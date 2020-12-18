В Бостоне нашли старинную бутылку с запиской, но никто не понимает, о чем она

Интернет-пользователи активно подключились к решению задачки.



"Это немного похоже на пари или купон, - написал один из комментаторов в Instagram. - Заметка для букмекера?"



"Может быть, они скрывали улики своего пьянства и азартных игр!" - пошутил кто-то в Facebook.



Некоторые предположили, что записка могла иметь отношение к ставкам на скачках. "Может быть, там была лошадь по имени Ши, и он поставил на нее 6?", - написал один пользователь Twitter.



"Каменщик поставил 6 долларов (недельная зарплата) на проигравшую лошадь, а затем залил свои печали?" - предположил другой.



Или, возможно, это было отсылкой к совершенно другому виду спорта. "Шесть игр в серии игр с мячом?- написали в Твиттере. - Шесть раундов бокса?"



Другие интернет-пользователи предлагали свои теории.



"Я предполагаю, что в 1894 году Том Форд жил по адресу: дом 6 по Ши-роуд в Бостоне", - написал в Твиттере один человек.



Или, может быть, там вообще было не "6 на Ши"? Может, это было чье-то имя? "Я прочитал это как "Кон Ши", - утверждает другой пользователь Twitter.



По словам городского археолога Джо Бэгли, это уникальная находка, и он надеется узнать больше о самом послании и о человеке, который его оставил: "Мы видели разные тайники с артефактами, спрятанными в стенах, но я пока не встречал ничего подобного в Бостоне".