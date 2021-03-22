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Самая красивая принцесса советского кино. Итоги

Самая красивая принцесса советского кино. Итоги (18 фото + 9 тянучек)

Автор:
22 марта 2021 06:25
Метки: СССР   кино   мультфильмы   
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Неделю назад, на страницах твитер журнала, начался "Бал сказочных принцесс", в котором приняли участие 54 принцессы, царевны, королевны, княжны из советских киносказок. По итогам голосования 25 из них вышли в финал. Пришло время рассказать об итогах народного голосования на титул "Самая красивая принцесса советского кино" и объявить победительницу.
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Метки: СССР   кино   мультфильмы   
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8k
Владимир 51 минуту назад
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Хью́берт 53 минуты назад
Странно, что Лариса Белогурова ниже Чоговадзе.
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brotherirk Час назад
Автор! имхо твитера - не наше имхо! Впрочем, спасибо за список, а порядок мы сами выставим!
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