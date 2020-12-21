Жена, больная коронавирусом, плюнула в лицо мужу, чтобы заразить его на день рождения

На празднике в честь дня рождения врача Мустафы Фулия, проживающего в черноморской провинции Самсун, его жена повела себя очень странно. Женщина заразилась коронавирусом, и мужчина ухаживал за ней. Когда сестра поздравляла Мустафу с праздником, его благоверная почти взбесилась.

— Это был мой день рождения. Сестра позвонила мне и поздравила. Жена рассердилась и закричала: "Почему они тебе звонят? Ты говоришь обо мне?" Она обвинила меня в попытке избавиться от неё. Потом она сошла с ума, — рассказал муж изданию Hürriyet Daily News.

После этих слов женщина плюнула в лицо супругу, заявив, что хочет, чтобы он тоже заразился. Потом она укусила его за руку, но этого ей показалось мало. Женщина облизала пальцы и попыталась засунуть их в рот Мустафе.

Испугавшись, мужчина подал жалобу в прокуратуру и сообщил, что его жизни угрожает опасность. Полицейские его отселили в другой дом, запретив жене к нему приближаться. Вопреки всем попыткам, тест на коронавирус у мужчины оказался отрицательным.