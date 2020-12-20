Кто такие драгуны

Вообще-то драгуны – это не совсем кавалерия. Во всяком случае, первоначально они задумывались как мобильная пехота, посаженная на коней. Обычный дневной переход европейской армии составлял 20, в лучшем случае 30 кмв день. О переходах римских легионов, за день покрывавших 40-50 км, в XVII веке приходилось только мечтать. Но если пехотинцев посадить на лошадей, то этого вполне можно было достичь.

Сажать пехоту на коней пытались с древности. Еще Александр Македонский создал подразделения таких воинов, называвшихся димахосы. Они обучались действовать как кавалеристы и легкая пехота одновременно. Верхом они обходили противника, спешивались и атаковали врага классическим строем греческой фаланги. Аналогично действовала римская, германская и славянская конница. На коней сажали лучников и французы. Но все-таки создание подразделений драгун историки связывают с появлением огнестрельного оружия.

Во время одной из многочисленных итальянских войн (1542-46 гг.) в Пьемонте французский маршал Шарль де Брисак ради увеличения мобильности войск пересадил на коней всех солдат-аркебузиров. Превратив свою армию в конную, он получил преимущество над противником – армией Священной Римской империи. В итоге добился победы.