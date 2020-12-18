В Омском районе только через месяц вспомнили о выборах

Каждый из нас иногда что-то забывает. Например, жители Знаменского района Омской области забыли выбрать главу района. Срок назначения прошлого главы истёк ещё 27 ноября, а совет области так и не выбрал нового главу. В связи с этим нарушением прокуратура Омской области вынесла совету Знаменского района представление "в нарушение действующего законодательства и муниципальных правовых актов". Если совет так и не предпримет никаких действий, то виновные будут наказаны.