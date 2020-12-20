Как снимали «Пес Барбос...» и «Самогонщики»

Вообще короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» была последним шансом молодого режиссера Леонида Гайдая. Предыдущие работы у него с треском провалились. За первую картину, сатирическую комедию «Жених с того света» его вообще отстранили от съёмок на два года, а фильм о комсомольцах «Трижды воскресший» остался незамеченным и зрителями и критиками.
На «Мосфильме» на Гайдая махнули рукой – подавал большие надежды, но сдулся. Сколько таких непризнанных «гениев» бродят по коридорам киностудий. Расстроенный Гайдай, в жуткой депрессии уехал к родителям в Иркутск. Сидел дома, читал, размышлял, уже даже подумывал бросить этот капризный мир кино и «податься в управдомы». Но..., однажды разбирая на чердаке старые газеты, наткнулся на фельетон Степана Олейника «Браконьеры», начинавшийся словами:
Через пойму, через дол,
Там, где верб зеленых своды,
Двух Никол Гаврила вел —
Шли в поход враги природы…
Сюжет фельетона простой: трое браконьеров пришли на речку глушить рыбу, но их совестливый пес помешал им. И молодой режиссер загорелся – а почему бы не снять небольшой короткометражный фильм про трех смешных браконьеров и их собаку. Он написал сценарий, придумал героям прозвища: Трус, Бывалый, Балбес и конечно же главный герой пес Барбос.
На «Мосфильме» идею поддержали – актуально, весело и недорого. Три актера, минимальная съемочная группа, натурные съемки, минимум затрат. Если фильм и в этот раз провалится, ничего страшного, убытков немного.
С кандидатурой на роль Труса проблем не было – Гайдай, когда писал сценарий видел в ней Георгия Вицина, которого знал по своему первому фильму «Жених с того света». В роли Балбеса он планировал снимать Сергея Филиппова. Но тот был сильно занят в других фильмах, и сниматься не смог (позже он сыграет у Гайдая Кису Воробьянинова). Пробовали на роль Бориса Новикова, но тот почему-то не подошел.
Тогда Вицин рассказал режиссеру: видел в цирке на Цветном бульваре клоуна, внешне, как изящно выразился Георгий Михайлович, «напоминающего глисту». Заинтригованный хитроумной метафорой, Гайдай пригласил клоуна на пробы и был поражен: «Никулин — вылитый Балбес!».
А вот с Бывалым пришлось помучаться. Пробовали на роль Ивана Любезнова, Михаила Жарова и Михаила Пуговкина, но никого не утвердили. Тогда руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев, посоветовал попробовать на эту роль малоизвестного, но фактурного актёра Евгения Моргунова.
На роль Барбоса была нужна собака с киноопытом. У одного из дрессировщиков нашли цирковую дворнягу Бреха — у него уже было несколько ролей, правда, ещё ни одной главной. Работать на съёмочной площадке с ним оказалось непросто, цирковой пёс оказался своенравным актёром и делал не то, что от него требовали режиссёр и хозяин. Почти каждая сцена требовала дублей, а только погоню с динамитом в зубах снимали, казалось, бесконечно. Брех то бросал динамит на половине пути, то убегал в другую сторону, то вдруг останавливался, обнюхивал кусты и задирал лапу...
Непростые отношения у пса были с партнерами по площадке, особенно с Моргуновым. Тому не нравилось, что из-за собаки их гоняют по площадке. Он стал кричать на Барбоса, тот в ответ огрызался и рычал, а как-то улучив момент вообще цапнул того за ногу.
Вообще с Евгением Моргуновым работать было сложно. Очень непростой характер. Это в кино они неразлучная троица – Вицин, Никулин и Моргунов. А в жизни они были просто партнерами по площадке, дружеских отношений между ними не было, помимо съемок актеры не встречались. Жена Гайдая, Нина Гребешкова считает, что виной всему неуживчивый характер Моргунова: «Даже умная и дружелюбная собака его и невзлюбила». И все же, несмотря на сложный характер, в чувстве юмора Моргунову не откажешь.
