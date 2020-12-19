Родственники Путина: чем занимается племянник президента - Роман Путин

Что мы знаем о членах семьи Путина? Личная жизнь президента и его дочерей держится в секрете. Однако есть родственники, которые ведут вполне публичную жизнь. Сегодня мы поговорим о Романе Путине - двоюродном племяннике главы России.
Роман - сын двоюродного брата президента - Игоря Александровича Путина. Роман родился в Рязани в 1977 году. Сейчас ему 43 года. Он в тени, в отличие от других родственников Путина, не держится, занимается бизнесом, политикой, даже ведет страничку в инстаграме, правда - закрытую.
Как и отец, Роман стал военным. Он поступил на службу в ФСБ в 2001 году. В его обязанности на посту входили борьба с коррупцией и экономическими преступлениями, однако в 2004 году, когда контракт закончился, Роман оставил военную карьеру и стал чиновником.
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Сначала он трудился в Рязанском городском совете, затем его повысили до советника мэра по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными и силовыми органами. С 2012 года является советником по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в 2012 году его назначили советником по экономическим вопросам главы Новосибирской области. Однако в 2013 году с этого поста его уволили по простой причине: не оправдал доверие начальника. Сам Роман Путин утверждает, что от него избавились, чтобы насолить президенту. Существует также мнение, что все, чего добился Роман, он сделал только благодаря влиятельной фамилии.
После увольнений Роман Путин не отчаялся, а решил создать свою партию. Сначала она называлась "Народ против коррупции", но по иску от Минюста была ликвидирована из-за неучастия в выборах.
Роман занимается не только политикой, но и бизнесом, причем довольно успешно. Предприниматель со знаменитой фамилией является директором компании ООО "Путин Консалтинг" (консультации по инвестициям), возглавляет "Звезда Ойл" (производство нефтепродуктов), владеет "Русюгэкспорт" (перевозки), "Арбат Нефтегаз" (оптовая торговля топливом) и "Партнер Восток" (оптовая торговля автомобильными запчастями), а также является совладельцем компании "МРТ-АВИА" (производство гиропланов).
Еще Романа назначили главой попечительского совета Федерации Тхэквондо России (ИТФ) и попечительского совета Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Каскад" при МВД РФ.
Раньше страница в инстаграме у двоюродного племянника Путина была открыта. Там он публиковал кадры отдыха и работы. Преобладали фото, конечно, с шикарного и активного релакса, где предприниматель и политик катается на велосипеде и лошади, управляет яхтой, рассекает на серфе, ведет внедорожником и гребет на байдарке.
Неплохо устроил племянника Путин?
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Как только локомотив сойдет, фамилия на дно потянет...
И не советую за весь народ говорить, ой не советую.