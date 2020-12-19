Родственники Путина: чем занимается племянник президента - Роман Путин

Сначала он трудился в Рязанском городском совете, затем его повысили до советника мэра по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными и силовыми органами. С 2012 года является советником по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в 2012 году его назначили советником по экономическим вопросам главы Новосибирской области. Однако в 2013 году с этого поста его уволили по простой причине: не оправдал доверие начальника. Сам Роман Путин утверждает, что от него избавились, чтобы насолить президенту. Существует также мнение, что все, чего добился Роман, он сделал только благодаря влиятельной фамилии.