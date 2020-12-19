Ботаники нашли "самую уродливую" орхидею в мире

Как и у других представителей рода Gastrodia, у этой орхидеи нет листьев. Этот вид является голомикотрофным - необходимые питательные вещества они получают исключительно за счет симбиоза с грибами. Гриб извлекает питательные вещества, например, углерод, из почвы или других растений, а орхидея поглощает вещества из гриба. Пока неизвестно, кто именно опыляет эти орхидеи. Ученые заметили возле цветков лишь муравьев, которые, видимо, приходят за нектаром.