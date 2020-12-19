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Ботаники нашли "самую уродливую" орхидею в мире

Ботаники нашли "самую уродливую" орхидею в мире (5 фото)

Автор:
19 декабря 2020 11:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ботаника   в мире   находки   орхидея   природа   растения   ученые   фото   
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В тропических лесах Мадагаскара нашли новый вид орхидей - Gastrodia agnicellus. Ученые из Королевских ботанических садов Кью, Великобритания, окрестили ее как самую непривлекательную среди всех видов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ботаника   в мире   находки   орхидея   природа   растения   ученые   фото   
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