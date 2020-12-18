В Омском районе только через месяц вспомнили о выборах

Полномочия главы Знаменского района истекли 27 ноября, но до сих пор никаких мероприятий по выбору нового главы принято не было. Этим делом теперь заинтересовалась прокуратура.
Каждый из нас иногда что-то забывает. Например, жители Знаменского района Омской области забыли выбрать главу района. Срок назначения прошлого главы истёк ещё 27 ноября, а совет области так и не выбрал нового главу. В связи с этим нарушением прокуратура Омской области вынесла совету Знаменского района представление "в нарушение действующего законодательства и муниципальных правовых актов". Если совет так и не предпримет никаких действий, то виновные будут наказаны.
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