судя по вашим текстам перетрахали. Это точно были телки, которые люди, а не которые настоящие телки с рогами и выменем? Вы ничего не перепутали?
И еще вопрос. Почему среди вас, дорогие представители русского рэпа столько много небритых подростков с Кавказа? Нет, нет, я ничего не имею против. Я сам хорошо отношусь к кавказцам и даже к кавказкам. Да что там, я сам в душе кударский дигорец. Но тут явная тенденция. Помимо борьбы, лезгинки и тусы в московских торговых центрах, у молодых горцев появилась новая ниша самореализации.
И все было бы хорошо. Но кавказец должен петь о снежных вершинах, чистых реках, отважных воинах в тигровых шкурах, о прекрасных тонконогих скакунах. Но что это за тонкоголосые сопли о "ты ушла, я не пришел, ты любила, я любил"? Что это плачут небеса, блядь? Что это за мямямя? Возьмите себя в руки во имя великого кавказского певца Айдамира Мугу и его вечного хита про черные глаза.
Что-то я разволновался. Пойду Юру Шатунова послушаю.
Источник:
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Реперы не поют. Они читают.
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2."Почему среди вас, дорогие представители русского рэпа столько много небритых подростков с Кавказа? "
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Во-первых, все реперы косят под чёрных. А во-вторых, ребята с Кавказа, тоже "ресскоязычные россияне".
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3. "Но кавказец должен петь"
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Никто никому ничего не должен. По-твоему, автор, получается, что русский должен петь о лаптях, балалайках, водке и медведях, а так же о берёзах и колосящейся ниве?!
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Ты, автор, нудишь не о том. Проблема с т.н. "русским рэпом" состоит в том, что чаще все эти... "исполнители негритянских частушек" бубнят тексты, разлагающие неокрепшие детские умы. Ложная "крутизна", фальшивые цели и быдлячая манера поведения.
До этого все пели, как им плохо на зоне. И зеков столько не было, сколько поющих, и смешно было наблюдать, как пузатый лысый дядька с золотыми зубами и цепями жалится на свою непростую судьбу.
А небритые подростки с кавказа об этом запели после того, как об этом перестали петь небритые подростки в подъезде. Свято, знаете ли, место, долго пусто не бывает.
А рэп, ну ну и пусть себе рэп. Вот, например, 1963 год.
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Мы шагаем дружно в ногу,
Уступите нам дорогу!
Это не музыка, это чтение текста под барабанную дробь.
Наверное у каждого поколения должна быть своя музыка, только музыка подразумевает не только ритм, но и ноты.
Ок, пусть рэп будет, но не надо называть его музыкальным стилем.
Это речитатив. А музыка пусть остается музыкой.
"Полюбила тракториста,
Как положено, дала.
Три недели сиськи мыла
И соляркою ссала"
Здесь и юмор, и сатира, и отражение быта.
Тоже самое происходило среди негритянского населения в США. Однако потом, в отличии от русских частушек, рэп мутной волной выплеснулся в остальной мир. И причиной тому была низкая сопротивляемость малолетней части глобального общества к грубому и примитивному способу выражения собственных проблем пубертатного возраста.
Рэп (англ. rap, rapping "стук, удар; выкрик") мелодизированный речитатив, обычно на фоне однообразного остинато...
А так хорошая статья.
https://slovar.cc/rus/tolk/102861.htmlhttps://slovar.cc/rus/tolk/102861.html
В любом случае рэп не поют.
Я эту чешую не слушаю никогда. Не волнует меня говорильня под барабан. Стиль текста поста рассмешил.