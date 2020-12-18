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В Бостоне нашли старинную бутылку с запиской, но никто не понимает, о чем она

В Бостоне нашли старинную бутылку с запиской, но никто не понимает, о чем она (3 фото)

Автор:
18 декабря 2020 22:03
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: ford   Том   бостон   бутылка   загадка   записка   камин   шесть   
1924
3
Житель этого американского города недавно сделал интересное открытие в собственном камине. В пространстве между дымоходом и внутренней стенкой была спрятана старая бутылка из-под ржаного виски, а внутри бутылки находился свернутый лист бумаги...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ford   Том   бостон   бутылка   загадка   записка   камин   шесть   
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10  комментариев
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605
Владимир 3 часа назад
И весь мир бросился разгадывать загадку древнего алкаша. Делать-то нечего. Пандемия.
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10k
Taximaxi 45 минут назад
Жи,ши ,пиши с буквой-и.
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36k
Прораб Час назад
"но никто не понимает, о чем она"

Да ладно, всё понятно. Там просьба - забить эту бутылку автору поста киянкой в аршлог, причём донышком в перёд, чтоб не постил всякую х.уету.
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198
Alexander Kolesnikov 2 часа назад
Там написано: Хер 22
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79k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Наепенился, накалякал по пьяни и сунул в бутылку, пусть азбираются
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46k
Похабыч 2 часа назад
После одной крупной пъянки в молодости, наутро обнаружил домашний телефон в холодильнике а батон колбасы в унитазе, в аквариуме плавало больше бычков чем рыб, а вы говорите бутылка..
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Комментарий удален. Причина: флуд
−9
25k
Aqueronte Князь Курбский 2 часа назад
@Модератор Fishki.net
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
Что-то бутылка, бумага, цвет карандаша не выглядят на 126 лет, свежее выглядят. Тем более около дымохода, где эта бутылка постоянно нагревалась бы.
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5k
Ворчун Пачо Эррера 2 часа назад
даже не запыленная какая-то, или они ее помыли?
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