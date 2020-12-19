Ботаники нашли "самую уродливую" орхидею в мире

В тропических лесах Мадагаскара нашли новый вид орхидей - Gastrodia agnicellus. Ученые из Королевских ботанических садов Кью, Великобритания, окрестили ее как самую непривлекательную среди всех видов.
Новый вид орхидей Gastrodia agnicellus нашли в тропических лесах Мадагаскара и назвали "самым уродливым" в мире. Исследование орхидеи проводили ученые из Королевских ботанических садов Кью, Великобритания. Как оказалось, растение находится на грани исчезновения. Большую часть жизни эти орхидеи проводят под землей, а их мелкие буроватые цветки появляются лишь в августе и сентябре, и к тому же, они скрыты в опавшей листве деревьев.
Цветки орхидеи довольно невзрачные и маленькие - всего 11 миллиметров в длину, - поэтому ее было непросто заметить на фоне листвы. На самом деле, подобное растение обнаружили в 1990-х годах, но все это время оно считалось принадлежащим к виду G. madagascariensis. Во время недавних поисков ученые обнаружили под слоем листвы несколько цветков Gastrodia agnicellus, и им удалось точно определить вид орхидеи.
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Орхидеи были найдены в тени во влажном вечнозеленом лесу, у подножия деревьев, спрятанные среди цветов, мха и опавшей листвы. Они испускали "приятный, мускусный, похожий на розу" аромат, который усиливался при более высоких температурах. После опыления цветков стебель становится длиннее, что, вероятно, способствует рассеиванию семян.
Как и у других представителей рода Gastrodia, у этой орхидеи нет листьев. Этот вид является голомикотрофным - необходимые питательные вещества они получают исключительно за счет симбиоза с грибами. Гриб извлекает питательные вещества, например, углерод, из почвы или других растений, а орхидея поглощает вещества из гриба. Пока неизвестно, кто именно опыляет эти орхидеи. Ученые заметили возле цветков лишь муравьев, которые, видимо, приходят за нектаром.
Хотя орхидею и назвали не самой привлекательной, это интересное растение, которые ученые продолжат изучать и пытаться сохранить. Его ареал кажется небольшим и оно находится под угрозой исчезновения из-за деятельности человека, однако, оно было найдено в охраняемой зоне национального парка Раномафана. По данным Кью Гарденс, это означает, что на данный момент орхидея защищена от потери среды обитания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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