Самая красивая принцесса советского кино. Итоги

Кстати, такая прелестная принцесса в этом мультфильме появилась исключительно благодаря его режиссёру - Инессе Ковалевской. Художник видел принцессу по другому и если судить по сохранившимся эскизам, выглядеть она должна была вот так.



Но это уже совсем другая история, её я вам уже рассказывал



А мы переходим непосредственно к победительницам конкурса.



Встречайте!



10 самых красивых принцесс советского кино! Оркестр - музыку!



10 место



Царевна Лебедь. Героиня сказки "Сказка о царе Салтане". Исполнительница Ксения Рябинкина