Я всегда летом в жару выношу воду. Коты и птицы хотят пить, как и люди. И я оставляю пластиковые чашки с водой в разных местах. Потом, естественно, забываю, где я их ставил и разношу, оставляя в других. Так я с ним и столкнулся.
Пожилой мужчина с коротким седым ёжиком. Явно военной выправки, разносил воду в точно таких же чашках.
Пожилой мужчина с коротким седым ёжиком. Явно военной выправки, разносил воду в точно таких же чашках.
Но, в отличие от меня, он всегда точно помнил, где ставил в прошлый раз. Ставил новые и собирал старые. Как будто у него внутри сидел GPS.
Так мы и столкнулись с ним. Что называется, нос к носу. И познакомились. Он рассказал мне свою историю.
Служил он ещё молодым лейтенантом в Афганистане. Мужчина вздохнул, и лицо его на секунду стало суровым:
— Давно это было. Страшное место. Мало кто вернулся назад из первого призыва. Но это другая история. Я тогда в десантном подразделении служил, и выбрасывали нас и для охраны на точки, и вообще, пихали всюду. Так что, сами понимаете.
Дома ждала жена и сын. Поэтому зарплата побольше, и, главное, вернуться. И вот тут самая проблема и была. И дело не в том, что «духи» нас отстреливали. Дело в воде
Он опять вздохнул. И его лицо исказила гримаса боли.
— Выбросили нас на точку под Кандагаром. Мы там должны были в охранении сидеть. Колонна наша пройти должна была. Рации сдохли сразу. Аккумуляторы такую температуру не выдерживали. Да и никто в этот раз на нас не нападал. Но дело было не в этом. На второй день вода закончилась. А нас не забирают.
Солнце так жарит, что яйца варить можно, и спрятаться негде. И вот тут я понял
Мужчина посмотрел на меня внимательно и продолжил.
— Ни деньги, ни еда, ни близкие. Никто вам не нужен. Когда глоток воды начинает сниться в жарком мареве, вы уже ничего не помните и ничего не хотите. Вам всё равно. Обезвоживание вещь страшная.
Как я жив остался, — он опять посмотрел на меня и отвёл глаза. — Молодой солдатик быстро отключился. И тогда командир отдал мне все остатки воды. Я возражал, но он заставил меня выпить. А через два дня, когда прилетела вертушка, то в живых был только я один.
Фельдшер дал мне попить из маленькой такой пиалы. А я всё просил большую чашку. Он сказал, что нельзя сразу много. И, попив, я потерял сознание. Неделю отходил в госпитале. И никто мне так никогда не сказал, что случилось с моими двумя напарниками.
Но ту жажду, когда ничего, кроме воды, в жизни не надо, я запомнил до конца жизни. Так что, теперь, где бы я ни жил, всегда разношу воду. Пусть попьют.
И он улыбнулся.
— А кого вы поите — поинтересовался я, надеясь услышать ответ о котах.
— А всех, — ответил мужчина с седым ёжиком. — Мне всё равно кого. Главное, чтобы вода была.
Много раз мы ещё с ним разговаривали, и он рассказал мне разные истории. Но никогда я больше не встречал человека, который разносил бы воду, заботливо укрывая её в теньке, и делая это так, будто от этого зависит его собственная жизнь.
А ведь он спас много жизней. Я потом видел, как к его чашкам сбегались и слетались все пушисто-кудлато-пернатые обитатели наших дворов.
Видимо, у них в голове сидело точно такое же GPS, как и у отставника.
Я стал выходить по другим маршрутам. К чему идти вдвоём по одним и тем же местам И в нашем районе всегда была вода в самую жару.
Вот бы таких же отставников по всему городу, вздыхал я, иногда глядя ему вслед.
Но он был один.
А ведь это так немного. И так мало надо. Чтобы просто наполнить водой пластиковую бутылку и налить чашечку тем, у кого нет другого выхода, и чья жизнь зависит от нас с вами.
И, может, на том свете, если попадёте в Ад, и будут жарить за все грехи, и покажется капля воды манной небесной, то
То поднесут вам к потрескавшимся и горячим губам именно ту чашку, полную хрустально-чистой и прохладной водички. Или пустую. И посмеются, глядя в глаза.
Вынесите им попить…
Просто вынесите, и всё.
Не задумываясь ни о чем. И это вам зачтётся…
Так мы и столкнулись с ним. Что называется, нос к носу. И познакомились. Он рассказал мне свою историю.