Однажды местные колхозники шли мимо и обратили внимание на Вицина, который с измазанным сажей лицом, в рваной обгорелой одежде с воодушевлением пел романс «Куда, куда вы удалились…» (так он релаксировал между съемками). На расспросы колхозников, мол, что за певец такой, Моргунов ответил:
— Иван Семенович Козловский. У него сегодня дача сгорела, вот он того… умом тронулся. Вызвали психушку, сейчас его заберут.
Но несмотря на все эти неурядицы и шуточки работа над короткометражкой шла споро. За полмесяца материала было снято на полчаса, но надо было уложиться в 10 минут хронометража, поэтому фильм нещадно резали. Но не расстраивайтесь, большинство вырезанного пошло во второй фильм «Самогонщики». Худсовет фильм принял благосклонно – попросил лишь убрать сцену, когда троица пробегала через шалаш, и Трус забегал в брюках, а выскакивал без них.
Троица оглядывалась назад, а за ними из шалаша выходил медведь с брюками в лапах. Гайдай хотел снять настоящего медведя, но директор картины рисковать не разрешил. Тогда Юрий Никулин привёз из цирка медвежью шкуру, в которую влез сам режиссёр. Худсовет посчитал медведя слишком ненатуральным, и эпизод убрали. А вот выбегающий в одних трусах Вицин остался.
Впервые фильм был показан как одна из новелл сатирического альманаха «Совершенно серьёзно», и короткометражка имела небывалый успех! Чуть позже фильм вышел на широкий экран и его закупили к показу около 100 стран мира. Несколько престижных премий, кассовые сборы зашкаливали. Популярность Труса, Балбеса и Бывалого приобрела всесоюзные масштабы — настолько ярких и обаятельных отрицательных персонажей на экранах ещё не было! Популярность оценивается также количеством анекдотов, а их было немеряно.
На волне успеха решено было снимать и второй короткий фильм про неразлучную троицу и пса Барбоса. Идею второй короткометражки «Самогонщики» подсказал Гайдаю Юрий Никулин, который играл в цирке подобную сценку вместе с партнером. Но фильм мог так и остаться в планах, поскольку поначалу в нем отказался сниматься Евгений Моргунов, без которого разрушалась троица. Участвовать в картине Моргунова уговорил все тот же Пырьев.
На роль собаки опять пригласили Бреха, который увидев Моргунова тут же его облаял. «Вот гад какой, все помнит!» — возмутился артист.
— На этот раз с собакой возникли сложности, — вспоминал Никулин. — Тяжелый змеевик самогонного аппарата Брех поднимал с трудом, к тому же порезал лапы. Дрессировщик с досады чуть не плакал. Съемочную группу выручил ветродуйщик — человек, который специальным приспособлением помогает создавать ветер. Он предложил попробовать его овчарку Рекса, которая, по его словам, ничего и никого не боится и легко носит тяжести. Первое, что сделал Рекс, когда появился на съемочной площадке, — кинулся на Моргунова! Почему — никто объяснить не мог. Моргунов обиделся и всем говорил: «Рекса против меня настроил Брех, это все проделки его дрессировщика!»
С тех пор, стоило Рексу увидеть Моргунова, как он сразу ощеривался. Артист в ответ тоже скалил зубы. Так они, рыча друг на друга, и снимались. Зато на съемочной площадке пес быстро освоился и легко выполнял все команды.
Некоторые, прежде всего сами Гайдай и Никулин считают что «Самогонщики» получились хуже чем «Пес Барбос и необычный кросс». Мол закупили его не 100 стран, а всего лишь 70. «”Самогонщики” во многом строились на применении старых, уже использованных приемов. Кроме того, “Самогонщики” шли двадцать минут (благодаря песне), а “Пес Барбос…” длился около десяти и воспринимался как короткий анекдот».(воспоминания Юрия Никулина). Я конечно уважаю мнение великого артиста, но считаю и «Самогонщиков» великолепной картиной. И вообще в моем понимании и «Пес Барбос» и «Самогонщики» это один неразрывный фильм. Причем на долгие времена. Уйдут в забвение многие нынешние «великие шедевры», а две маленькие короткометражки с обаятельными жуликами и их собакой останутс
Источник:
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P.S. "иных уж нет а те далече..."
сука безталантная
Вообще прикольная штука жизнь:
Моргунов очень не любил Никулина, но столько замечательных совместных фильмов у них.
ну зачем вам знать как снимали?
это то же самое как узнать как делают колбасу