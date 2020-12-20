Как снимали «Пес Барбос...» и «Самогонщики»

На «Мосфильме» идею поддержали – актуально, весело и недорого. Три актера, минимальная съемочная группа, натурные съемки, минимум затрат. Если фильм и в этот раз провалится, ничего страшного, убытков немного.

С кандидатурой на роль Труса проблем не было – Гайдай, когда писал сценарий видел в ней Георгия Вицина, которого знал по своему первому фильму «Жених с того света». В роли Балбеса он планировал снимать Сергея Филиппова. Но тот был сильно занят в других фильмах, и сниматься не смог (позже он сыграет у Гайдая Кису Воробьянинова). Пробовали на роль Бориса Новикова, но тот почему-то не подошел.

Тогда Вицин рассказал режиссеру: видел в цирке на Цветном бульваре клоуна, внешне, как изящно выразился Георгий Михайлович, «напоминающего глисту». Заинтригованный хитроумной метафорой, Гайдай пригласил клоуна на пробы и был поражен: «Никулин — вылитый Балбес!».