Служил он ещё молодым лейтенантом в Афганистане. Мужчина вздохнул, и лицо его на секунду стало суровым:
— Давно это было. Страшное место. Мало кто вернулся назад из первого призыва. Но это другая история. Я тогда в десантном подразделении служил, и выбрасывали нас и для охраны на точки, и вообще, пихали всюду. Так что, сами понимаете.
Дома ждала жена и сын. Поэтому зарплата побольше, и, главное, вернуться. И вот тут самая проблема и была. И дело не в том, что «духи» нас отстреливали. Дело в воде
Он опять вздохнул. И его лицо исказила гримаса боли.
— Выбросили нас на точку под Кандагаром. Мы там должны были в охранении сидеть. Колонна наша пройти должна была. Рации сдохли сразу. Аккумуляторы такую температуру не выдерживали. Да и никто в этот раз на нас не нападал. Но дело было не в этом. На второй день вода закончилась. А нас не забирают.
Солнце так жарит, что яйца варить можно, и спрятаться негде. И вот тут я понял
×
Мужчина посмотрел на меня внимательно и продолжил.
— Ни деньги, ни еда, ни близкие. Никто вам не нужен. Когда глоток воды начинает сниться в жарком мареве, вы уже ничего не помните и ничего не хотите. Вам всё равно. Обезвоживание вещь страшная.
Как я жив остался, — он опять посмотрел на меня и отвёл глаза. — Молодой солдатик быстро отключился. И тогда командир отдал мне все остатки воды. Я возражал, но он заставил меня выпить. А через два дня, когда прилетела вертушка, то в живых был только я один.
Фельдшер дал мне попить из маленькой такой пиалы. А я всё просил большую чашку. Он сказал, что нельзя сразу много. И, попив, я потерял сознание. Неделю отходил в госпитале. И никто мне так никогда не сказал, что случилось с моими двумя напарниками.
Но ту жажду, когда ничего, кроме воды, в жизни не надо, я запомнил до конца жизни. Так что, теперь, где бы я ни жил, всегда разношу воду. Пусть попьют.
И он улыбнулся.
— А кого вы поите — поинтересовался я, надеясь услышать ответ о котах.
— А всех, — ответил мужчина с седым ёжиком. — Мне всё равно кого. Главное, чтобы вода была.
Много раз мы ещё с ним разговаривали, и он рассказал мне разные истории. Но никогда я больше не встречал человека, который разносил бы воду, заботливо укрывая её в теньке, и делая это так, будто от этого зависит его собственная жизнь.
А ведь он спас много жизней. Я потом видел, как к его чашкам сбегались и слетались все пушисто-кудлато-пернатые обитатели наших дворов.
Видимо, у них в голове сидело точно такое же GPS, как и у отставника.
Я стал выходить по другим маршрутам. К чему идти вдвоём по одним и тем же местам И в нашем районе всегда была вода в самую жару.
Вот бы таких же отставников по всему городу, вздыхал я, иногда глядя ему вслед.
Но он был один.
А ведь это так немного. И так мало надо. Чтобы просто наполнить водой пластиковую бутылку и налить чашечку тем, у кого нет другого выхода, и чья жизнь зависит от нас с вами.
И, может, на том свете, если попадёте в Ад, и будут жарить за все грехи, и покажется капля воды манной небесной, то
То поднесут вам к потрескавшимся и горячим губам именно ту чашку, полную хрустально-чистой и прохладной водички. Или пустую. И посмеются, глядя в глаза.
Вынесите им попить…
Просто вынесите, и всё.
Не задумываясь ни о чем. И это вам зачтётся…
Источник:
Ссылки по теме:
- Как сделать вольер для собаки своими руками
- Хозяйка взяла из приюта пса и подарила ему радость, которую он заслуживал
- Во двор к американцу часто прибегали белки, и он решил сделать доброе дело
- Как сделать домик для кошки
- 11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...
Уже пора понимать, что командиров таких было мало. Знаю, т.к. после гибели в Панджшере, на "Писгаранском кресте" более 80 человек личного состава первого батальона 682 полка, комсостав хорошо перетрясли. Про посадки не скажу - не знаю. А про историю в Афганистане, описанную в посте скажу - полностью авторский вымысел под благими намерениями, но этими намерениями выстланы дороги ада.
…Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглотал, Изе бы не оставил пусть резервуар ищет…