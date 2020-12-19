Родственники Путина: чем занимается племянник президента - Роман Путин

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
О том, какой должна быть антикризисная реклама О том, какой должна быть антикризисная реклама В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед 15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю 15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю В Бостоне нашли старинную бутылку с запиской, но никто не понимает, о чем она В Бостоне нашли старинную бутылку с запиской, но никто не... Раскрыты подробности самых тупых, смелых и мемных вопросов президенту Раскрыты подробности самых тупых, смелых и мемных вопросов президенту Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Девушки спровоцировали драку и облажались Девушки спровоцировали драку и облажались Знакомство двух немолодых людей Знакомство двух немолодых людей 30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях финнов 30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях... 16 лет идиотизма закончатся 30 декабря 16 лет идиотизма закончатся 30 декабря Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее 17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской действительности 17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской... Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины... Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского 40 веселых картинок с налетом черного юмора 40 веселых картинок с налетом черного юмора Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте Неожиданная находка в дереве Неожиданная находка в дереве "Мы, россияне, очень любим есть это блюдо": красноярец поблагодарил президента за заботу "Мы, россияне, очень любим есть это блюдо": красноярец... Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами
Родственники Путина: чем занимается племянник президента - Роман Путин

Родственники Путина: чем занимается племянник президента - Роман Путин (10 фото)

Автор:
19 декабря 2020 07:43
Метки: Роман Путин   племянник путина   президент   путин   родня президента   родственники путина   
1647
10
Что мы знаем о членах семьи Путина? Личная жизнь президента и его дочерей держится в секрете. Однако есть родственники, которые ведут вполне публичную жизнь. Сегодня мы поговорим о Романе Путине - двоюродном племяннике главы России.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Роман Путин   племянник путина   президент   путин   родня президента   родственники путина   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
282
Дмитрий 2 часа назад
По чему "устроил"? Априори фамилия предполагает личное участие "главы семьи"? В Новосибирске так и не посмотрели на фамилию получается? Бессмертные люди! Всю теорию сломали своими нелогичными действиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
пенс 3 минуты назад
Что то его биография не внушает доверия или это предвзятость?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Шуруп 9 минут назад
Однако , фамилию менять надо.
Как только локомотив сойдет, фамилия на дно потянет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Элек Мек 12 минут назад
Ну юли,жизнь то налаживается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117k
DeOrio Час назад
С такой-то ряхой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Лесли 🥰 Час назад
Племянник...старше дяди выглядит)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
hairov Час назад
Напоминает -
Напоминает -
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
dna72 2 часа назад
От одного Пу народ в полной жопе, а тут еще одно свиное рыло из этой поганой семейки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Владимир dna72 Час назад
И кто же тебя в жопу то засунул, болезный?
И не советую за весь народ говорить, ой не советую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
dna72 Владимир Полчаса назад
Советчику и указчику - за щеку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tatyana 2 часа назад
Странный перечень увлечений, с начала ретриверы, а потом папа.
Странный перечень увлечений, с начала ретриверы, а потом папа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
muha Tatyana 41 минуту назад
Нормальный список, дядю тока забыл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Родственники Путина: чем занимается племянник президента - Роман Путин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О том, какой должна быть антикризисная реклама О том, какой должна быть антикризисная реклама "Важны нюансы": Песков объяснил, почему Путин передумал по поводу изменения Конституции "Важны нюансы": Песков объяснил, почему Путин передумал по поводу изменения Конституции Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Налог для богатых и новые детские выплаты: главное из обращения Путина к нации Налог для богатых и новые детские выплаты: главное из обращения Путина к нации От "лучше не трогать" до "менять, в принципе, можно": Путин о Конституции От "лучше не трогать" до "менять, в принципе, можно": Путин о Конституции "Впереди самый напряжённый этап": большое обращение президента к народу "Впереди самый напряжённый этап": большое обращение президента к народу
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

464389



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире
4
160
Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире
﻿
Набирающие популярность
Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу "Дом-2" – радоваться или грустить?
0
11
Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу "Дом-2" – радоваться или грустить?
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
0
37
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
6
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересное#интересно#дети#спорт#авто авария#путин#девушки#кино#прикольные
#фото#подборка#авария#дтп#факты#природа#фотографии#история#люди#авария дня
#прикол#животные#автомобили#россия#автомир#забавно#в мире#картинки#собака#вов

На что жалуетесь?

Вернуться