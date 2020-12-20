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Кто такие драгуны

Кто такие драгуны (5 фото)

Автор:
20 декабря 2020 15:21
Метки: военные   интересно   история   
959
5

Когда-то это был самый многочисленный род кавалерии. В некоторых странах даже единственный. В России XVIII-XIX веков это была самая прославленная в боях конница. Пропиареннные в современных фильмах красавцы гусары, казаки-бородачи, уланы в квадратных шапках, знатные кавалергарды и прочие кирасиры уходили с их пути, когда драгуны шли в атаку. Никто не мог противостоять натиску российских драгун.

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Метки: военные   интересно   история   
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Prostovopros 3 часа назад
Пост про драгун, а на фотке на коне французский кирассир - тяжёлая кавалерия. Повнимательнее посты нужно готовить, камрад.
Пост про драгун, а на фотке на коне французский кирассир - тяжёлая кавалерия. Повнимательнее посты нужно готовить, камрад.
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