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Про современную музыку и сопли

Про современную музыку и сопли (1 фото)

Автор:
21 декабря 2020 13:47
Метки: музыка   мысли   реперы   
1426
1

Я тут послушал треки в компе своего сына. Нет, нет, не будет сокрушительных разоблачений, сетований на отсутствие вкуса, слуха, разогнутые скрепы. Не будет молитв духу Боба Марли, Моррисону и даже Цою. Всё хорошо. У каждого поколения своя хреновая музыка. Но..

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Метки: музыка   мысли   реперы   
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10k
Максим 4 часа назад
когда хочешь прочистить уши после современного дерьма
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5k
Ал Ри 23 минуты назад
Когда науку, музыку, спорт, кино, театр, юмор и т.д. ставят на рельсы монетизации- все это превращается в кучу навоза с британскими учеными, Дзюбой, Паниным и блогерами.
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9k
ss 2 часа назад
1. "Первый заключается в том, что они все поют о том"
-
Реперы не поют. Они читают.
---
2."Почему среди вас, дорогие представители русского рэпа столько много небритых подростков с Кавказа? "
-
Во-первых, все реперы косят под чёрных. А во-вторых, ребята с Кавказа, тоже "ресскоязычные россияне".
---
3. "Но кавказец должен петь"
-
Никто никому ничего не должен. По-твоему, автор, получается, что русский должен петь о лаптях, балалайках, водке и медведях, а так же о берёзах и колосящейся ниве?!
---
Ты, автор, нудишь не о том. Проблема с т.н. "русским рэпом" состоит в том, что чаще все эти... "исполнители негритянских частушек" бубнят тексты, разлагающие неокрепшие детские умы. Ложная "крутизна", фальшивые цели и быдлячая манера поведения.
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3k
cfhfwby 3 часа назад
В мире все продается и все покупается, главное, правильно подать товар. Реклама.
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129
Вадим 3 часа назад
Ну всё нормально.
До этого все пели, как им плохо на зоне. И зеков столько не было, сколько поющих, и смешно было наблюдать, как пузатый лысый дядька с золотыми зубами и цепями жалится на свою непростую судьбу.
А небритые подростки с кавказа об этом запели после того, как об этом перестали петь небритые подростки в подъезде. Свято, знаете ли, место, долго пусто не бывает.
А рэп, ну ну и пусть себе рэп. Вот, например, 1963 год.
Ссылка www.youtube.com
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7k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"После концерта Тимати в Гарлеме даже негры поняли, что рэп - это гавно"(с)
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9k
ss Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Фу-фу-фу! Что за выражения?! "Гавно"! Можно же сказать более интеллигентно. Даже негры поняли, что рэп - это кал.
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1k
евгений 3 часа назад
«Все эти рэперы» Все очень просто. 1. Это не рэперы и не rap 2. Это не рэперы и не rap.
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9k
кира 3 часа назад
Мне рэп напоминает пионерские речевки, тот же ритм, тот же барабан, только более грубо и бессмысленно.
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Мы шагаем дружно в ногу,
Уступите нам дорогу!
Это не музыка, это чтение текста под барабанную дробь.
Наверное у каждого поколения должна быть своя музыка, только музыка подразумевает не только ритм, но и ноты.
Ок, пусть рэп будет, но не надо называть его музыкальным стилем.
Это речитатив. А музыка пусть остается музыкой.
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9k
ss кира 2 часа назад
Рэр - это не пионерские речёвки. Рэп - это частушки американских негров, зародившиеся в местах компактного проживания оных и являющихся прямым продолжением деревенских ритмических песнопений под там-там их африканских предков. Так когда-то были популярны на Руси короткие стихотворения юмористическо-сатирического содержания, называемые частушками. Типа:
"Полюбила тракториста,
Как положено, дала.
Три недели сиськи мыла
И соляркою ссала"
Здесь и юмор, и сатира, и отражение быта.
Тоже самое происходило среди негритянского населения в США. Однако потом, в отличии от русских частушек, рэп мутной волной выплеснулся в остальной мир. И причиной тому была низкая сопротивляемость малолетней части глобального общества к грубому и примитивному способу выражения собственных проблем пубертатного возраста.
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1k
Лёха 3 часа назад
Рэп не поют.
Рэп (англ. rap, rapping "стук, удар; выкрик") мелодизированный речитатив, обычно на фоне однообразного остинато...
А так хорошая статья.
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6k
Lev Asriev Лёха 3 часа назад
Интересно, где это подобным образом этимология слова rap описывается? Я почему-то помню, что "rap" это аббревиатура "ritmical american poetry"
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1k
Лёха Lev Asriev 3 часа назад
Ну,допустим,здесь
https://slovar.cc/rus/tolk/102861.htmlhttps://slovar.cc/rus/tolk/102861.html
В любом случае рэп не поют.
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1k
Гарри Слепнер 4 часа назад
Давно так не смеялся. Вот же отбрил.
Я эту чешую не слушаю никогда. Не волнует меня говорильня под барабан. Стиль текста поста рассмешил.
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2k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
Ну наши блатные певцы все сидели чтоль ? Просто поют о том что нравится
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2k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
е.ба.ный спрос и е.б.у.чее предложение
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10k
Serg2001 Vladimir Taranovich 3 часа назад
Так же как и на телевидении...
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1k
O.Bender1 4 часа назад
как в анекдоте: "говнорэпер, б.ля! не взяла телефон - так он сопливого говна наваял на три альбома".
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