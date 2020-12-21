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Жена, больная коронавирусом, плюнула в лицо мужу, чтобы заразить его на день рождения

Жена, больная коронавирусом, плюнула в лицо мужу, чтобы заразить его на день рождения (1 фото)

Автор:
21 декабря 2020 12:16
Сообщество : Пандемия
Метки: жена   интересное   коронавирус   муж   странности   турция   фото   
1106
1

В Турции мужчина обратился в прокуратуру из-за того, что жена на его день рождения плюнула ему в лицо и укусила за руку для того, чтобы заразить коронавирусом. Этого ей показалось мало и она попыталась засунуть руку в рот своего возлюбленного.

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Метки: жена   интересное   коронавирус   муж   странности   турция   фото   
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8  комментариев
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2k
Voland 38 минут назад
Вакцинировала))
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10k
VM Varga 16 минут назад
Вот же шайтанама!
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
" Может быть это побочные последствия после коронавируса, я не знаю. Но в тот день она как будто сошла с ума! рассказал Мустафа."
Net Mustafa , ona soshla s uma mnogo let nazad no ti etogo ne zametil .sbezhat nado poka ne pozdno a to topor vo sne tebe ne perezhit .
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8k
Vlad 36 минут назад
мужик тюфяк, в него плюют, кусают, пытаются пальцами до гланд дотянуться, а он терпеливо всё это переносит.
В табло после плевка, слабо дать.
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14k
Юрий 38 минут назад
Поцеловать взасос в качестве подарка ну или в кастрюлю с супом плюнуть не догадалась?
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3k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
Ей нужно было пальцы ему не в рот,а в ж-пу засунуть,тогда бы он точно заразился
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7k
ГородДомов 50 минут назад
ну она и змея подколодная
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5k
corell 51 минуту назад
Похоже, турецкие врачи бешенство с коронавирусом перепутали.
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