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Как снимали «Пес Барбос...» и «Самогонщики»

Как снимали «Пес Барбос...» и «Самогонщики» (10 фото)

Автор:
20 декабря 2020 14:47
Метки: актеры   история фильма   кино   
678
10

Вообще короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» была последним шансом молодого режиссера Леонида Гайдая. Предыдущие работы у него с треском провалились. За первую картину, сатирическую комедию «Жених с того света» его вообще отстранили от съёмок на два года, а фильм о комсомольцах «Трижды воскресший» остался незамеченным и зрителями и критиками.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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6  комментариев
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
самогонщики и кросс- шедевры нашего кино. Не хочу обидеть современное поколение за непонимание. Для нашего поколения это- история, это просто хорошее и доброе кино. Тогда оно было пропагандой здорового образа жизни по своему, но смотрелось просто как комедия, так как многие видели в этих фильмах себя.
P.S. "иных уж нет а те далече..."
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48k
smakido 3 часа назад
Браво Гайдаю и трём замечательным актёрам!
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20k
Сибиряк 3 часа назад
Как снимали «Пес Барбос...» и «Самогонщики»Посмотреть
Как снимали «Пес Барбос...» и «Самогонщики»
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−102
Vovka 3 часа назад
Безруков за всех сыграет ))))

сука безталантная
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7k
albedo 3 часа назад
Спасибо. Очень интересно.
Вообще прикольная штука жизнь:
Моргунов очень не любил Никулина, но столько замечательных совместных фильмов у них.
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−102
Vovka 3 часа назад
вам что мало резуьтата?
ну зачем вам знать как снимали?

это то же самое как узнать как делают колбасу
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