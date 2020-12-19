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Но, в отличие от меня, он всегда точно помнил, где ставил в прошлый раз. Ставил новые и собирал старые. Как будто у него внутри сидел GPS.Так мы и столкнулись с ним. Что называется, нос к носу. И познакомились. Он рассказал мне свою историю.Служил он ещё молодым лейтенантом в Афганистане. Мужчина вздохнул, и лицо его на секунду стало суровым:— Давно это было. Страшное место. Мало кто вернулся назад из первого призыва. Но это другая история. Я тогда в десантном подразделении служил, и выбрасывали нас и для охраны на точки, и вообще, пихали всюду. Так что, сами понимаете.Дома ждала жена и сын. Поэтому зарплата побольше, и, главное, вернуться. И вот тут самая проблема и была. И дело не в том, что «духи» нас отстреливали. Дело в водеОн опять вздохнул. И его лицо исказила гримаса боли.— Выбросили нас на точку под Кандагаром. Мы там должны были в охранении сидеть. Колонна наша пройти должна была. Рации сдохли сразу. Аккумуляторы такую температуру не выдерживали. Да и никто в этот раз на нас не нападал. Но дело было не в этом. На второй день вода закончилась. А нас не забирают.Солнце так жарит, что яйца варить можно, и спрятаться негде. И вот тут я понялМужчина посмотрел на меня внимательно и продолжил.— Ни деньги, ни еда, ни близкие. Никто вам не нужен. Когда глоток воды начинает сниться в жарком мареве, вы уже ничего не помните и ничего не хотите. Вам всё равно. Обезвоживание вещь страшная.Как я жив остался, — он опять посмотрел на меня и отвёл глаза. — Молодой солдатик быстро отключился. И тогда командир отдал мне все остатки воды. Я возражал, но он заставил меня выпить. А через два дня, когда прилетела вертушка, то в живых был только я один.Фельдшер дал мне попить из маленькой такой пиалы. А я всё просил большую чашку. Он сказал, что нельзя сразу много. И, попив, я потерял сознание. Неделю отходил в госпитале. И никто мне так никогда не сказал, что случилось с моими двумя напарниками.Но ту жажду, когда ничего, кроме воды, в жизни не надо, я запомнил до конца жизни. Так что, теперь, где бы я ни жил, всегда разношу воду. Пусть попьют.И он улыбнулся.— А кого вы поите — поинтересовался я, надеясь услышать ответ о котах.— А всех, — ответил мужчина с седым ёжиком. — Мне всё равно кого. Главное, чтобы вода была.Много раз мы ещё с ним разговаривали, и он рассказал мне разные истории. Но никогда я больше не встречал человека, который разносил бы воду, заботливо укрывая её в теньке, и делая это так, будто от этого зависит его собственная жизнь.А ведь он спас много жизней. Я потом видел, как к его чашкам сбегались и слетались все пушисто-кудлато-пернатые обитатели наших дворов.Видимо, у них в голове сидело точно такое же GPS, как и у отставника.Я стал выходить по другим маршрутам. К чему идти вдвоём по одним и тем же местам И в нашем районе всегда была вода в самую жару.Вот бы таких же отставников по всему городу, вздыхал я, иногда глядя ему вслед.Но он был один.А ведь это так немного. И так мало надо. Чтобы просто наполнить водой пластиковую бутылку и налить чашечку тем, у кого нет другого выхода, и чья жизнь зависит от нас с вами.И, может, на том свете, если попадёте в Ад, и будут жарить за все грехи, и покажется капля воды манной небесной, тоТо поднесут вам к потрескавшимся и горячим губам именно ту чашку, полную хрустально-чистой и прохладной водички. Или пустую. И посмеются, глядя в глаза.Вынесите им попить…Просто вынесите, и всё.Не задумываясь ни о чем. И это вам зачтётся…