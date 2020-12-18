В Бостоне нашли старинную бутылку с запиской, но никто не понимает, о чем она

Житель этого американского города недавно сделал интересное открытие в собственном камине. В пространстве между дымоходом и внутренней стенкой была спрятана старая бутылка из-под ржаного виски, а внутри бутылки находился свернутый лист бумаги...
Оказалось, что это была рукописная записка с нацарапанным на ней именем "Том Форд", а также загадочной фразой "6 на Ши" и датой - 23 сентября 1894 года.
Пытаясь понять смысл загадочного сообщения, представители Городской программы археологии Бостона разместили фотографии закупоренной бутылки и содержавшейся в ней рукописной заметки в социальных сетях.
Пытаясь понять смысл загадочного сообщения, представители Городской программы археологии Бостона разместили фотографии закупоренной бутылки и содержавшейся в ней рукописной заметки в социальных сетях.
На этикетке той бутылки значится: "Н. Саймонс, импортер и оптовый торговец спиртными напитками, 31 и 33 Кастл-стрит, Бостон". А дом, в котором она была обнаружена, находится в городском районе Бэк-Бэй, недалеко от Коммонвелс-авеню.
Городские археологи попросили о помощи: "На этой неделе у нас - загадка для коллективного разума! У кого-нибудь есть идеи насчет Н. Саймонса, Тома Форда или шестерки?"
Городские археологи попросили о помощи: "На этой неделе у нас - загадка для коллективного разума! У кого-нибудь есть идеи насчет Н. Саймонса, Тома Форда или шестерки?"
Интернет-пользователи активно подключились к решению задачки.
"Это немного похоже на пари или купон, - написал один из комментаторов в Instagram. - Заметка для букмекера?"
"Может быть, они скрывали улики своего пьянства и азартных игр!" - пошутил кто-то в Facebook.
Некоторые предположили, что записка могла иметь отношение к ставкам на скачках. "Может быть, там была лошадь по имени Ши, и он поставил на нее 6?", - написал один пользователь Twitter.
"Каменщик поставил 6 долларов (недельная зарплата) на проигравшую лошадь, а затем залил свои печали?" - предположил другой.
Или, возможно, это было отсылкой к совершенно другому виду спорта. "Шесть игр в серии игр с мячом?- написали в Твиттере. - Шесть раундов бокса?"
Другие интернет-пользователи предлагали свои теории.
"Я предполагаю, что в 1894 году Том Форд жил по адресу: дом 6 по Ши-роуд в Бостоне", - написал в Твиттере один человек.
Или, может быть, там вообще было не "6 на Ши"? Может, это было чье-то имя? "Я прочитал это как "Кон Ши", - утверждает другой пользователь Twitter.
По словам городского археолога Джо Бэгли, это уникальная находка, и он надеется узнать больше о самом послании и о человеке, который его оставил: "Мы видели разные тайники с артефактами, спрятанными в стенах, но я пока не встречал ничего подобного в Бостоне".
"Это немного похоже на пари или купон, - написал один из комментаторов в Instagram. - Заметка для букмекера?"
"Может быть, они скрывали улики своего пьянства и азартных игр!" - пошутил кто-то в Facebook.
Некоторые предположили, что записка могла иметь отношение к ставкам на скачках. "Может быть, там была лошадь по имени Ши, и он поставил на нее 6?", - написал один пользователь Twitter.
"Каменщик поставил 6 долларов (недельная зарплата) на проигравшую лошадь, а затем залил свои печали?" - предположил другой.
Или, возможно, это было отсылкой к совершенно другому виду спорта. "Шесть игр в серии игр с мячом?- написали в Твиттере. - Шесть раундов бокса?"
Другие интернет-пользователи предлагали свои теории.
"Я предполагаю, что в 1894 году Том Форд жил по адресу: дом 6 по Ши-роуд в Бостоне", - написал в Твиттере один человек.
Или, может быть, там вообще было не "6 на Ши"? Может, это было чье-то имя? "Я прочитал это как "Кон Ши", - утверждает другой пользователь Twitter.
По словам городского археолога Джо Бэгли, это уникальная находка, и он надеется узнать больше о самом послании и о человеке, который его оставил: "Мы видели разные тайники с артефактами, спрятанными в стенах, но я пока не встречал ничего подобного в Бостоне".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да ладно, всё понятно. Там просьба - забить эту бутылку автору поста киянкой в аршлог, причём донышком в перёд, чтоб не постил всякую х.уету.