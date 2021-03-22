Самая красивая принцесса советского кино. Итоги

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Неделю назад, на страницах твитер журнала, начался "Бал сказочных принцесс", в котором приняли участие 54 принцессы, царевны, королевны, княжны из советских киносказок. По итогам голосования 25 из них вышли в финал. Пришло время рассказать об итогах народного голосования на титул "Самая красивая принцесса советского кино" и объявить победительницу.
Но сначала приглашённые принцессы. В третьем, дополнительном туре в качестве гостей приняли участие принцессы из мультипликационных фильмов. Ваши голоса распределились так:
5 место - очаровательная принцесса из мультфильма "Принцесса и Людоед".
5 место - очаровательная принцесса из мультфильма "Принцесса и Людоед".
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Особенно если судить по этой принцессе, ведь её внешний вид как будто срисован с дамочек из нашего времени, а не далёкого 1984 года
Ну и победительница мульттура - восхитительная Принцесса из мультфильмов "Бременские музыканты" и "По следам Бременских музыкантов".
Где-то прочитал такую характеристику на неё: "Принцесса мила, непосредственна и невинна. Вместе с тем своевольна и капризна".
Кстати, такая прелестная принцесса в этом мультфильме появилась исключительно благодаря его режиссёру - Инессе Ковалевской. Художник видел принцессу по другому и если судить по сохранившимся эскизам, выглядеть она должна была вот так.
Но это уже совсем другая история, её я вам уже рассказывал
А мы переходим непосредственно к победительницам конкурса.
Встречайте!
10 самых красивых принцесс советского кино! Оркестр - музыку!
10 место
Царевна Лебедь. Героиня сказки "Сказка о царе Салтане". Исполнительница Ксения Рябинкина
Но это уже совсем другая история, её я вам уже рассказывал
А мы переходим непосредственно к победительницам конкурса.
Встречайте!
10 самых красивых принцесс советского кино! Оркестр - музыку!
10 место
Царевна Лебедь. Героиня сказки "Сказка о царе Салтане". Исполнительница Ксения Рябинкина
9 место
Ильмень-царевна. Героиня фильма "Садко", сыгранная Нинель Мышковой.
Ильмень-царевна. Героиня фильма "Садко", сыгранная Нинель Мышковой.
8 место
Принцесса. Героиня сказки "Старая, старая сказка". Исполнительница Марина Неёлова.
Принцесса. Героиня сказки "Старая, старая сказка". Исполнительница Марина Неёлова.
7 место
Русалочка. Героиня сказки "Русалочка". Исполнительница Виктория Новикова.
Русалочка. Героиня сказки "Русалочка". Исполнительница Виктория Новикова.
6 место
Принцесса Амина. Героиня фильма "Приключения маленького Мука". Исполнительница Лариса Белогурова.
Принцесса Амина. Героиня фильма "Приключения маленького Мука". Исполнительница Лариса Белогурова.
5 место
Принцесса Малика. Героиня фильма "И ещё одна ночь Шахерезады". Исполнительница Лариса Белогурова
Принцесса Малика. Героиня фильма "И ещё одна ночь Шахерезады". Исполнительница Лариса Белогурова
4 место
Царевна Будур. Героиня сказки "Волшебная лампа Аладдина". Исполнительница Додо Чоговадзе.
Царевна Будур. Героиня сказки "Волшебная лампа Аладдина". Исполнительница Додо Чоговадзе.
3 место
Принцесса. Героиня фильма "Обыкновенно чудо", сыгранная Евгенией Симоновой.
Принцесса. Героиня фильма "Обыкновенно чудо", сыгранная Евгенией Симоновой.
2 место
Царевна Варвара. Героиня сказки "Варвара-краса, длинная коса". Исполнительница Татьяна Клюева.
Царевна Варвара. Героиня сказки "Варвара-краса, длинная коса". Исполнительница Татьяна Клюева.
И победительница!!!
1 место
Принцесса Мелисента. Героиня фильма "31 июня", сыгранная Наталией Трубниковой.
1 место
Принцесса Мелисента. Героиня фильма "31 июня", сыгранная Наталией Трубниковой.
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Метки: СССР кино мультфильмы
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