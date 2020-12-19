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Чаша воды

Чаша воды (1 фото)

Автор:
19 декабря 2020 13:33
Метки: Социум   гражданское общество   животные   жизнь   своими руками   сделай сам   
895
1
Я всегда летом в жару выношу воду. Коты и птицы хотят пить, как и люди. И я оставляю пластиковые чашки с водой в разных местах. Потом, естественно, забываю, где я их ставил и разношу, оставляя в других. Так я с ним и столкнулся.
Пожилой мужчина с коротким седым ёжиком. Явно военной выправки, разносил воду в точно таких же чашках.

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Метки: Социум   гражданское общество   животные   жизнь   своими руками   сделай сам   
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9  комментариев
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1k
Herr Mannelig 5 часов назад
Не берусь судить об авторе и его рассказе, но мне как то пришлось с приятелем в 17 лет в конце августа по казахстанской степи 50 км добираться до дому , в карманах только курево. Никогда не думал, что можно ТАК сильно хотеть пить и на всю жизнь осталась привычка, даже зимой ношу собой бутылочку минералки
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7k
Barachek_Obachek Herr Mannelig 4 часа назад
У меня так-же только с самогоном
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3k
Борис Карабанов Час назад
Честно говоря (без сарказма), я сначала понял так, что мужчина нёс седого ёжика.:)
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233k
Booharik 6 часов назад
Прямо супервоины - троих на блокировку бросили, а командиры верхнего уровня все - тупые служаки без памяти, высадили троих и забыли о них.
Уже пора понимать, что командиров таких было мало. Знаю, т.к. после гибели в Панджшере, на "Писгаранском кресте" более 80 человек личного состава первого батальона 682 полка, комсостав хорошо перетрясли. Про посадки не скажу - не знаю. А про историю в Афганистане, описанную в посте скажу - полностью авторский вымысел под благими намерениями, но этими намерениями выстланы дороги ада.
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10k
Taximaxi 6 часов назад
Читая этот бред,моё лицо исказилось от боли,яица сварились,а мобильник сдох от смеха. Птицы,облепившие кормушки,взлетели,испугавшись моего истеричного смеха,собрались в стаи и улетели на юг. Сосед,бывший афганец,купил билет и сказал ,что поедет и напоит автора мочёй за такой бред про афган. А меня отпаивали столичной и после третьей бутылки я потерял сознание. К счастью.
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1k
Nikolay 6 часов назад
"...поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба…
…Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглотал, Изе бы не оставил пусть резервуар ищет…
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Nikolay 6 часов назад
(с) Стругацкие
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50k
Андрей Nikolay 2 часа назад
"Град обречённый"
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