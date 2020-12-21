Жена, больная коронавирусом, плюнула в лицо мужу, чтобы заразить его на день рождения

В Турции мужчина обратился в прокуратуру из-за того, что жена на его день рождения плюнула ему в лицо и укусила за руку для того, чтобы заразить коронавирусом. Этого ей показалось мало и она попыталась засунуть руку в рот своего возлюбленного.
На празднике в честь дня рождения врача Мустафы Фулия, проживающего в черноморской провинции Самсун, его жена повела себя очень странно. Женщина заразилась коронавирусом, и мужчина ухаживал за ней. Когда сестра поздравляла Мустафу с праздником, его благоверная почти взбесилась.
— Это был мой день рождения. Сестра позвонила мне и поздравила. Жена рассердилась и закричала: "Почему они тебе звонят? Ты говоришь обо мне?" Она обвинила меня в попытке избавиться от неё. Потом она сошла с ума, — рассказал муж изданию Hürriyet Daily News.
После этих слов женщина плюнула в лицо супругу, заявив, что хочет, чтобы он тоже заразился. Потом она укусила его за руку, но этого ей показалось мало. Женщина облизала пальцы и попыталась засунуть их в рот Мустафе.
Испугавшись, мужчина подал жалобу в прокуратуру и сообщил, что его жизни угрожает опасность. Полицейские его отселили в другой дом, запретив жене к нему приближаться. Вопреки всем попыткам, тест на коронавирус у мужчины оказался отрицательным.
— Может быть это побочные последствия после коронавируса, я не знаю. Но в тот день она как будто сошла с ума! — рассказал Мустафа.
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Net Mustafa , ona soshla s uma mnogo let nazad no ti etogo ne zametil .sbezhat nado poka ne pozdno a to topor vo sne tebe ne perezhit .
В табло после плевка, слабо дать.