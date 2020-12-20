Кто такие драгуны

Когда-то это был самый многочисленный род кавалерии. В некоторых странах даже единственный. В России XVIII-XIX веков это была самая прославленная в боях конница. Пропиареннные в современных фильмах красавцы гусары, казаки-бородачи, уланы в квадратных шапках, знатные кавалергарды и прочие кирасиры уходили с их пути, когда драгуны шли в атаку. Никто не мог противостоять натиску российских драгун.
Вообще-то драгуны – это не совсем кавалерия. Во всяком случае, первоначально они задумывались как мобильная пехота, посаженная на коней. Обычный дневной переход европейской армии составлял 20, в лучшем случае 30 кмв день. О переходах римских легионов, за день покрывавших 40-50 км, в XVII веке приходилось только мечтать. Но если пехотинцев посадить на лошадей, то этого вполне можно было достичь.
Сажать пехоту на коней пытались с древности. Еще Александр Македонский создал подразделения таких воинов, называвшихся димахосы. Они обучались действовать как кавалеристы и легкая пехота одновременно. Верхом они обходили противника, спешивались и атаковали врага классическим строем греческой фаланги. Аналогично действовала римская, германская и славянская конница. На коней сажали лучников и французы. Но все-таки создание подразделений драгун историки связывают с появлением огнестрельного оружия.
Во время одной из многочисленных итальянских войн (1542-46 гг.) в Пьемонте французский маршал Шарль де Брисак ради увеличения мобильности войск пересадил на коней всех солдат-аркебузиров. Превратив свою армию в конную, он получил преимущество над противником – армией Священной Римской империи. В итоге добился победы.
Через некоторое время подразделения драгун стал создавать шведский король Густав II Адольф – очень талантливый полководец и, по сути, создатель армии европейского образца. Он требовал от новоявленных драгун умения не только добираться до места верхом и действовать в пешем бою, но и хорошего владения холодным оружием при кавалерийских атаках. Шведская армия с драгунами стала лучшей в Европе, что заставило соседей присмотреться к ней поближе и перенять опыт. В том же XVII веке драгунские полки появляются во всех европейских армиях и становятся самым многочисленным видом кавалерии.
И хотя драгуны впервые появились во Франции, а свою популярность получили в шведской армии, никаких отличительных национальных черт в форме, подобно венгерским гусарам, польским уланам или русским казакам, они никогда не несли. А так как они считались конной пехотой, то имели отличия, свойственные конным и пешим войскам. Например, вместо кавалерийской каски носили пехотные кивера.
Вооружены были драгуны ружьями и холодным оружием. Правда, их ружья были короче и легче пехотных, дабы облегчить нагрузку на лошадь. Из холодного оружия у них были тяжелые палаши подобно кирасирским. Но в XIX веке их заменили более легкие сабли, лучше пригодные для фехтования.
В отличие от других родов войск происхождения слова «драгун» до сих пор точно неизвестно и вызывает споры у историков. Некоторые считают, что название «драгун» происходит от слова «дракон». Мол, вооруженные огнестрельным оружием они изрыгали подобно мифическим драконам огонь и смерть. Тем более, что на знаменах конницы маршала де Брисака был изображен именно огнедышащий дракон. Другие уверены, что свое название они получили от первого командира Гийома де Гомикура по прозвищу Дракон. А некоторые полагают, что имя они переняли от древнеримских кавалерийских офицеров-драконариев, которые носили стяг отряда-турмы с изображением дракона. Есть и другое мнение – первые драгуны были вооружены коротким мушкетом под названием «dragon». В общем, все эти версии близки все связаны с мифическим грозным огнедышащим драконом.
Считается, что в России первые драгуны появились при Петре I, создававшим армию нового европейского образца. Но это очередной миф. Еще в 1632 году при царе Михаиле Федоровиче был организован первый драгунский полк, набранный из европейцев-иностранцев. Правда, через год они все сбежали. В 1634 году была предпринята вторая попытка – создали несколько полков, каждый численностью в 1000 человек. На этот раз рядовыми служили русские, а вот офицерами были исключительно иностранцы. По сути, это была просто мобильная пехота, в кавалерийских боях не применявшаяся.
Петр I при создании армии нового образца принял решении о преобладании в кавалерии именно драгун. Все знают о Преображенском и Семеновском полках, но в то же время был создан и Московский драгунский полк, ставший одной из самых прославленных частей русской кавалерии. Лихо сражались московцы-драгуны в Северной войне, участвовали в Прутском, Швейцарском и Персидском походах, Семилетней войне и вообще во всех войнах Российской империи. Покрыли себя неувядаемой славой под Бородино, Фридландом и Красным.
В 1701 году русская армия имеет 12 драгунских полков, в 1708 – их уже 36. Им противостояла европейская армейская элита, шведские драгуны, прославленные своими неудержимыми конными атаками. Но русские драгуны научились их останавливать в пешем строю, залповым огнем из мушкетов. Когда шведы останавливались и поворачивали лошадей, наши драгуны заскакивали на коней и начинали жестокое преследование. Так они действовали под Полтавой.
Если вначале драгуны рассматривались, как легкая кавалерия, так как не имели защитного вооружения, то с появлением в XVIIIвеке гусар и улан стали считаться средней или линейной конницей. Вначале русские драгуны были одеты в форму синего цвета, но через 75 лет при Екатерине II их облачили в мундиры зеленого цвета, чем еще больше приблизили к пехоте. С тех пор цвет формы русских драгун оставался неизменным. В армиях европейских стран драгуны были одеты в форму разных цветов. Французы вначале носили красные, затем зеленые мундиры. Пруссаки – синие, австрийцы – белые, затем зеленые. Одни лишь англичане, чтящие традиции, неизменно облачали драгун в красные мундиры. Во времена Наполеона французские драгуны носили красивые каски со свисающим хвостом из конского волоса, что отметил в своем стихотворении М.Ю. Лермонтов: «драгуны с конскими хвостами».
После Отечественной войны 1812 года стало ясно, что надо увеличивать количество кирасир, гусар и улан. Тем не менее, драгуны еще долго оставались в большинстве. Накануне Первой мировой войны в Русской армии насчитывался 21 драгунский полк. Все они были расформированы в 1918 году.
Свою карьеру в драгунских частях начинали многие известные полководцы и просто знаменитые люди – Г.К. Жуков, А.А. Брусилов, К.К. Рокоссовский, поэт Тютчев, даже самый лихой и знаменитый кавалерист ХХ века Семен Буденный служил действительную не в казачьем полку, а в драгунском.
В современной армии машин и моторов кавалерии уже нет места. Но во многих странах, как дань традиции, звание драгунских носят некоторые элитные части. В Британии есть Шотландский драгунский полк, шефом которого был русский император Николай II. Во французской армии есть три драгунских полка. Солдаты этих подразделений гордо называют себя бронекавалерией, разъезжая уже не на конях, а на танках и бронетранспортерах. Ведь армия сильна не только техникой, но и боевыми традициями.
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