Про современную музыку и сопли

Меня интересует другой аспект. Все эти рэперы, а я не беру в расчет Моргенштерна, поскольку с этим-то все понятно, он заработал кучу бабла на хайповом чидагопе. Там другие рэперы, мало кому известные, со странными аббревиатурами и сочетаниями букв вместо имен.



Так вот, у меня два вопроса.



Первый заключается в том, что они все поют о том, что у них гелики, бентли, телки с бриллиантами в писе, часы монтана, багама-мама. Предположим. Но вам же по семнадцать лет. Кому вы пиздите? У вас папин Хундай, мамины кудряшки и цепь, спиженная с цыганской лошади. И даже если предположить, что вы сын богатого джентльмена, то не бывает такого, чтобы в мире было столько богатых джентльменов с таким количеством ебанутых детей.



Более того, в мире нет столько геликов и бентли. В мире нет столько телок, сколько вы, судя по вашим текстам перетрахали. Это точно были телки, которые люди, а не которые настоящие телки с рогами и выменем? Вы ничего не перепутали?



И еще вопрос. Почему среди вас, дорогие представители русского рэпа столько много небритых подростков с Кавказа? Нет, нет, я ничего не имею против. Я сам хорошо отношусь к кавказцам и даже к кавказкам. Да что там, я сам в душе кударский дигорец. Но тут явная тенденция. Помимо борьбы, лезгинки и тусы в московских торговых центрах, у молодых горцев появилась новая ниша самореализации.



И все было бы хорошо. Но кавказец должен петь о снежных вершинах, чистых реках, отважных воинах в тигровых шкурах, о прекрасных тонконогих скакунах. Но что это за тонкоголосые сопли о "ты ушла, я не пришел, ты любила, я любил"? Что это плачут небеса, блядь? Что это за мямямя? Возьмите себя в руки во имя великого кавказского певца Айдамира Мугу и его вечного хита про черные глаза.



Что-то я разволновался. Пойду Юру Шатунова послушаю.