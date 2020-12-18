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В Омском районе только через месяц вспомнили о выборах

В Омском районе только через месяц вспомнили о выборах (1 фото)

Автор:
18 декабря 2020 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: выборы   глава района   интересное   омск   район   россия   фото   юмор   
419
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Полномочия главы Знаменского района истекли 27 ноября, но до сих пор никаких мероприятий по выбору нового главы принято не было. Этим делом теперь заинтересовалась прокуратура.

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Метки: выборы   глава района   интересное   омск   район   россия   фото   юмор   
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3  комментария
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20k
Батончик с маком Час назад
ну так в области одни старики остались, поэтому и забыли
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201
Миша 4 минуты назад
А даже если бы и не вспомнили, что там выбирать, все уже выбрано.
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3k
Urlauber Час назад
А зачем выбирать нового главу? У них есть отличный пример перед глазами. Вот они и не переживали
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